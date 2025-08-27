Сибіга про вихід Росії з конвенції про запобігання катуванням: РФ є територією беззаконня, де людське життя та гідність нічого не варті

Рішення РФ щодо виходу з Європейської конвенції про запобігання катуванням є "продовженням багатьох російських злочинів" та свідчить про те, що РФ - це "територія беззаконня".

про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Рішення російського уряду ініціювати денонсацію Європейської конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню вкотре демонструє, що Росія є територією беззаконня, де людське життя та гідність нічого не варті", - йдеться в повідомленні.

Сибіга наголошує, що такий крок є продовженням багатьох російських злочинів, включно із широко поширеними тортурами, стратами та нелюдським поводженням з українськими військовополоненими".

"Це є частиною системної політики тортур російського режиму, яка глибоко вкорінена в російській історії та спирається на злочини ГУЛАГу і сталінський терор", - додав глава МЗС.

Раніше повідомлялося, що уряд РФ запропонував російському диктатору Володимиру Путіну вийти з Європейської конвенції про запобігання катуванням, яка була ухвалена ще в 1987 році.