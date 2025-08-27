В следующем году в Украине готовы произвести миллионы дронов, но есть потребность в финансировании, - Минобороны
Индустрия дронов
Украина в течение следующего года готова изготовить миллионы дронов, однако есть потребность в финансировании.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.
Заместители министра обороны Украины Сергей Боев и Анна Гвоздяр провели встречу с делегацией Минобороны Чехии во главе с заместителем министра Даниэлем Блажковцем.
Стороны обсуждали оптимизацию процессов закупки и доставки боеприпасов в рамках "Чешской инициативы".
Директор межправительственного агентства по военному сотрудничеству при Министерстве обороны Чехии Алеш Витечка ознакомил украинскую сторону с соответствующими графиками поступлений.
Боев отметил, что потребность Украины в боеприпасах остается высокой.
Также отдельно стороны рассмотрели потребность в финансировании украинского ОПК и перспективы совместных проектов с чешской оборонной отраслью.
"Украинские компании готовы произвести миллионы дронов в следующем году. Однако есть потребность в финансировании, чтобы использовать способности на полную", - сказала Гвоздяр.
А как там поживают 3000 дальнобойных ракет, как там "Рута", "Сапсан" или "Паляниця"? Уже раздолбали рашку и маскву в хлам или словами как-то не очень выходит?
ЗЄлін ОПариш
компенсують.
Скажіть мені чому вами вище перелічені потвори досі набушникосапівцямі не відплавлені в сізо, а краще на нари?
Залишається щоб ХТОСЬ ПРОФІНАНСУВАВ І ВИГОТОВИВ,
ВСЕ ІНШЕ "НАВАНТАЖЕННЯ" міністерство оборони України БЕРЕ НА СЕБЕ!
очікуйте!
вже в наступному році!
продовження серіалу:
мільйон голобородька....
