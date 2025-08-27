Завтра буде відновлено постачання нафти в Угорщину трубопроводом "Дружба", закликаємо Україну надалі не атакувати його, - Сійярто

Вже завтра Угорщина знову почне отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба", поки що в тестовому режимі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає Цензор.НЕТ.

Так, він заявив, що цього разу пошкодження внаслідок атаки на нафтопровід "Дружба" стали "настільки значними", що роботи з відновлення триватимуть кілька днів.

"Ми із заступником міністра енергетики Росії Павлом Сорокіним обговорили ситуацію телефоном. З'ясувалося, що за напруженої роботи вдалося знайти технічне рішення, завдяки якому від завтра відновиться постачання нафти в напрямку Угорщини, спочатку в тестовому режимі і в меншому обсязі", - зазначив Сійярто.

Також читайте: Фіцо заявив, що "не розуміє" атак на нафтопровід "Дружба"

За його словами, в Угорщини вистачає внутрішніх запасів нафти, тому стратегічний резерв поки не задіяно.

Водночас Сійярто наголосив, що деякі місцеві політики та ЗМІ виправдовують Україну, яка "зруйнувала трубопровід". Він незадоволений тим, що Єврокомісія лише заявляє, що "ризику для безпеки поставок немає".

"Ми також закликаємо Україну надалі не атакувати нафтопровід, спрямований в Угорщину, і не ставити під загрозу безпеку енергопостачання нашої країни", - додав він.

Також читайте: Сійярто після ударів по нафтопроводу "Дружба": Угорщина може обмежити постачання електроенергії Україні

Нагадаємо, вранці 18 серпня Угорщина та Словаччина припинили отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба" після удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.

У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено майже на дві доби. Втім, пізно увечері середи, 20 серпня, Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини цим трубопроводом.

Однак вже увечері 21 серпня Сили безпілотних систем (СБС) завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" у Брянській області РФ – одній із найбільших вузлових станцій нафтопроводу "Дружба".

Внаслідок удару постачання російської нафти до Угорщини знову зупинилося. У п’ятницю міністр закордонних справ цієї країни Петер Сійярто із посиланням на російських урядовців повідомив, що цього року для відновлення роботи трубопроводу знадобиться щонайменше 5 діб.