У ЄС розглядають зміну процесу ухвалення рішень для обходу постійних вето Угорщини

У Євросоюзі обговорюють зміну підходу до ухвалення рішень через постійні вето Угорщини.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Bloomberg.

Так, видання ознайомилося з документом, який був поширений серед держав-членів ЄС напередодні неформальної зустрічі міністрів закордонних справ у суботу, 30 серпня, в Копенгагені.

Зазначається, що група із 12 країн розглянула правові можливості для ухвалення рішення кваліфікованою більшістю замість одноголосності. До цього в ЄС всі рішення могли ухвалюватися лише одноголосно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина не підтримає рішень, які суперечать її інтересам і гальмують "мирний процес", – Сійярто

Видання зауважує, що зміна підходу до голосування дозволить Європейському Союзу діяти швидше, уникаючи блокування рішень.

Також Bloomberg нагадує, що Угорщина послідовно виступала проти ініціатив щодо України - від виділення коштів до процесу вступу країни до ЄС. Це призвело до запеклих дипломатичних суперечок та переговорів, спрямованих на те, щоб схилити її до таких питань, як поновлення санкцій проти Росії.

Також читайте: Угорщина не підтримала заяву ЄС, яка засуджувала масований удар РФ по Києву 28 серпня

Нагадаємо, раніше глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас повідомила, що Угорщина наразі відмовляється розблоковувати допомогу Україні в розмірі 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру.