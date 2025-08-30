Парубий помогает преодолевать препятствия в горах, став "мостиком" для активистов "Спадщини". ФОТО

Военнослужащий и историк Вахтанг Кипиани обнародовал фото, которое было сделано во время подготовки "Наследия" в Карпатах много лет назад.

"Это одно из моих любимых фото Андреем Парубием. Здесь он стал мостиком, по которому переходили активисты Объединения Украинской Молодежи "Спадщина" во время подготовки в Карпатах", - написал Кипиани.

Фото Орест Круковский

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".