Иностранные миротворцы в Украине
2 459 43

Европейцы против отправки войск в Украину, - WSJ

Иностранные миротворцы в Украине в Европе выступают против

План отправки европейских военных в Украину, если между Киевом и Москвой будет достигнуто мирное соглашение, сталкивается с препятствием - общественность в ключевых странах ЕС не поддерживает этого.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Ранее идею "сил сдерживания" предложили Великобритания и Франция. Целью было предотвратить новые российские атаки после заключения мирного соглашения. Дональд Трамп заявил о готовности предоставить определенные гарантии, однако исключил возможность направления войск США в Украину.

Также читайте: Польские военные не будут участвовать в потенциальной миротворческой миссии на территории Украины, - Туск

Европейские лидеры в течение последних недель сталкиваются со скептицизмом избирателей. Так, как свидетельствуют опросы, значительная часть граждан Германии, Италии и других стран выступают против развертывания войск. Они считают такие шаги рискованными.

56% немцев против участия страны в такой операции. Глава МИД ФРГ Вадефуль сказал, что Бундесвер уже задействован в создании бригады в Литве, поэтому может не иметь ресурсов для новой миссии.

Исследование общественного мнения во Франции свидетельствует, что 67% французов готовы поддержать миссию только в случае подписания окончательного мирного соглашения. Тогда как в случае обычного перемирия 68% высказываются против. Ранее президент Макрон заявил, что войска страны не будут участвовать в боевых действиях, а лишь сосредоточатся на охране стратегических объектов.

Читайте также: Бельгия готова присоединиться к миротворческой миссии в Украине, "когда это будет необходимо", - глава МИД Прево

В Великобритании заявили, что участие войск страны возможно только при условии четких гарантий от США. Большинство граждан поддерживают миротворческие миссии, однако хотят избежать прямой конфронтации с Россией.

По данным издания, ряд стран, в частности Дания, Эстония и Нидерланды, готовы отправить войска. Польша отказалась от этой идеи, поскольку для нее есть риски, потому что она граничит с Россией.

Всего к миротворческой миссии планировали привлечь 30 тыс. военных, однако сейчас масштабы сокращены. Великобритания и Франция готовы предоставить от 6 тыс. до 10 тыс. военных, сосредоточившись на морской и воздушной поддержке, а также на обучении украинских военных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Германии идет дискуссия об отправке войск в Украину, - NYT

