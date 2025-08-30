4 582 28
Парубий помогает преодолевать препятствия в горах, став "мостиком" для активистов "Спадщини". ФОТО
Военнослужащий и историк Вахтанг Кипиани обнародовал фото, которое было сделано во время подготовки "Наследия" в Карпатах много лет назад.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Кипиани
"Это одно из моих любимых фото Андреем Парубием. Здесь он стал мостиком, по которому переходили активисты Объединения Украинской Молодежи "Спадщина" во время подготовки в Карпатах", - написал Кипиани.
Фото Орест Круковский
Убийство Андрея Парубия
Напомним, 30 августа во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.
Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".
Топ комментарии
+26 Kucher
показать весь комментарий30.08.2025 17:28 Ответить Ссылка
+17 Наталия Гончар
показать весь комментарий30.08.2025 17:34 Ответить Ссылка
+16 Галина Боброва #582785
показать весь комментарий30.08.2025 17:39 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Спочивай з миром, Андрію!
Зрелой политической карьеры
Убили не просто политика
Убили идейного политика
Много ли таких есть в Украине?
Особенно в сегодняшней Украине!!!!!
С ее абсолютно аморальной властью
Без идей и принципов!!!!!
Боже ,какая сегодня произошла трагедия ....
Якби замах не вдався, більшість би писала про виставу від ОП або про те що він збирається на вибори...