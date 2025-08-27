УКР
Наступного року в Україні готові виготовити мільйони дронів, але є потреба у фінансуванні, - Міноборони

Індустрія дронів

Мільйони дронів Україна потребує фінансів

Україна протягом наступного року готова виготовити мільйони дронів, проте є потреба у фінансуванні.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Заступники міністра оборони України Сергій Боєв та Ганна Гвоздяр провели зустріч із делегацією Міноборони Чехії на чолі із заступником міністра Даніелем Блажковцем.

Сторони обговорювали оптимізацію процесів закупівлі та доставки боєприпасів в межах "Чеської ініціативи".

Директор міжурядової агенції з військового співробітництва при Міністерстві оборони Чехії Алеш Вітечка ознайомив українську сторону з відповідними графіками надходжень.

Боєв наголосив, що потреба України у боєприпасах залишається високою.

Також окремо сторони розглянули потребу у фінансуванні українського ОПК та перспективи спільних проєктів із чеською оборонною галуззю.

"Українські компанії готові виробити мільйони дронів наступного року. Проте є потреба у фінансуванні, аби використати спроможності на повну", - сказала Гвоздяр.

+18
Що опять?

А как там поживают 3000 дальнобойных ракет, как там "Рута", "Сапсан" или "Паляниця"? Уже раздолбали рашку и маскву в хлам или словами как-то не очень выходит?
27.08.2025 13:40 Відповісти
+11
Может быть перестать ремонтировать дороги хотя бы ближе чем в 15 км от фронта?
27.08.2025 13:38 Відповісти
+10
ЗЕлені тварюки війну закінчувать не збираються, мародери "вошлі во вкус", безкарність рулить!
27.08.2025 13:42 Відповісти
Может быть перестать ремонтировать дороги хотя бы ближе чем в 15 км от фронта?
27.08.2025 13:38 Відповісти
з ЗЄлєнським ми паБєдім !

.
27.08.2025 14:00 Відповісти
Ага. Може ще скажете не піднімати зарплати поліцаям, прокурорам і суддям? Тоді вони будуть красти і підуть в бойовики
27.08.2025 14:38 Відповісти
У прокуроров и судей зарплаты реально оуитительные + отпускные и прочие бонусы. У ментов з/п намного меньше. На передовой, в полицейских стрелковых батах ( откуда к сожалению уже довольно много гробов едет+ без вести пропавшие+покалеченные) +/- 36+50 боевых. В тылу у ментов от 17 + 10 (для примера, в моем райцентре грузчику в магазине предлагают от 24). То, что журналюги написали о поднятии з/п ментам, мягко говоря, совсем не соответствует действительности. Законопроект № 6506-1 от 06.01.2022 завис между первым и вторым чтениями. Учитывая, что до первого чтения этот законопроект шел всего 3 года, думаю, второе чтение будет не в этом году (а может и вообще не будет)
27.08.2025 14:59 Відповісти
"Батька, гроши!"
27.08.2025 13:40 Відповісти
Грошей повно...
"https://dumskaya.net/news/s-podogrevom-videonablyudeniem-i-dezinfektciey-v-188262/ua/ З підігрівом, відеоспостереженням і дезінфекцією: в Одесі з'являться туалети за ціною елітної нерухомості"
27.08.2025 14:35 Відповісти
Що опять?

А как там поживают 3000 дальнобойных ракет, как там "Рута", "Сапсан" или "Паляниця"? Уже раздолбали рашку и маскву в хлам или словами как-то не очень выходит?
27.08.2025 13:40 Відповісти
Друге
27.08.2025 14:15 Відповісти
ЗЕлені тварюки війну закінчувать не збираються, мародери "вошлі во вкус", безкарність рулить!
27.08.2025 13:42 Відповісти
Відомий інтернет-мем: "Наступні вибори голосуємо за ромів, євреї не справились..."
27.08.2025 14:38 Відповісти
Не дотягнуть до кінця року, повитратилися по закордонним відрядженням.
27.08.2025 13:44 Відповісти
Так в тому числі знатно спалили мільйони державних коштів на відрядження за кордон набушники і сапівці.МІЛЬЙОНИ НАРОДНИХ ГРОШЕЙ !!!
27.08.2025 13:49 Відповісти
НАБУ та САП заважають ?

