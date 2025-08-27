Оккупанты не сворачивают наступление, но уже наблюдаются признаки нехватки ресурсов, - ОСГВ "Дніпро"
Российские оккупационные войска не останавливаются, однако их штурмовые подразделения истощаются.
Об этом в комментарии Укрінформ заявил представитель ОСГВ "Дніпро" Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Абсолютно точно, что россияне пока не останавливаются, но. с другой стороны, мы все же надеемся, что их пыл некоторым образом иссякнет где-то ближе к началу осени, чем к ее середине, потому что пока они не сворачивают усилия, пока пытаются переть, даже теряя людей, но это не может продолжаться слишком долго, потому что через некоторое время потери, накапливающиеся в их штурмовых подразделениях, доводят их до небоеспособности", - пояснил он.
По словам Трегубова, у российских военных уже наблюдаются определенные признаки нехватки личного состава для активных штурмовых действий.
"Это классическая ситуация на самом деле, потому что у нас тоже есть проблемы в этом плане, но мы от обороны воюем, а они - от атаки и должны иметь другой коэффициент. Поэтому по состоянию на сейчас мы все же просто ждем, пока у них будет выбито достаточное количество. Речь о пехоте, потому что технику они активно не применяют", - добавил спикер.
Трегубов считает, что достаточное количество российской пехоты будет ликвидировано в дождливый период, когда атаковать будет менее удобно.
З другої сторони техніки в них теж вже практично нема, тому на правобережній достатньо буде роздати усьому населенню калашів, як то було на початку війни, щоб їх зупинити.