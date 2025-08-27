Германия экспортировала в прошлом году рекордное количество вооружений. Больше всего – Украине

В 2024 году федеральное правительство Германии одобрило рекордный объем экспорта вооружения на общую сумму 12,83 млрд евро. Больше всего помощи получила Украина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

Отмечается, что в прошлом году Германия экспортировала столько военной техники, как никогда раньше.

На первом месте среди стран-получателей -- Украина с суммой 8,15 млрд евро, как следует из доклада об экспорте вооружения, который федеральный кабинет министров рассматривал сегодня утром.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия планирует увеличить численность Бундесвера из-за агрессии России, - Писториус

Фактический экспорт вооружения в прошлом году также достиг рекордного уровня. На Украину приходилось 64% всего утвержденного экспорта вооружения.

В Киев, среди прочего, было поставлено 306 бронированных боевых машин, 316 ракет и ракетных систем, 78 боевых танков и 11 крупнокалиберных артиллерийских систем.

Другие крупные заказы поступили в Сингапур.

Читайте также: Шмыгаль обсудил с вице-канцлером Германии Клингбайлем потребности Украины в финансировании производства и закупки оружия и усиления ПВО