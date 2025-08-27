Европейцы против отправки войск в Украину, - WSJ
План отправки европейских военных в Украину, если между Киевом и Москвой будет достигнуто мирное соглашение, сталкивается с препятствием - общественность в ключевых странах ЕС не поддерживает этого.
Об этом пишет издание The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.
Ранее идею "сил сдерживания" предложили Великобритания и Франция. Целью было предотвратить новые российские атаки после заключения мирного соглашения. Дональд Трамп заявил о готовности предоставить определенные гарантии, однако исключил возможность направления войск США в Украину.
Европейские лидеры в течение последних недель сталкиваются со скептицизмом избирателей. Так, как свидетельствуют опросы, значительная часть граждан Германии, Италии и других стран выступают против развертывания войск. Они считают такие шаги рискованными.
56% немцев против участия страны в такой операции. Глава МИД ФРГ Вадефуль сказал, что Бундесвер уже задействован в создании бригады в Литве, поэтому может не иметь ресурсов для новой миссии.
Исследование общественного мнения во Франции свидетельствует, что 67% французов готовы поддержать миссию только в случае подписания окончательного мирного соглашения. Тогда как в случае обычного перемирия 68% высказываются против. Ранее президент Макрон заявил, что войска страны не будут участвовать в боевых действиях, а лишь сосредоточатся на охране стратегических объектов.
В Великобритании заявили, что участие войск страны возможно только при условии четких гарантий от США. Большинство граждан поддерживают миротворческие миссии, однако хотят избежать прямой конфронтации с Россией.
По данным издания, ряд стран, в частности Дания, Эстония и Нидерланды, готовы отправить войска. Польша отказалась от этой идеи, поскольку для нее есть риски, потому что она граничит с Россией.
Всего к миротворческой миссии планировали привлечь 30 тыс. военных, однако сейчас масштабы сокращены. Великобритания и Франция готовы предоставить от 6 тыс. до 10 тыс. военных, сосредоточившись на морской и воздушной поддержке, а также на обучении украинских военных.
ніхто піхоту на відправить - а це проблема номер один.
ЩЕ і 18-22 випускають, а от 30-50 будуть воювати 50-70 років, все своє життя, як в спарті
.
незалежна Україна потрібна насамперед нам чи європейцям ?
велика подяка Європі за допомогу зброєю та фінансами !
.
відправити, не відправити.
долучаються, не долучаються.
золотий час для безкінечного балабольства.
новий подих в серіалі голобородька.
а, тим часом, кожного дня гинуть українці! кожного дня!
Збагачуймо уран! Альтернативи немає!
Ну хоча б візмить та подивиться на сторічну історію - побачите, що зараз почалося теж саме , що і в 1914 році, (а в Україні , тобто в Європі почалася війна рівно через сто років - в 2014 році. )
Все йде по кругу, або по спіралі.
Не захоче сита та самозадоволена Європа посилати на Українську війну своїх вояків!
Проте, треба просто шукати внутрішні мобілізаційні резерви в середині самої України.
Зі списку пунктів статті 23 Про відстрочку від мобілізації на особливий період негайно по пребирати всіляки шпарини для можливої відстрочки так званим "офіційним та недоторканим ухилянтам", - освітянам, науковцям, утримувачам 3-х дітей, всіляким доглядальникам не існуючих родичів й т.д.
До того ж в Україні ціла армія пенсіонерів-силовиків!
Почати повертати на військовий облік через ДПФУ пенсіонерів до 65 років та залучати їх до служби у лавах ЗСУ!
Так, це не популярні заходи, але по іншому Україна не встоїть перед рашистською навалою, а якщо армія рф просунеться далі, то не приведи господи, вони ставлячи до стінки Українців вже не питатимуть - ти хто, яка у тебе бронь від мобілізації!
Будуть просто вбивати й все!
Так як більшість з них мають офіцерські звання. А офіцерські вакансії вже давно зайняті, черга стоїть з бажаючих "повоювати" на складі в тилу.
А так , звиняйте - все це виглядає якось дуже схожим на аферу.
дайте ядрену бімбу, або не заважайте зробити її самим
******* європейці про це забули.
Але головне питаня для України (це мир чи заморозка) всі ці потуги не вирішують.