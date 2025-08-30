УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9761 відвідувач онлайн
Новини Вбивство Андрія Парубія
6 811 29

Парубій допомагає долати перешкоди в горах, ставши "місточком" для активістів "Спадщини". АРХІВНЕ ФОТО

Військовослужбовець і історик Вахтанг Кіпіані оприлюднив фото, яке було зроблено під час вишколу "Спадщини" у Карпатах багато років тому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Кіпіані

"Це одне з моїх улюблених фото Андрія Парубія. Тут він став місточком, по якому переходили активісти Об'єднання Української Молоді "Спадщина" під час вишколу у Карпатах", - написав Кіпіані.

Фото Кіпіані про Парубія

Фото Орест Круковський

Читайте також: Убито державника, патріота, борця за Незалежність України, за захист української мови й культури, - в Україні відреагували на загибель Парубія

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".

Автор: 

Кіпіані Вахтанг (39) Парубій Андрій (1290)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+32
Людина і Патріот з великої букви.
Спочивай з миром, Андрію!
показати весь коментар
30.08.2025 17:28 Відповісти
+23
За що Україна терпить зелену гнилоту , втрачаючи ЛЮДЕЙ З ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ . Без сліз на це фото дивитися не можливо .
показати весь коментар
30.08.2025 17:34 Відповісти
+22
Для политика 54 года - это только начало настоящей
Зрелой политической карьеры
Убили не просто политика
Убили идейного политика
Много ли таких есть в Украине?
Особенно в сегодняшней Украине!!!!!
С ее абсолютно аморальной властью
Без идей и принципов!!!!!
Боже ,какая сегодня произошла трагедия ....
показати весь коментар
30.08.2025 17:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Людина і Патріот з великої букви.
Спочивай з миром, Андрію!
показати весь коментар
30.08.2025 17:28 Відповісти
За що Україна терпить зелену гнилоту , втрачаючи ЛЮДЕЙ З ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ . Без сліз на це фото дивитися не можливо .
показати весь коментар
30.08.2025 17:34 Відповісти
зайдіть у фб на сторінку зеленського і почитайте коменти про Парубія зелених недоумків росіянських.
показати весь коментар
30.08.2025 17:36 Відповісти
Там треш, у фб
показати весь коментар
30.08.2025 17:37 Відповісти
фб ЗЄлєнського це - клоака !!!!

лише один із комаетарів:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100024819285505&comment_id=Y29tbWVudDozOTk1MTE5ODc3NDA1MDI1Xzc3MzkyMTA5NTQ0MjU4NQ%3D%3D&__cft__[0]=AZU-L_UUyV9MGRxQxmiSqozNDA7WdwQ3Dtvd-c1rQOS0Wv4UhgWSbtBHKkhWDcT2zyikSDvC0zsyh-*************************************-Io2cDrPQh-NVkULOcOy62mkhY2I-IiHARd5LkLpsblkUigY0cAva6sKvlQ&__tn__=R]-R Яна Гончар

Хлопці гинуть тисячами і ніхто нічого а за якось міністри (Парубія, бо ця т.зв. яна не знає ким він був) звітуюця якого хера за хлопців ніхто не звітуюця.

але !!!! більше 400 лайків !!!!
.
показати весь коментар
30.08.2025 18:45 Відповісти
бо для них антимайдан був ближчим, ось і маємо..
показати весь коментар
30.08.2025 17:39 Відповісти
Україна роками ржала від вбичих для самої Країни текстів **************** авторів ( авторами були Шефіри,Тамбосвскій Волк ...) для 95тиквартальних шлюх ..Й тепер ця ж команда вже за військового статусу ВЛАДИ МАРОДЕРІВ вичищає кращих.
показати весь коментар
30.08.2025 17:44 Відповісти
не Україна. а тупі малороси
показати весь коментар
30.08.2025 17:54 Відповісти
Скиньте скріншоти коментів для тих хто немає акаунту в мордокнижці.
показати весь коментар
30.08.2025 18:10 Відповісти
зря... скрінів буде дуже багато....
показати весь коментар
30.08.2025 18:11 Відповісти
Для политика 54 года - это только начало настоящей
Зрелой политической карьеры
Убили не просто политика
Убили идейного политика
Много ли таких есть в Украине?
Особенно в сегодняшней Украине!!!!!
С ее абсолютно аморальной властью
Без идей и принципов!!!!!
Боже ,какая сегодня произошла трагедия ....
показати весь коментар
30.08.2025 17:39 Відповісти
Боже ж ти мій Боже! Скільки ще ті узькіє щєлюсті перекусуватимуть Українців???!!! Скільки ще будуть 3.14діти "мнєтак удобна"
показати весь коментар
30.08.2025 17:41 Відповісти
не шукайте російський слід. він серед нас.

показати весь коментар
30.08.2025 17:41 Відповісти
показати весь коментар
30.08.2025 17:42 Відповісти
хрен його знає. може й так парубче. дуже вже боляче сьогодні бачити тут у3обків з 95. Знав Парубія з 1991 особисто.
показати весь коментар
30.08.2025 17:46 Відповісти
дякую що відшукали !!!
показати весь коментар
30.08.2025 17:46 Відповісти
показати весь коментар
30.08.2025 17:43 Відповісти
А в цей час у Золотоноші ухилянти дуже побили пораненого військового,який приїхав на реабілітацію... Мені думається,що як і у випадку з Фаріон діяла та сама група аматорів,можливо тих,які числяться в ухилянтах....
показати весь коментар
30.08.2025 17:46 Відповісти
Всі "слуги народу" разом узяті не коштують одного Парубія. Але забрали у нас саме Андрія, а не цю труппу несмішних гумористів. Співчуття рідним загиблого, це велика втрата для України.
показати весь коментар
30.08.2025 17:47 Відповісти
Сум... Андрій Парубій - символічна постать в історії України!
показати весь коментар
30.08.2025 17:52 Відповісти
міндічі-портнови знищують Державників, здатних очолити країну після великого шухеру , як ото втеча у 2014му попередньої агентури
показати весь коментар
30.08.2025 17:56 Відповісти
показати весь коментар
30.08.2025 18:00 Відповісти
Щирі співчуття рідним. Величезна втрата для свідомої частки українського народу.
Якби замах не вдався, більшість би писала про виставу від ОП або про те що він збирається на вибори...
показати весь коментар
30.08.2025 18:01 Відповісти
показати весь коментар
30.08.2025 18:03 Відповісти
 
 