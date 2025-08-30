6 811 29
Парубій допомагає долати перешкоди в горах, ставши "місточком" для активістів "Спадщини". АРХІВНЕ ФОТО
Військовослужбовець і історик Вахтанг Кіпіані оприлюднив фото, яке було зроблено під час вишколу "Спадщини" у Карпатах багато років тому.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Кіпіані
"Це одне з моїх улюблених фото Андрія Парубія. Тут він став місточком, по якому переходили активісти Об'єднання Української Молоді "Спадщина" під час вишколу у Карпатах", - написав Кіпіані.
Фото Орест Круковський
Убивство Андрія Парубія
Нагадаємо, 30 серпня у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.
У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".
Топ коментарі
Kucher
30.08.2025 17:28
Наталия Гончар
30.08.2025 17:34
Галина Боброва
30.08.2025 17:39
Спочивай з миром, Андрію!
лише один із комаетарів:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100024819285505&comment_id=Y29tbWVudDozOTk1MTE5ODc3NDA1MDI1Xzc3MzkyMTA5NTQ0MjU4NQ%3D%3D&__cft__[0]=AZU-L_UUyV9MGRxQxmiSqozNDA7WdwQ3Dtvd-c1rQOS0Wv4UhgWSbtBHKkhWDcT2zyikSDvC0zsyh-*************************************-Io2cDrPQh-NVkULOcOy62mkhY2I-IiHARd5LkLpsblkUigY0cAva6sKvlQ&__tn__=R]-R Яна Гончар
Хлопці гинуть тисячами і ніхто нічого а за якось міністри (Парубія, бо ця т.зв. яна не знає ким він був) звітуюця якого хера за хлопців ніхто не звітуюця.
але !!!! більше 400 лайків !!!!
.
Зрелой политической карьеры
Убили не просто политика
Убили идейного политика
Много ли таких есть в Украине?
Особенно в сегодняшней Украине!!!!!
С ее абсолютно аморальной властью
Без идей и принципов!!!!!
Боже ,какая сегодня произошла трагедия ....
Якби замах не вдався, більшість би писала про виставу від ОП або про те що він збирається на вибори...