Оккупанты не сворачивают наступление, но уже наблюдаются признаки нехватки ресурсов, - ОСГВ "Дніпро"

Штурмы россиян на Востоке Что говорят военные

Российские оккупационные войска не останавливаются, однако их штурмовые подразделения истощаются.

Об этом в комментарии Укрінформ заявил представитель ОСГВ "Дніпро" Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Абсолютно точно, что россияне пока не останавливаются, но. с другой стороны, мы все же надеемся, что их пыл некоторым образом иссякнет где-то ближе к началу осени, чем к ее середине, потому что пока они не сворачивают усилия, пока пытаются переть, даже теряя людей, но это не может продолжаться слишком долго, потому что через некоторое время потери, накапливающиеся в их штурмовых подразделениях, доводят их до небоеспособности", - пояснил он.

Читайте также: Враг пытается выйти на админграницу Донецкой области на Покровском направлении, возобновил применение мототехники, - ОСГВ "Дніпро"

По словам Трегубова, у российских военных уже наблюдаются определенные признаки нехватки личного состава для активных штурмовых действий.

"Это классическая ситуация на самом деле, потому что у нас тоже есть проблемы в этом плане, но мы от обороны воюем, а они - от атаки и должны иметь другой коэффициент. Поэтому по состоянию на сейчас мы все же просто ждем, пока у них будет выбито достаточное количество. Речь о пехоте, потому что технику они активно не применяют", - добавил спикер.

Трегубов считает, что достаточное количество российской пехоты будет ликвидировано в дождливый период, когда атаковать будет менее удобно.

Читайте: Россияне зашли в села Запорожское и Новогеоргиевка на Днепропетровщине, ВСУ пытаются удержать позиции, - ОСГВ "Дніпро"

наступление (224) ОСГВ Днепр (31)
Та не переживайте так за них. У них мясця ще вистачить. Краще б думали як захищати Дніпропетровську область
27.08.2025 14:34 Ответить
Цікаво коли розпочнеться потужне рускає лєтнеє наступлєніє про яке з кожного вутюга розказували весною. Чотири дні лишилось...
27.08.2025 14:39 Ответить
Десь я таке вже чув... рік тому.
27.08.2025 14:43 Ответить
Ще з весни 22-го "спостерігається низький бойовий дух окупантів у трусіках".
27.08.2025 15:23 Ответить
Ще б додав, що путлєр дуже хворий і скоро капці задере і разом з Будановим буде пити кавулю.
27.08.2025 15:00 Ответить
Чому б і ні? Невже погані мрії?
27.08.2025 15:01 Ответить
Вони то свою проблему з СЗЧ повністю закрили за допомогою обнуленій, а в нас тільки порушених справ вже перевищує половину набору мобілізованих. Тому не тре тут малювати помаранчевих поні.
З другої сторони техніки в них теж вже практично нема, тому на правобережній достатньо буде роздати усьому населенню калашів, як то було на початку війни, щоб їх зупинити.
27.08.2025 15:18 Ответить
Дуже часто дрібні і миршаві злочинці культивують в собі психопатію. Це такий засіб досягнення бажаного і захисту - не чіпай мене бо я псіхований, накинусь і горлянку перегризу. Навіть натовп відступає під натиском одного псіхованого. Якщо такий псіхований не отримує в табло то починає тероризувати отчуючих, а якщо відразу сильно бють в рило "псіхопатія" чудесним чином "виліковується" і побите чмо тихо відповзає в куток. Подивіться на ***** і *****стан в цілому. Нахрапом хочуть досягти бажаного, але якщо отримують спротив завжди відповзають за порєбрік. Так було завжди. І так буде знову.
27.08.2025 15:22 Ответить
Він досі сподівається, що дощі та холоднеча зупинять ворога, як начебто зупинили під мацквою у 1941, бо його так вчили в суворовському училищє. А здорова людина вже б догнала, що останні кілька років в Україні теплі зими, січень як вересень колись. Краще б засвоїв, що м'ясна перевага противника, що атакує - долається за допомогою кулеметів в обороні. А не накачуючи м'ясом.
27.08.2025 15:25 Ответить
 
 