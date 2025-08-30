Парубій допомагає долати перешкоди в горах, ставши "місточком" для активістів "Спадщини". АРХІВНЕ ФОТО

Військовослужбовець і історик Вахтанг Кіпіані оприлюднив фото, яке було зроблено під час вишколу "Спадщини" у Карпатах багато років тому.

із посиланням на фейсбук Кіпіані

"Це одне з моїх улюблених фото Андрія Парубія. Тут він став місточком, по якому переходили активісти Об'єднання Української Молоді "Спадщина" під час вишколу у Карпатах", - написав Кіпіані.

Фото Орест Круковський

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".