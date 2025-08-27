В следующем году в Украине готовы произвести миллионы дронов, но есть потребность в финансировании, - Минобороны

Индустрия дронов

Украина в течение следующего года готова изготовить миллионы дронов, однако есть потребность в финансировании.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

Заместители министра обороны Украины Сергей Боев и Анна Гвоздяр провели встречу с делегацией Минобороны Чехии во главе с заместителем министра Даниэлем Блажковцем.

Стороны обсуждали оптимизацию процессов закупки и доставки боеприпасов в рамках "Чешской инициативы".

Директор межправительственного агентства по военному сотрудничеству при Министерстве обороны Чехии Алеш Витечка ознакомил украинскую сторону с соответствующими графиками поступлений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Радакин обсудили ситуацию на фронте, потребности ВСУ и финансирование производства дронов. ФОТО

Боев отметил, что потребность Украины в боеприпасах остается высокой.

Также отдельно стороны рассмотрели потребность в финансировании украинского ОПК и перспективы совместных проектов с чешской оборонной отраслью.

"Украинские компании готовы произвести миллионы дронов в следующем году. Однако есть потребность в финансировании, чтобы использовать способности на полную", - сказала Гвоздяр.

Читайте: Последствия ударов по "Дружбе": Российский порт Усть-Луга уменьшил экспорт нефти вдвое