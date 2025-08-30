РУС
Новости Убийство Андрея Парубия
4 582 28

Парубий помогает преодолевать препятствия в горах, став "мостиком" для активистов "Спадщини". ФОТО

Военнослужащий и историк Вахтанг Кипиани обнародовал фото, которое было сделано во время подготовки "Наследия" в Карпатах много лет назад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Кипиани

"Это одно из моих любимых фото Андреем Парубием. Здесь он стал мостиком, по которому переходили активисты Объединения Украинской Молодежи "Спадщина" во время подготовки в Карпатах", - написал Кипиани.

Фото Кипиани о Парубии

Фото Орест Круковский

Читайте также: Убит государственник, патриот, борец за Независимость Украины, за защиту украинского языка и культуры, - в Украине отреагировали на гибель Парубия

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".

Автор: 

Кипиани Вахтанг (48) Парубий Андрей (2046)
Топ комментарии
Людина і Патріот з великої букви.
Спочивай з миром, Андрію!
30.08.2025 17:28 Ответить
За що Україна терпить зелену гнилоту , втрачаючи ЛЮДЕЙ З ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ . Без сліз на це фото дивитися не можливо .
30.08.2025 17:34 Ответить
зайдіть у фб на сторінку зеленського і почитайте коменти про Парубія зелених недоумків росіянських.
30.08.2025 17:36 Ответить
Там треш, у фб
30.08.2025 17:37 Ответить
бо для них антимайдан був ближчим, ось і маємо..
30.08.2025 17:39 Ответить
Україна роками ржала від вбичих для самої Країни текстів **************** авторів ( авторами були Шефіри,Тамбосвскій Волк ...) для 95тиквартальних шлюх ..Й тепер ця ж команда вже за військового статусу ВЛАДИ МАРОДЕРІВ вичищає кращих.
30.08.2025 17:44 Ответить
не Україна. а тупі малороси
30.08.2025 17:54 Ответить
Скиньте скріншоти коментів для тих хто немає акаунту в мордокнижці.
30.08.2025 18:10 Ответить
зря... скрінів буде дуже багато....
30.08.2025 18:11 Ответить
Для политика 54 года - это только начало настоящей
Зрелой политической карьеры
Убили не просто политика
Убили идейного политика
Много ли таких есть в Украине?
Особенно в сегодняшней Украине!!!!!
С ее абсолютно аморальной властью
Без идей и принципов!!!!!
Боже ,какая сегодня произошла трагедия ....
30.08.2025 17:39 Ответить
Боже ж ти мій Боже! Скільки ще ті узькіє щєлюсті перекусуватимуть Українців???!!! Скільки ще будуть 3.14діти "мнєтак удобна"
30.08.2025 17:41 Ответить
не шукайте російський слід. він серед нас.

30.08.2025 17:41 Ответить
30.08.2025 17:42 Ответить
хрен його знає. може й так парубче. дуже вже боляче сьогодні бачити тут у3обків з 95. Знав Парубія з 1991 особисто.
30.08.2025 17:46 Ответить
дякую що відшукали !!!
30.08.2025 17:46 Ответить
30.08.2025 17:43 Ответить
А в цей час у Золотоноші ухилянти дуже побили пораненого військового,який приїхав на реабілітацію... Мені думається,що як і у випадку з Фаріон діяла та сама група аматорів,можливо тих,які числяться в ухилянтах....
30.08.2025 17:46 Ответить
Всі "слуги народу" разом узяті не коштують одного Парубія. Але забрали у нас саме Андрія, а не цю труппу несмішних гумористів. Співчуття рідним загиблого, це велика втрата для України.
30.08.2025 17:47 Ответить
Сум... Андрій Парубій - символічна постать в історії України!
30.08.2025 17:52 Ответить
міндічі-портнови знищують Державників, здатних очолити країну після великого шухеру , як ото втеча у 2014му попередньої агентури
30.08.2025 17:56 Ответить
30.08.2025 18:00 Ответить
Щирі співчуття рідним. Величезна втрата для свідомої частки українського народу.
Якби замах не вдався, більшість би писала про виставу від ОП або про те що він збирається на вибори...
30.08.2025 18:01 Ответить
30.08.2025 18:03 Ответить
 
 