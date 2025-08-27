Окупанти не згортають наступ, але вже спостерігаються ознаки браку ресурсів, - ОСУВ "Дніпро"

Російські окупаційні війська не зупиняються, проте їхні штурмові підрозділи виснажуються.

Про це у коментарі Укрінформу заявив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ.

"Абсолютно точно, що росіяни поки не зупиняються, але з іншого боку, ми все ж сподіваємось, що їхній запал деяким чином вичерпається десь ближче до початку осені, ніж до її середини, бо поки вони не згортають зусилля, поки намагаються перти, навіть втрачаючи людей, але це не може тривати занадто довго, бо за деякий час втрати, що накопичуються в їхніх штурмових підрозділах, доводять їх до небоєздатності", - пояснив він.

Читайте також: Ворог намагається вийти на адмінкордон Донецької області на Покровському напрямку, відновив застосування мототехніки, - ОСУВ "Дніпро"

За словами Трегубова, у російських військових вже спостерігаються певні ознаки браку особового складу для активних штурмових дій.

"Це класична ситуація насправді, бо в нас теж є проблеми в цьому плані, але ми від оборони воюємо, а вони - від атаки і повинні мати інший коефіцієнт. Тому станом на зараз ми все ж просто чекаємо, поки в них буде вибита достатня кількість. Мова про піхоту, бо техніку вони активно не застосовують", - додав речник.

Трегубов вважає, що достатню кількість російської піхоти буде ліквідовано у дощовий період, коли атакувати буде менш зручно.

Читайте: Росіяни зайшли у села Запорізьке та Новогеоргіївка на Дніпропетровщині, ЗСУ намагаються втримати позиції, - ОСУВ "Дніпро"