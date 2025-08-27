РУС
Завтра будет возобновлена поставка нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба", призываем Украину в дальнейшем не атаковать его, - Сийярто

Сьянтяро о нефтепроводе

Уже завтра Венгрия снова начнет получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба", пока что в тестовом режиме.

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ.

Так, он заявил, что на этот раз повреждения в результате атаки на нефтепровод "Дружба" стали "настолько значительными", что работы по восстановлению продлятся несколько дней.

"Мы с заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным обсудили ситуацию по телефону. Выяснилось, что при напряженной работе удалось найти техническое решение, благодаря которому с завтрашнего дня возобновится поставка нефти в направлении Венгрии, сначала в тестовом режиме и в меньшем объеме", - отметил Сийярто.

Также читайте: Фицо заявил, что "не понимает" атак на нефтепровод "Дружба"

По его словам, у Венгрии хватает внутренних запасов нефти, поэтому стратегический резерв пока не задействован.

В то же время Сийярто отметил, что некоторые местные политики и СМИ оправдывают Украину, которая "разрушила трубопровод". Он недоволен тем, что Еврокомиссия лишь заявляет, что "риска для безопасности поставок нет".

"Мы также призываем Украину в дальнейшем не атаковать нефтепровод, направленный в Венгрию, и не ставить под угрозу безопасность энергоснабжения нашей страны", - добавил он.

Также читайте: Сийярто после ударов по нефтепроводу "Дружба": Венгрия может ограничить поставки электроэнергии Украине

Напомним, утром 18 августа Венгрия и Словакия прекратили получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" после удара украинских дронов по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ.

В результате попадания на объекте вспыхнул пожар, а перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена почти на двое суток. Впрочем, поздно вечером среды, 20 августа, Россия возобновила поставки нефти в Венгрию и Словакию по этому трубопроводу.

Однако уже вечером 21 августа Силы беспилотных систем (СБС) нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области РФ - одной из крупнейших узловых станций нефтепровода "Дружба".

В результате удара поставки российской нефти в Венгрию снова остановились. В пятницу министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто со ссылкой на российских чиновников сообщил, что в этом году для восстановления работы трубопровода понадобится не менее 5 суток.

Топ комментарии
+24
Всі претензії - до Москви. Їх територія, їх відповідальність.
показать весь комментарий
27.08.2025 19:27 Ответить
+18
А рф не пробували закликати припинити війну?
показать весь комментарий
27.08.2025 19:39 Ответить
+17
Розхерачити повністю...., щоб ніякого відновлення !!! Де там ті "фламінго" !?
показать весь комментарий
27.08.2025 19:30 Ответить
Ой, хлопці, готуйте щось...
показать весь комментарий
27.08.2025 19:26 Ответить
А не пішли б ви на вашого кацапського хазяїна, хитровистрочені.
Угорщина подала на ЄС до суду через використання заморожених активів РФ для допомоги Україні
показать весь комментарий
27.08.2025 19:26 Ответить
Всі претензії - до Москви. Їх територія, їх відповідальність.
показать весь комментарий
27.08.2025 19:27 Ответить
Можливо, до Азербайджану. Кацапи знищили їхню власгість, майно фірми SOCAR на території України.
показать весь комментарий
27.08.2025 19:30 Ответить
Тобто з одного боку подаєте до суду за допомогу Україні, а з іншого просите не пуляти по трубопроводу?

"Данко, а не пішов би ти на}{уй?" (С)

