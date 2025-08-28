Фон дер Ляйен об ударе по представительству ЕС в Киеве: Кремль нацелился на Евросоюз, убивая мирных жителей Украины

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ночная атака России по Киеву, которая повредила здание представительства ЕС, демонстрирует нежелание Кремля прекратить террор мирных украинцев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Фон дер Ляйен отметила, что ракеты попали в 50 метрах от делегации в течение 20 секунд. По ее словам, никто из персонала не пострадал, однако это нападение является прямым сигналом угрозы для ЕС.

"Это еще одно мрачное напоминание о том, что стоит на кону. Это показывает, что Кремль не остановится ни перед чем, чтобы терроризировать Украину, слепо убивая мирных жителей, мужчин, женщин и детей, и даже нацелившись на Европейский Союз", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.

Известно о по меньшей мере 15 погибших, в том числе детей.

