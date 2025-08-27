УКР
Новини Поставки нафти через трубопровід Дружба
1 920 34

Завтра буде відновлено постачання нафти в Угорщину трубопроводом "Дружба", закликаємо Україну надалі не атакувати його, - Сійярто

Сійярто про нафтопровід Дружба

Вже завтра Угорщина знову почне отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба", поки що в тестовому режимі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає Цензор.НЕТ.

Так, він заявив, що цього разу пошкодження внаслідок атаки на нафтопровід "Дружба" стали "настільки значними", що роботи з відновлення триватимуть кілька днів.

"Ми із заступником міністра енергетики Росії Павлом Сорокіним обговорили ситуацію телефоном. З'ясувалося, що за напруженої роботи вдалося знайти технічне рішення, завдяки якому від завтра відновиться постачання нафти в напрямку Угорщини, спочатку в тестовому режимі і в меншому обсязі", - зазначив Сійярто.

Також читайте: Фіцо заявив, що "не розуміє" атак на нафтопровід "Дружба"

За його словами, в Угорщини вистачає внутрішніх запасів нафти, тому стратегічний резерв поки не задіяно.

Водночас Сійярто наголосив, що деякі місцеві політики та ЗМІ виправдовують Україну, яка "зруйнувала трубопровід". Він незадоволений тим, що Єврокомісія лише заявляє, що "ризику для безпеки поставок немає".

"Ми також закликаємо Україну надалі не атакувати нафтопровід, спрямований в Угорщину, і не ставити під загрозу безпеку енергопостачання нашої країни", - додав він.

Також читайте: Сійярто після ударів по нафтопроводу "Дружба": Угорщина може обмежити постачання електроенергії Україні

Нагадаємо, вранці 18 серпня Угорщина та Словаччина припинили отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба" після удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.

У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено майже на дві доби. Втім, пізно увечері середи, 20 серпня, Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини цим трубопроводом.

Однак вже увечері 21 серпня Сили безпілотних систем (СБС) завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" у Брянській області РФ – одній із найбільших вузлових станцій нафтопроводу "Дружба".

Внаслідок удару постачання російської нафти до Угорщини знову зупинилося. У п’ятницю міністр закордонних справ цієї країни Петер Сійярто із посиланням на російських урядовців повідомив, що цього року для відновлення роботи трубопроводу знадобиться щонайменше 5 діб.

Угорщина (2432) нафтопровід (381) Сійярто Петер (389)
Топ коментарі
+18
Всі претензії - до Москви. Їх територія, їх відповідальність.
показати весь коментар
27.08.2025 19:27 Відповісти
+14
Розхерачити повністю...., щоб ніякого відновлення !!! Де там ті "фламінго" !?
показати весь коментар
27.08.2025 19:30 Відповісти
+14
А рф не пробували закликати припинити війну?
показати весь коментар
27.08.2025 19:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ой, хлопці, готуйте щось...
показати весь коментар
27.08.2025 19:26 Відповісти
А не пішли б ви на вашого кацапського хазяїна, хитровистрочені.
Угорщина подала на ЄС до суду через використання заморожених активів РФ для допомоги Україні
показати весь коментар
27.08.2025 19:26 Відповісти
Всі претензії - до Москви. Їх територія, їх відповідальність.
показати весь коментар
27.08.2025 19:27 Відповісти
Можливо, до Азербайджану. Кацапи знищили їхню власгість, майно фірми SOCAR на території України.
показати весь коментар
27.08.2025 19:30 Відповісти
Тобто з одного боку подаєте до суду за допомогу Україні, а з іншого просите не пуляти по трубопроводу?

