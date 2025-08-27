РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10867 посетителей онлайн
Новости Индустрия дронов
780 25

В следующем году в Украине готовы произвести миллионы дронов, но есть потребность в финансировании, - Минобороны

Индустрия дронов

Миллионы дронов Украина нуждается в финансах

Украина в течение следующего года готова изготовить миллионы дронов, однако есть потребность в финансировании.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

Заместители министра обороны Украины Сергей Боев и Анна Гвоздяр провели встречу с делегацией Минобороны Чехии во главе с заместителем министра Даниэлем Блажковцем.

Стороны обсуждали оптимизацию процессов закупки и доставки боеприпасов в рамках "Чешской инициативы".

Директор межправительственного агентства по военному сотрудничеству при Министерстве обороны Чехии Алеш Витечка ознакомил украинскую сторону с соответствующими графиками поступлений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Радакин обсудили ситуацию на фронте, потребности ВСУ и финансирование производства дронов. ФОТО

Боев отметил, что потребность Украины в боеприпасах остается высокой.

Также отдельно стороны рассмотрели потребность в финансировании украинского ОПК и перспективы совместных проектов с чешской оборонной отраслью.

"Украинские компании готовы произвести миллионы дронов в следующем году. Однако есть потребность в финансировании, чтобы использовать способности на полную", - сказала Гвоздяр.

Читайте: Последствия ударов по "Дружбе": Российский порт Усть-Луга уменьшил экспорт нефти вдвое

Автор: 

Минобороны (9553) дроны (4496)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Що опять?

А как там поживают 3000 дальнобойных ракет, как там "Рута", "Сапсан" или "Паляниця"? Уже раздолбали рашку и маскву в хлам или словами как-то не очень выходит?
показать весь комментарий
27.08.2025 13:40 Ответить
+11
Может быть перестать ремонтировать дороги хотя бы ближе чем в 15 км от фронта?
показать весь комментарий
27.08.2025 13:38 Ответить
+10
ЗЕлені тварюки війну закінчувать не збираються, мародери "вошлі во вкус", безкарність рулить!
показать весь комментарий
27.08.2025 13:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Может быть перестать ремонтировать дороги хотя бы ближе чем в 15 км от фронта?
показать весь комментарий
27.08.2025 13:38 Ответить
з ЗЄлєнським ми паБєдім !

.
показать весь комментарий
27.08.2025 14:00 Ответить
Ага. Може ще скажете не піднімати зарплати поліцаям, прокурорам і суддям? Тоді вони будуть красти і підуть в бойовики
показать весь комментарий
27.08.2025 14:38 Ответить
"Батька, гроши!"
показать весь комментарий
27.08.2025 13:40 Ответить
Грошей повно...
"https://dumskaya.net/news/s-podogrevom-videonablyudeniem-i-dezinfektciey-v-188262/ua/ З підігрівом, відеоспостереженням і дезінфекцією: в Одесі з'являться туалети за ціною елітної нерухомості"
показать весь комментарий
27.08.2025 14:35 Ответить
Що опять?

А как там поживают 3000 дальнобойных ракет, как там "Рута", "Сапсан" или "Паляниця"? Уже раздолбали рашку и маскву в хлам или словами как-то не очень выходит?
показать весь комментарий
27.08.2025 13:40 Ответить
Друге
показать весь комментарий
27.08.2025 14:15 Ответить
ЗЕлені тварюки війну закінчувать не збираються, мародери "вошлі во вкус", безкарність рулить!
показать весь комментарий
27.08.2025 13:42 Ответить
Відомий інтернет-мем: "Наступні вибори голосуємо за ромів, євреї не справились..."
показать весь комментарий
27.08.2025 14:38 Ответить
Не дотягнуть до кінця року, повитратилися по закордонним відрядженням.
показать весь комментарий
27.08.2025 13:44 Ответить
Так в тому числі знатно спалили мільйони державних коштів на відрядження за кордон набушники і сапівці.МІЛЬЙОНИ НАРОДНИХ ГРОШЕЙ !!!
показать весь комментарий
27.08.2025 13:49 Ответить
НАБУ та САП заважають ?

ЗЄлін ОПариш

.
показать весь комментарий
27.08.2025 13:59 Ответить
Мені заважають всі марнотрати, бо вони є казнакради! Міндічі, хуіндічі, зеліндичі, чернишови, тищенки....ося оця пі...та не чим не гірша за набуіндичей, бо і ті і ті пиляють бабло спокійнл і цинічно!
показать весь комментарий
27.08.2025 14:28 Ответить
Чому ж? Міндіч, Шурма і велика компанія чернишових з... легко
компенсують.
показать весь комментарий
27.08.2025 14:10 Ответить
Так. Але не нам з вами, а набушникам і сапівцям.
Скажіть мені чому вами вище перелічені потвори досі набушникосапівцямі не відплавлені в сізо, а краще на нари?
показать весь комментарий
27.08.2025 14:30 Ответить
А минулі бубочкіни мільон дронів вже запустили по русні?
показать весь комментарий
27.08.2025 13:45 Ответить
цікава інтерпритація історії про танцюриста
показать весь комментарий
27.08.2025 13:48 Ответить
обожнюю цю гіфку )) ...все сказано ..зельоним гнидам потрібно лише бабло

показать весь комментарий
27.08.2025 13:50 Ответить
Міноборони вміє тільки організовувати схеми як розікрасти і вивести бабло в офшори.Піар для олхів про всякі фламінго,сапсани,паляниці великий а на виході пшик. Зелена мерзота на крові українців обжерлася і ніякого спину...Скоти вся ця влада яка ввійде в історію яка бье всі рекорди Гінеса як красти в час війни.
показать весь комментарий
27.08.2025 13:50 Ответить
Міноборони може досить позоритись? Три роки все на волонтерах тримається, ви вмієте тільки кишені набивати...ви можете уявити щоб армії Німеччини чи Франції волонтери збирали на дрони тепловізори і інші обладнання?! Я не можу, в тут в Україні це вже в порядку речей..
показать весь комментарий
27.08.2025 13:54 Ответить
"Наступного року в Україні готові виготовити мільйони дронів"

Залишається щоб ХТОСЬ ПРОФІНАНСУВАВ І ВИГОТОВИВ,

ВСЕ ІНШЕ "НАВАНТАЖЕННЯ" міністерство оборони України БЕРЕ НА СЕБЕ!
показать весь комментарий
27.08.2025 13:54 Ответить
наша песня хороша, начинай сначала
показать весь комментарий
27.08.2025 13:55 Ответить
У кумів-друзів ЗЕпідора, Єрмаків-Міндічєй-Чернишових-Гайдаїв гроші попитайте... Хоча нахіба? Бо народ і так донатить, партнери і так гроші дають... А зелені покидьки лише мародерять 24/7 в турборежимі... А ****, канєц епохі бєднасті та країна мрій ЗЕпідора виглядають саме так.
показать весь комментарий
27.08.2025 13:59 Ответить
The Show Must Go On

очікуйте!
вже в наступному році!

продовження серіалу:
мільйон голобородька....

https://www.muztonic.com/Q/33-queen/58-queen-greatest-hits-iii/358-the-show-must-go-on.html
показать весь комментарий
27.08.2025 14:03 Ответить
Блин....! Отродясь такого не бывало, и опять то же самое. Миллиард деревьев за пять лет, 200 Фламинго в месяц, миллион дронов за год. Одни лозунги. А дроны как падали год назад на Одессу, так и продолжают падать. Видно призывами небо не закроешь.
показать весь комментарий
27.08.2025 14:15 Ответить
 
 