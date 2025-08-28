УКР
Фон дер Ляєн про удар по представництву ЄС у Києві: Кремль націлився на Євросоюз, вбиваючи мирних жителів України

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що нічна атака Росії по Києву, яка пошкодила будівлю представництва ЄС, демонструє небажання Кремля припинити терор мирних українців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Фон дер Ляєн зазначила, що ракети влучили за 50 метрів від делегації протягом 20 секунд. За її словами, ніхто з персоналу не постраждав, проте цей напад є прямим сигналом загрози для ЄС.

"Це ще одне похмуре нагадування про те, що стоїть на кону. Це показує, що Кремль не зупиниться ні перед чим, щоб тероризувати Україну, сліпо вбиваючи мирних жителів, чоловіків, жінок і дітей, і навіть націлившись на Європейський Союз", - наголосила президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Відомо про щонайменше 15 загиблих, зокрема дітей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС викликає російського посла в Брюсселі, - Каллас

Київ (20059) обстріл (30522) фон дер Ляєн Урсула (849)
Яка, глибока думка...
показати весь коментар
28.08.2025 14:15 Відповісти
Згадався середньовічний термін "хлопчик для биття".
показати весь коментар
28.08.2025 14:24 Відповісти
Може спочатку орки вбивають мирних жінок, чоловіків і дітей, а уже потім націлився на Євросоюз. Як де ви лядь себе любите. А може б ви не тризділи, а передали б Україні достатньо ******** техніки, щоб розхерячити непотріб пуйла. А так все це боа, бла бла. Одне сказала правду, що захищаючи Україну, найкращі сини і дочки нашої країни, прикривають ваші сцикливі дупи.
показати весь коментар
28.08.2025 14:30 Відповісти
Выразите глубокую озабоченность, а рыжий все грозит кулачком...позорные
показати весь коментар
28.08.2025 14:43 Відповісти
НАТО ***** не троне це 100%
А от українці в заручниках
показати весь коментар
28.08.2025 14:55 Відповісти
«Жінок, дітей… І НАВІТЬ європейців» типу це вища раса
показати весь коментар
28.08.2025 15:06 Відповісти
Може ЄС варто вже перейти від заяв і т. зв. санкцій до тотальної блокади 'недоімперії' (економічної, торгівельної, фінансової, гуманітарної тощо)?
показати весь коментар
28.08.2025 16:14 Відповісти
 
 