Оккупанты не сворачивают наступление, но уже наблюдаются признаки нехватки ресурсов, - ОСГВ "Дніпро"

Российские оккупационные войска не останавливаются, однако их штурмовые подразделения истощаются.

Об этом в комментарии Укрінформ заявил представитель ОСГВ "Дніпро" Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Абсолютно точно, что россияне пока не останавливаются, но. с другой стороны, мы все же надеемся, что их пыл некоторым образом иссякнет где-то ближе к началу осени, чем к ее середине, потому что пока они не сворачивают усилия, пока пытаются переть, даже теряя людей, но это не может продолжаться слишком долго, потому что через некоторое время потери, накапливающиеся в их штурмовых подразделениях, доводят их до небоеспособности", - пояснил он.

Читайте также: Враг пытается выйти на админграницу Донецкой области на Покровском направлении, возобновил применение мототехники, - ОСГВ "Дніпро"

По словам Трегубова, у российских военных уже наблюдаются определенные признаки нехватки личного состава для активных штурмовых действий.

"Это классическая ситуация на самом деле, потому что у нас тоже есть проблемы в этом плане, но мы от обороны воюем, а они - от атаки и должны иметь другой коэффициент. Поэтому по состоянию на сейчас мы все же просто ждем, пока у них будет выбито достаточное количество. Речь о пехоте, потому что технику они активно не применяют", - добавил спикер.

Трегубов считает, что достаточное количество российской пехоты будет ликвидировано в дождливый период, когда атаковать будет менее удобно.

Читайте: Россияне зашли в села Запорожское и Новогеоргиевка на Днепропетровщине, ВСУ пытаются удержать позиции, - ОСГВ "Дніпро"