"Данко, а не пішов би ти на}{уй?" (С)
показати весь коментар
27.08.2025 19:28 Відповісти
Вас забули спитати, що нам робити, *************
показати весь коментар
27.08.2025 19:29 Відповісти
Розхерачити повністю...., щоб ніякого відновлення !!! Де там ті "фламінго" !?
показати весь коментар
27.08.2025 19:30 Відповісти
Перефарбовують...
показати весь коментар
27.08.2025 19:42 Відповісти
Завтра ніколи не настане,ушльопки))
показати весь коментар
27.08.2025 19:31 Відповісти
Швидко вони щось ремонтують суки. Мадяр, давай виправляй
показати весь коментар
27.08.2025 19:32 Відповісти
****** плакали, кололися, але продовжували жрати кактус...
показати весь коментар
27.08.2025 19:36 Відповісти
Завтра😂😂😂
Тут ще сьогодні не закінчилося, а ти вже мрієш про завтра.
показати весь коментар
27.08.2025 19:38 Відповісти
А рф не пробували закликати припинити війну?
показати весь коментар
27.08.2025 19:39 Відповісти
Ні? Ну то нам на вас теж наср№ти
показати весь коментар
27.08.2025 19:42 Відповісти
а то шо? в єс не пустиш? і в нато?
показати весь коментар
27.08.2025 19:41 Відповісти
Нічого страшного - завтра відновлять , а післязавтра - знову припинять ...
показати весь коментар
27.08.2025 19:41 Відповісти
А післязавтра Трамп скаже - "ніззяяя". Бо він з Орбаном побалакав, і Орбан вже не проти вступу України до ЄС... Потім, коли ні будь, наполовину... А бабло ***** піде потоком.
показати весь коментар
27.08.2025 19:50 Відповісти
От і подивимось ...
А якщо кланятись усім - це 100% гарантія поразки
показати весь коментар
27.08.2025 19:54 Відповісти
Ще треба з президентом Польщі побалакати, він сказав, що буде блокувати вступ України до ЕС.
показати весь коментар
27.08.2025 20:24 Відповісти
Замітьте, вугорська гнида не закливає Сосію припинити війну, не закливає Сосію перестати обстрілювати українські міста і енергетику, а навпаки підтримує війну і *****, блокує Україні допомогу, блокіє санкції проти Сосії да ще й закликає Україну перестати бити по Сосії і капітулювати. З іншого боку Сціярдо і Орбан показали хворий кацапський мозоль на який Україна повинна весь час давити. Рашисти за останніх три роки тільки зараз почали скавчати коли ми почали бити по їхніх нафтопроводах і НПЗ. Значить потрібно потроїти удари
показати весь коментар
27.08.2025 19:43 Відповісти
Висловлюю щире занепокоєння з цього приводу.
показати весь коментар
27.08.2025 19:43 Відповісти
Якщо не буде ударів по "Дружбі", значить в Кувейті домовились.
показати весь коментар
27.08.2025 19:44 Відповісти
Ой ми так влупили! Ми там все розбили!!! Не тільки Орбан, ніхто нафту не отримає!!!!! А в реаліях? В черговий раз пошкрябали. Але ж скільки крику!!! Та зробіть хоч щось, раз і назавжди!
показати весь коментар
27.08.2025 19:46 Відповісти
Мадяр - працюй, роби красу на расєє!
показати весь коментар
27.08.2025 19:46 Відповісти
Якби розбили ту компресорну станцію вщент - то і таких розмов би не було. Проковтнули б раз та і все. Тепер прийдеться торпеду запускати в трубу.
показати весь коментар
27.08.2025 19:59 Відповісти
навіть якщо запустити сотні бпла ефект буде менше ніж від однієї ракети.
показати весь коментар
27.08.2025 20:26 Відповісти
Закликаємо мадярську владу поводитись як люди, а не свині.
показати весь коментар
27.08.2025 20:00 Відповісти
до завтра у нас ще є час зробити так щоб завтра не настало.
показати весь коментар
27.08.2025 20:02 Відповісти
Не, ну эти венгры придурки реальные.. в здравом уме выдать на гора такой бред нереально..
показати весь коментар
27.08.2025 20:22 Відповісти
То не ми!
показати весь коментар
27.08.2025 20:45 Відповісти
Тебе забули спитати.
показати весь коментар
27.08.2025 20:52 Відповісти
показати весь коментар
27.08.2025 21:11 Відповісти
Звісно треба пАвтАріть
показати весь коментар
27.08.2025 21:13 Відповісти
Зеля, жартома скажи йому, щоб йшов *****.
показати весь коментар
27.08.2025 21:13 Відповісти
 
 