Уже завтра Венгрия снова начнет получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба", пока что в тестовом режиме.

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ.

Так, он заявил, что на этот раз повреждения в результате атаки на нефтепровод "Дружба" стали "настолько значительными", что работы по восстановлению продлятся несколько дней.

"Мы с заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным обсудили ситуацию по телефону. Выяснилось, что при напряженной работе удалось найти техническое решение, благодаря которому с завтрашнего дня возобновится поставка нефти в направлении Венгрии, сначала в тестовом режиме и в меньшем объеме", - отметил Сийярто.

По его словам, у Венгрии хватает внутренних запасов нефти, поэтому стратегический резерв пока не задействован.

В то же время Сийярто отметил, что некоторые местные политики и СМИ оправдывают Украину, которая "разрушила трубопровод". Он недоволен тем, что Еврокомиссия лишь заявляет, что "риска для безопасности поставок нет".

"Мы также призываем Украину в дальнейшем не атаковать нефтепровод, направленный в Венгрию, и не ставить под угрозу безопасность энергоснабжения нашей страны", - добавил он.

Напомним, утром 18 августа Венгрия и Словакия прекратили получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" после удара украинских дронов по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ.

В результате попадания на объекте вспыхнул пожар, а перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена почти на двое суток. Впрочем, поздно вечером среды, 20 августа, Россия возобновила поставки нефти в Венгрию и Словакию по этому трубопроводу.

Однако уже вечером 21 августа Силы беспилотных систем (СБС) нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области РФ - одной из крупнейших узловых станций нефтепровода "Дружба".

В результате удара поставки российской нефти в Венгрию снова остановились. В пятницу министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто со ссылкой на российских чиновников сообщил, что в этом году для восстановления работы трубопровода понадобится не менее 5 суток.