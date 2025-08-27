РУС
Сибига о выходе России из конвенции о предотвращении пыток: РФ является территорией беззакония, где человеческая жизнь и достоинство ничего не стоят

Сибига о выходе РФ из конвенции о предотвращении пыток

Решение РФ о выходе из Европейской конвенции о предотвращении пыток является "продолжением многих российских преступлений" и свидетельствует о том, что РФ - это "территория беззакония".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Решение российского правительства инициировать денонсацию Европейской конвенции о предотвращении пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания в очередной раз демонстрирует, что Россия является территорией беззакония, где человеческая жизнь и достоинство ничего не стоят", - говорится в сообщении.

Сибига отмечает, что такой шаг является продолжением многих российских преступлений, включая широко распространенные пытки, казни и бесчеловечное обращение с украинскими военнопленными".

Также читайте: Более 90% украинских военнопленных в РФ подверглись пыткам, - Сибига

"Это является частью системной политики пыток российского режима, которая глубоко укоренена в российской истории и опирается на преступления ГУЛАГа и сталинский террор", - добавил глава МИД.

Ранее сообщалось, что правительство РФ предложило российскому диктатору Владимиру Путину выйти из Европейской конвенции о предотвращении пыток, которая была принята еще в 1987 году.

пытки (865) россия (96975) Сибига Андрей (618)
кацапня українцям очі виколює, а ЗЕбільне чмо кацапам стоматологію безкоштовну в полоні організував...
27.08.2025 13:38 Ответить
ось і виплила генетична патологія цих гіршетварин
дике бажання катувати -

це вони лили ріки крові в пітері після залпу аврори
це вони розстрілювали репресованих
це вони вбивали українську інтелігенцію у висок, щоб прямо в розум
це вони зараз здійснюють геноцид
вони багато за що сьогодні повинні заплатити
бажаною вражою злою кров"ю.
27.08.2025 13:39 Ответить
Головне щоб це засуджувалося а не копіювалося.
27.08.2025 13:45 Ответить
От і легалізували свою людожерську сутність -нічого неочікуваного.
27.08.2025 14:18 Ответить
 
 