"Данко, а не пішов би ти на}{уй?" (С)
показать весь комментарий
27.08.2025 19:28 Ответить
Вас забули спитати, що нам робити, *************
показать весь комментарий
27.08.2025 19:29 Ответить
Розхерачити повністю...., щоб ніякого відновлення !!! Де там ті "фламінго" !?
показать весь комментарий
27.08.2025 19:30 Ответить
Перефарбовують...
показать весь комментарий
27.08.2025 19:42 Ответить
там же де і 3000 балістичних ракет
показать весь комментарий
27.08.2025 21:26 Ответить
Завтра ніколи не настане,ушльопки))
показать весь комментарий
27.08.2025 19:31 Ответить
Швидко вони щось ремонтують суки. Мадяр, давай виправляй
показать весь комментарий
27.08.2025 19:32 Ответить
****** плакали, кололися, але продовжували жрати кактус...
показать весь комментарий
27.08.2025 19:36 Ответить
Завтра😂😂😂
Тут ще сьогодні не закінчилося, а ти вже мрієш про завтра.
показать весь комментарий
27.08.2025 19:38 Ответить
А рф не пробували закликати припинити війну?
показать весь комментарий
27.08.2025 19:39 Ответить
Ні? Ну то нам на вас теж наср№ти
показать весь комментарий
27.08.2025 19:42 Ответить
а то шо? в єс не пустиш? і в нато?
показать весь комментарий
27.08.2025 19:41 Ответить
Нічого страшного - завтра відновлять , а післязавтра - знову припинять ...
показать весь комментарий
27.08.2025 19:41 Ответить
А післязавтра Трамп скаже - "ніззяяя". Бо він з Орбаном побалакав, і Орбан вже не проти вступу України до ЄС... Потім, коли ні будь, наполовину... А бабло ***** піде потоком.
показать весь комментарий
27.08.2025 19:50 Ответить
От і подивимось ...
А якщо кланятись усім - це 100% гарантія поразки
показать весь комментарий
27.08.2025 19:54 Ответить
Ще треба з президентом Польщі побалакати, він сказав, що буде блокувати вступ України до ЕС.
показать весь комментарий
27.08.2025 20:24 Ответить
Замітьте, вугорська гнида не закливає Сосію припинити війну, не закливає Сосію перестати обстрілювати українські міста і енергетику, а навпаки підтримує війну і *****, блокує Україні допомогу, блокіє санкції проти Сосії да ще й закликає Україну перестати бити по Сосії і капітулювати. З іншого боку Сціярдо і Орбан показали хворий кацапський мозоль на який Україна повинна весь час давити. Рашисти за останніх три роки тільки зараз почали скавчати коли ми почали бити по їхніх нафтопроводах і НПЗ. Значить потрібно потроїти удари
показать весь комментарий
27.08.2025 19:43 Ответить
Висловлюю щире занепокоєння з цього приводу.
показать весь комментарий
27.08.2025 19:43 Ответить
Якщо не буде ударів по "Дружбі", значить в Кувейті домовились.
показать весь комментарий
27.08.2025 19:44 Ответить
Ой ми так влупили! Ми там все розбили!!! Не тільки Орбан, ніхто нафту не отримає!!!!! А в реаліях? В черговий раз пошкрябали. Але ж скільки крику!!! Та зробіть хоч щось, раз і назавжди!
показать весь комментарий
27.08.2025 19:46 Ответить
Мадяр - працюй, роби красу на расєє!
показать весь комментарий
27.08.2025 19:46 Ответить
Якби розбили ту компресорну станцію вщент - то і таких розмов би не було. Проковтнули б раз та і все. Тепер прийдеться торпеду запускати в трубу.
показать весь комментарий
27.08.2025 19:59 Ответить
навіть якщо запустити сотні бпла ефект буде менше ніж від однієї ракети.
показать весь комментарий
27.08.2025 20:26 Ответить
ну сотні, то ефект буде норм, як і від сотні ракет, головне запустити
показать весь комментарий
27.08.2025 21:31 Ответить
Закликаємо мадярську владу поводитись як люди, а не свині.
показать весь комментарий
27.08.2025 20:00 Ответить
до завтра у нас ще є час зробити так щоб завтра не настало.
показать весь комментарий
27.08.2025 20:02 Ответить
Не, ну эти венгры придурки реальные.. в здравом уме выдать на гора такой бред нереально..
показать весь комментарий
27.08.2025 20:22 Ответить
То не ми!
показать весь комментарий
27.08.2025 20:45 Ответить
Тебе забули спитати.
показать весь комментарий
27.08.2025 20:52 Ответить
показать весь комментарий
27.08.2025 21:11 Ответить
Звісно треба пАвтАріть
показать весь комментарий
27.08.2025 21:13 Ответить
Зеля, жартома скажи йому, щоб йшов *****.
показать весь комментарий
27.08.2025 21:13 Ответить
 
 