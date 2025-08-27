УКР
Окупанти не згортають наступ, але вже спостерігаються ознаки браку ресурсів, - ОСУВ "Дніпро"

Штурми росіян на Сході Що кажуть військові

Російські окупаційні війська не зупиняються, проте їхні штурмові підрозділи виснажуються.

Про це у коментарі Укрінформу заявив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ.

"Абсолютно точно, що росіяни поки не зупиняються, але з іншого боку, ми все ж сподіваємось, що їхній запал деяким чином вичерпається десь ближче до початку осені, ніж до її середини, бо поки вони не згортають зусилля, поки намагаються перти, навіть втрачаючи людей, але це не може тривати занадто довго, бо за деякий час втрати, що накопичуються в їхніх штурмових підрозділах, доводять їх до небоєздатності", - пояснив він.

Читайте також: Ворог намагається вийти на адмінкордон Донецької області на Покровському напрямку, відновив застосування мототехніки, - ОСУВ "Дніпро"

За словами Трегубова, у російських військових вже спостерігаються певні ознаки браку особового складу для активних штурмових дій.

"Це класична ситуація насправді, бо в нас теж є проблеми в цьому плані, але ми від оборони воюємо, а вони - від атаки і повинні мати інший коефіцієнт. Тому станом на зараз ми все ж просто чекаємо, поки в них буде вибита достатня кількість. Мова про піхоту, бо техніку вони активно не застосовують", - додав речник.

Трегубов вважає, що достатню кількість російської піхоти буде ліквідовано у дощовий період, коли атакувати буде менш зручно.

Читайте: Росіяни зайшли у села Запорізьке та Новогеоргіївка на Дніпропетровщині, ЗСУ намагаються втримати позиції, - ОСУВ "Дніпро"

Та не переживайте так за них. У них мясця ще вистачить. Краще б думали як захищати Дніпропетровську область
27.08.2025 14:34 Відповісти
Цікаво коли розпочнеться потужне рускає лєтнеє наступлєніє про яке з кожного вутюга розказували весною. Чотири дні лишилось...
27.08.2025 14:39 Відповісти
Десь я таке вже чув... рік тому.
27.08.2025 14:43 Відповісти
Ще з весни 22-го "спостерігається низький бойовий дух окупантів у трусіках".
27.08.2025 15:23 Відповісти
Ще б додав, що путлєр дуже хворий і скоро капці задере і разом з Будановим буде пити кавулю.
27.08.2025 15:00 Відповісти
Чому б і ні? Невже погані мрії?
27.08.2025 15:01 Відповісти
Вони то свою проблему з СЗЧ повністю закрили за допомогою обнуленій, а в нас тільки порушених справ вже перевищує половину набору мобілізованих. Тому не тре тут малювати помаранчевих поні.
З другої сторони техніки в них теж вже практично нема, тому на правобережній достатньо буде роздати усьому населенню калашів, як то було на початку війни, щоб їх зупинити.
27.08.2025 15:18 Відповісти
Дуже часто дрібні і миршаві злочинці культивують в собі психопатію. Це такий засіб досягнення бажаного і захисту - не чіпай мене бо я псіхований, накинусь і горлянку перегризу. Навіть натовп відступає під натиском одного псіхованого. Якщо такий псіхований не отримує в табло то починає тероризувати отчуючих, а якщо відразу сильно бють в рило "псіхопатія" чудесним чином "виліковується" і побите чмо тихо відповзає в куток. Подивіться на ***** і *****стан в цілому. Нахрапом хочуть досягти бажаного, але якщо отримують спротив завжди відповзають за порєбрік. Так було завжди. І так буде знову.
27.08.2025 15:22 Відповісти
Він досі сподівається, що дощі та холоднеча зупинять ворога, як начебто зупинили під мацквою у 1941, бо його так вчили в суворовському училищє. А здорова людина вже б догнала, що останні кілька років в Україні теплі зими, січень як вересень колись. Краще б засвоїв, що м'ясна перевага противника, що атакує - долається за допомогою кулеметів в обороні. А не накачуючи м'ясом.
27.08.2025 15:25 Відповісти
 
 