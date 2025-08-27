Наступного року в Україні готові виготовити мільйони дронів, але є потреба у фінансуванні, - Міноборони

Індустрія дронів

Україна протягом наступного року готова виготовити мільйони дронів, проте є потреба у фінансуванні.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Заступники міністра оборони України Сергій Боєв та Ганна Гвоздяр провели зустріч із делегацією Міноборони Чехії на чолі із заступником міністра Даніелем Блажковцем.

Сторони обговорювали оптимізацію процесів закупівлі та доставки боєприпасів в межах "Чеської ініціативи".

Директор міжурядової агенції з військового співробітництва при Міністерстві оборони Чехії Алеш Вітечка ознайомив українську сторону з відповідними графіками надходжень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський та Радакін обговорили ситуацію на фронті, потреби ЗСУ й фінансування виробництва дронів. ФОТО

Боєв наголосив, що потреба України у боєприпасах залишається високою.

Також окремо сторони розглянули потребу у фінансуванні українського ОПК та перспективи спільних проєктів із чеською оборонною галуззю.

"Українські компанії готові виробити мільйони дронів наступного року. Проте є потреба у фінансуванні, аби використати спроможності на повну", - сказала Гвоздяр.

Читайте: Наслідки ударів по "Дружбі": Російський порт Усть-Луга зменшив експорт нафти вдвічі