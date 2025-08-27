УКР
Сибіга про вихід Росії з конвенції про запобігання катуванням: РФ є територією беззаконня, де людське життя та гідність нічого не варті

Сибіга про вихід РФ з конвенції про запобігання катуванням

Рішення РФ щодо виходу з Європейської конвенції про запобігання катуванням є "продовженням багатьох російських злочинів" та свідчить про те, що РФ - це "територія беззаконня".

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Рішення російського уряду ініціювати денонсацію Європейської конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню вкотре демонструє, що Росія є територією беззаконня, де людське життя та гідність нічого не варті", - йдеться в повідомленні.

Сибіга наголошує, що такий крок є продовженням багатьох російських злочинів, включно із широко поширеними тортурами, стратами та нелюдським поводженням з українськими військовополоненими".

Також читайте: Понад 90% українських військовополонених у РФ зазнали тортур, - Сибіга

"Це є частиною системної політики тортур російського режиму, яка глибоко вкорінена в російській історії та спирається на злочини ГУЛАГу і сталінський терор", - додав глава МЗС.

Раніше повідомлялося, що уряд РФ запропонував російському диктатору Володимиру Путіну вийти з Європейської конвенції про запобігання катуванням, яка була ухвалена ще в 1987 році.

катування (630) росія (67364) Сибіга Андрій (626)
кацапня українцям очі виколює, а ЗЕбільне чмо кацапам стоматологію безкоштовну в полоні організував...
27.08.2025 13:38 Відповісти
ось і виплила генетична патологія цих гіршетварин
дике бажання катувати -

це вони лили ріки крові в пітері після залпу аврори
це вони розстрілювали репресованих
це вони вбивали українську інтелігенцію у висок, щоб прямо в розум
це вони зараз здійснюють геноцид
вони багато за що сьогодні повинні заплатити
бажаною вражою злою кров"ю.
27.08.2025 13:39 Відповісти
Головне щоб це засуджувалося а не копіювалося.
27.08.2025 13:45 Відповісти
От і легалізували свою людожерську сутність -нічого неочікуваного.
27.08.2025 14:18 Відповісти
 
 