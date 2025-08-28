Фон дер Ляєн про удар по представництву ЄС у Києві: Кремль націлився на Євросоюз, вбиваючи мирних жителів України

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що нічна атака Росії по Києву, яка пошкодила будівлю представництва ЄС, демонструє небажання Кремля припинити терор мирних українців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Фон дер Ляєн зазначила, що ракети влучили за 50 метрів від делегації протягом 20 секунд. За її словами, ніхто з персоналу не постраждав, проте цей напад є прямим сигналом загрози для ЄС.

"Це ще одне похмуре нагадування про те, що стоїть на кону. Це показує, що Кремль не зупиниться ні перед чим, щоб тероризувати Україну, сліпо вбиваючи мирних жителів, чоловіків, жінок і дітей, і навіть націлившись на Європейський Союз", - наголосила президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Відомо про щонайменше 15 загиблих, зокрема дітей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС викликає російського посла в Брюсселі, - Каллас