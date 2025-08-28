РУС
Фон дер Ляйен об ударе по представительству ЕС в Киеве: Кремль нацелился на Евросоюз, убивая мирных жителей Украины

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ночная атака России по Киеву, которая повредила здание представительства ЕС, демонстрирует нежелание Кремля прекратить террор мирных украинцев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Фон дер Ляйен отметила, что ракеты попали в 50 метрах от делегации в течение 20 секунд. По ее словам, никто из персонала не пострадал, однако это нападение является прямым сигналом угрозы для ЕС.

"Это еще одно мрачное напоминание о том, что стоит на кону. Это показывает, что Кремль не остановится ни перед чем, чтобы терроризировать Украину, слепо убивая мирных жителей, мужчин, женщин и детей, и даже нацелившись на Европейский Союз", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.

Известно о по меньшей мере 15 погибших, в том числе детей.

Киев (26022) обстрел (29195) Урсула фон дер Ляйен (593)
Яка, глибока думка...
28.08.2025 14:15 Ответить
Згадався середньовічний термін "хлопчик для биття".
28.08.2025 14:24 Ответить
Може спочатку орки вбивають мирних жінок, чоловіків і дітей, а уже потім націлився на Євросоюз. Як де ви лядь себе любите. А може б ви не тризділи, а передали б Україні достатньо ******** техніки, щоб розхерячити непотріб пуйла. А так все це боа, бла бла. Одне сказала правду, що захищаючи Україну, найкращі сини і дочки нашої країни, прикривають ваші сцикливі дупи.
28.08.2025 14:30 Ответить
Выразите глубокую озабоченность, а рыжий все грозит кулачком...позорные
28.08.2025 14:43 Ответить
НАТО ***** не троне це 100%
А от українці в заручниках
28.08.2025 14:55 Ответить
«Жінок, дітей… І НАВІТЬ європейців» типу це вища раса
28.08.2025 15:06 Ответить
Може ЄС варто вже перейти від заяв і т. зв. санкцій до тотальної блокади 'недоімперії' (економічної, торгівельної, фінансової, гуманітарної тощо)?
28.08.2025 16:14 Ответить
 
 