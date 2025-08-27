РУС
Германия экспортировала в прошлом году рекордное количество вооружений. Больше всего – Украине

В 2024 году федеральное правительство Германии одобрило рекордный объем экспорта вооружения на общую сумму 12,83 млрд евро. Больше всего помощи получила Украина.

Отмечается, что в прошлом году Германия экспортировала столько военной техники, как никогда раньше.

На первом месте среди стран-получателей -- Украина с суммой 8,15 млрд евро, как следует из доклада об экспорте вооружения, который федеральный кабинет министров рассматривал сегодня утром.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия планирует увеличить численность Бундесвера из-за агрессии России, - Писториус

Фактический экспорт вооружения в прошлом году также достиг рекордного уровня. На Украину приходилось 64% всего утвержденного экспорта вооружения.

В Киев, среди прочего, было поставлено 306 бронированных боевых машин, 316 ракет и ракетных систем, 78 боевых танков и 11 крупнокалиберных артиллерийских систем.

Другие крупные заказы поступили в Сингапур.

Читайте также: Шмыгаль обсудил с вице-канцлером Германии Клингбайлем потребности Украины в финансировании производства и закупки оружия и усиления ПВО

Підбурювачі-вигодоотримувачі
27.08.2025 20:18 Ответить
Хто, кого, і на що підбурює??
27.08.2025 20:28 Ответить
Голова в тебе для того шоб ти в неї ів🤣🤣🤣🤣
27.08.2025 20:44 Ответить
Ви Ідіот?
27.08.2025 20:48 Ответить
Шукаєш собі подібних???🤣🤣🤣іди до батька свого🤣🤣🤣
27.08.2025 20:50 Ответить
Україна це чудовий випробувальний полігон для всіх видів зброї. Використовуючи і випробовуючи іноземні зразки ми отримуємо можливість створювати і модернізовувати вітчизняну зброю. То ж всі в виграші крім кацапів.
27.08.2025 20:56 Ответить
Дякуємо, Друзі.
27.08.2025 21:31 Ответить
 
 