Сибига о выходе России из конвенции о предотвращении пыток: РФ является территорией беззакония, где человеческая жизнь и достоинство ничего не стоят
Решение РФ о выходе из Европейской конвенции о предотвращении пыток является "продолжением многих российских преступлений" и свидетельствует о том, что РФ - это "территория беззакония".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.
"Решение российского правительства инициировать денонсацию Европейской конвенции о предотвращении пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания в очередной раз демонстрирует, что Россия является территорией беззакония, где человеческая жизнь и достоинство ничего не стоят", - говорится в сообщении.
Сибига отмечает, что такой шаг является продолжением многих российских преступлений, включая широко распространенные пытки, казни и бесчеловечное обращение с украинскими военнопленными".
"Это является частью системной политики пыток российского режима, которая глубоко укоренена в российской истории и опирается на преступления ГУЛАГа и сталинский террор", - добавил глава МИД.
Ранее сообщалось, что правительство РФ предложило российскому диктатору Владимиру Путину выйти из Европейской конвенции о предотвращении пыток, которая была принята еще в 1987 году.
дике бажання катувати -
це вони лили ріки крові в пітері після залпу аврори
це вони розстрілювали репресованих
це вони вбивали українську інтелігенцію у висок, щоб прямо в розум
це вони зараз здійснюють геноцид
вони багато за що сьогодні повинні заплатити
бажаною вражою злою кров"ю.