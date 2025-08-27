Сибига о выходе России из конвенции о предотвращении пыток: РФ является территорией беззакония, где человеческая жизнь и достоинство ничего не стоят

Решение РФ о выходе из Европейской конвенции о предотвращении пыток является "продолжением многих российских преступлений" и свидетельствует о том, что РФ - это "территория беззакония".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Решение российского правительства инициировать денонсацию Европейской конвенции о предотвращении пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания в очередной раз демонстрирует, что Россия является территорией беззакония, где человеческая жизнь и достоинство ничего не стоят", - говорится в сообщении.

Сибига отмечает, что такой шаг является продолжением многих российских преступлений, включая широко распространенные пытки, казни и бесчеловечное обращение с украинскими военнопленными".

"Это является частью системной политики пыток российского режима, которая глубоко укоренена в российской истории и опирается на преступления ГУЛАГа и сталинский террор", - добавил глава МИД.

Ранее сообщалось, что правительство РФ предложило российскому диктатору Владимиру Путину выйти из Европейской конвенции о предотвращении пыток, которая была принята еще в 1987 году.