Німеччина експортувала торік рекордну кількість озброєнь. Найбільше – Україні

У 2024 році федеральний уряд Німеччини схвалив рекордний обсяг експорту озброєння на загальну суму 12,83 млрд євро. Найбільше допомоги отримала Україна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

Зазначається, що торік Німеччина експортувала стільки військової техніки, як ніколи раніше.

На першому місці серед країн-одержувачів –– Україна з сумою 8,15 млрд євро, як випливає з доповіді про експорт озброєння, яку федеральний кабінет міністрів розглядав сьогодні вранці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина планує збільшити чисельність Бундесверу через агресію Росії, - Пісторіус

Фактичний експорт озброєння минулого року також досяг рекордного рівня. На Україну припадало 64% всього затвердженого експорту озброєння.

До Києва, серед іншого, було поставлено 306 броньованих бойових машин, 316 ракет і ракетних систем, 78 бойових танків і 11 великокаліберних артилерійських систем.

Інші великі замовлення надійшли до Сінгапуру.

Читайте також: Шмигаль обговорив із віцеканцлером Німеччини Клінґбайлем потреби України у фінансуванні виробництва й закупівлі зброї та посилення ППО