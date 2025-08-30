В ЕС рассматривают изменение процесса принятия решений для обхода постоянных вето Венгрии
В Евросоюзе обсуждают изменение подхода к принятию решений из-за постоянных вето Венгрии.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Bloomberg.
Так, издание ознакомилось с документом, который был распространен среди государств-членов ЕС накануне неформальной встречи министров иностранных дел в субботу, 30 августа, в Копенгагене.
Отмечается, что группа из 12 стран рассмотрела правовые возможности для принятия решения квалифицированным большинством вместо единогласия. До этого в ЕС все решения могли приниматься только единогласно.
Издание отмечает, что изменение подхода к голосованию позволит Европейскому Союзу действовать быстрее, избегая блокирования решений.
Также Bloomberg напоминает, что Венгрия последовательно выступала против инициатив по Украине - от выделения средств до процесса вступления страны в ЕС. Это привело к ожесточенным дипломатическим спорам и переговорам, направленным на то, чтобы склонить ее к таким вопросам, как возобновление санкций против России.
Напомним, ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас сообщила, что Венгрия пока отказывается разблокировать помощь Украине в размере 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира.
Какая изумительная диверсия!!! ( Наверное коллегами шрёдера и меркель ) ЕС тянет их бюджет и еще обязан воспринимать их как равного члена ( ****** наверное по ихнему) что мог заветировать всё