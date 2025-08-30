УКР
У ЄС розглядають зміну процесу ухвалення рішень для обходу постійних вето Угорщини

ЄС хоче обійти вето Угорщини

У Євросоюзі обговорюють зміну підходу до ухвалення рішень через постійні вето Угорщини.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Bloomberg.

Так, видання ознайомилося з документом, який був поширений серед держав-членів ЄС напередодні неформальної зустрічі міністрів закордонних справ у суботу, 30 серпня, в Копенгагені.

Зазначається, що група із 12 країн розглянула правові можливості для ухвалення рішення кваліфікованою більшістю замість одноголосності. До цього в ЄС всі рішення могли ухвалюватися лише одноголосно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина не підтримає рішень, які суперечать її інтересам і гальмують "мирний процес", – Сійярто

Видання зауважує, що зміна підходу до голосування дозволить Європейському Союзу діяти швидше, уникаючи блокування рішень.

Також Bloomberg нагадує, що Угорщина послідовно виступала проти ініціатив щодо України - від виділення коштів до процесу вступу країни до ЄС. Це призвело до запеклих дипломатичних суперечок та переговорів, спрямованих на те, щоб схилити її до таких питань, як поновлення санкцій проти Росії.

Також читайте: Угорщина не підтримала заяву ЄС, яка засуджувала масований удар РФ по Києву 28 серпня

Нагадаємо, раніше глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас повідомила, що Угорщина наразі відмовляється розблоковувати допомогу Україні в розмірі 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру.

Угорщина (2449) вето (199) Євросоюз (14043)
+9
Можливо простіше Угорщину виключити з ЄС? Хай вступає в таєжний союз... І шенген у угрів відібрати!
30.08.2025 23:05 Відповісти
+5
Як же добре що москалі буксують в Україні, можна і далі вдавати що щось робимо
30.08.2025 23:05 Відповісти
+5
100%. Українці воюють, а вони 4 роки шольцають.
30.08.2025 23:17 Відповісти
Просто під час голосування Орбана треба закривати в туалетній кабінці.
30.08.2025 23:04 Відповісти
Можливо простіше Угорщину виключити з ЄС? Хай вступає в таєжний союз... І шенген у угрів відібрати!
30.08.2025 23:05 Відповісти
Як же добре що москалі буксують в Україні, можна і далі вдавати що щось робимо
30.08.2025 23:05 Відповісти
100%. Українці воюють, а вони 4 роки шольцають.
30.08.2025 23:17 Відповісти
Пошліть нах🤬й Сійярто з Орбаном і все вирішено.
30.08.2025 23:06 Відповісти
вони "розглядають"......

занавєс !

.
30.08.2025 23:07 Відповісти
Не поспішайте, своє гівно ж не пахне.
30.08.2025 23:09 Відповісти
Приостановить их голос или членство!!
Какая изумительная диверсия!!! ( Наверное коллегами шрёдера и меркель ) ЕС тянет их бюджет и еще обязан воспринимать их как равного члена ( ****** наверное по ихнему) что мог заветировать всё
30.08.2025 23:30 Відповісти
Бачили ж очі, яке лайно політичне, брали до ЄС!?!?
30.08.2025 23:48 Відповісти
Та викиньте тих ******* з ЄС, іншим фіцикам буде наука!
30.08.2025 23:51 Відповісти
Імпотенти...
31.08.2025 00:55 Відповісти
 
 