ЗЄлін ОПариш

.
27.08.2025 13:59 Відповісти
Мені заважають всі марнотрати, бо вони є казнакради! Міндічі, хуіндічі, зеліндичі, чернишови, тищенки....ося оця пі...та не чим не гірша за набуіндичей, бо і ті і ті пиляють бабло спокійнл і цинічно!
27.08.2025 14:28 Відповісти
Чому ж? Міндіч, Шурма і велика компанія чернишових з... легко
компенсують.
27.08.2025 14:10 Відповісти
Так. Але не нам з вами, а набушникам і сапівцям.
Скажіть мені чому вами вище перелічені потвори досі набушникосапівцямі не відплавлені в сізо, а краще на нари?
27.08.2025 14:30 Відповісти
Тому, що ці корупціонери з близького оточення Зепрезидента і
знаходяться під його зеленою парасолькою!
27.08.2025 14:46 Відповісти
А минулі бубочкіни мільон дронів вже запустили по русні?
27.08.2025 13:45 Відповісти
цікава інтерпритація історії про танцюриста
27.08.2025 13:48 Відповісти
обожнюю цю гіфку )) ...все сказано ..зельоним гнидам потрібно лише бабло

27.08.2025 13:50 Відповісти
Міноборони вміє тільки організовувати схеми як розікрасти і вивести бабло в офшори.Піар для олхів про всякі фламінго,сапсани,паляниці великий а на виході пшик. Зелена мерзота на крові українців обжерлася і ніякого спину...Скоти вся ця влада яка ввійде в історію яка бье всі рекорди Гінеса як красти в час війни.
27.08.2025 13:50 Відповісти
Міноборони може досить позоритись? Три роки все на волонтерах тримається, ви вмієте тільки кишені набивати...ви можете уявити щоб армії Німеччини чи Франції волонтери збирали на дрони тепловізори і інші обладнання?! Я не можу, в тут в Україні це вже в порядку речей..
27.08.2025 13:54 Відповісти
"Наступного року в Україні готові виготовити мільйони дронів"

Залишається щоб ХТОСЬ ПРОФІНАНСУВАВ І ВИГОТОВИВ,

ВСЕ ІНШЕ "НАВАНТАЖЕННЯ" міністерство оборони України БЕРЕ НА СЕБЕ!
27.08.2025 13:54 Відповісти
наша песня хороша, начинай сначала
27.08.2025 13:55 Відповісти
У кумів-друзів ЗЕпідора, Єрмаків-Міндічєй-Чернишових-Гайдаїв гроші попитайте... Хоча нахіба? Бо народ і так донатить, партнери і так гроші дають... А зелені покидьки лише мародерять 24/7 в турборежимі... А ****, канєц епохі бєднасті та країна мрій ЗЕпідора виглядають саме так.
27.08.2025 13:59 Відповісти
The Show Must Go On

очікуйте!
вже в наступному році!

продовження серіалу:
мільйон голобородька....

https://www.muztonic.com/Q/33-queen/58-queen-greatest-hits-iii/358-the-show-must-go-on.html
27.08.2025 14:03 Відповісти
Блин....! Отродясь такого не бывало, и опять то же самое. Миллиард деревьев за пять лет, 200 Фламинго в месяц, миллион дронов за год. Одни лозунги. А дроны как падали год назад на Одессу, так и продолжают падать. Видно призывами небо не закроешь.
27.08.2025 14:15 Відповісти
Цього року не вистачає повноважень.
27.08.2025 14:52 Відповісти
 
 