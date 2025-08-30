РУС
Блокировка Венгрией решений ЕС
594 8

В ЕС рассматривают изменение процесса принятия решений для обхода постоянных вето Венгрии

ЕС хочет обойти вето Венгрии

В Евросоюзе обсуждают изменение подхода к принятию решений из-за постоянных вето Венгрии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Bloomberg.

Так, издание ознакомилось с документом, который был распространен среди государств-членов ЕС накануне неформальной встречи министров иностранных дел в субботу, 30 августа, в Копенгагене.

Отмечается, что группа из 12 стран рассмотрела правовые возможности для принятия решения квалифицированным большинством вместо единогласия. До этого в ЕС все решения могли приниматься только единогласно.

Издание отмечает, что изменение подхода к голосованию позволит Европейскому Союзу действовать быстрее, избегая блокирования решений.

Также Bloomberg напоминает, что Венгрия последовательно выступала против инициатив по Украине - от выделения средств до процесса вступления страны в ЕС. Это привело к ожесточенным дипломатическим спорам и переговорам, направленным на то, чтобы склонить ее к таким вопросам, как возобновление санкций против России.

Напомним, ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас сообщила, что Венгрия пока отказывается разблокировать помощь Украине в размере 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира.

Просто під час голосування Орбана треба закривати в туалетній кабінці.
30.08.2025 23:04 Ответить
Можливо простіше Угорщину виключити з ЄС? Хай вступає в таєжний союз... І шенген у угрів відібрати!
30.08.2025 23:05 Ответить
Як же добре що москалі буксують в Україні, можна і далі вдавати що щось робимо
30.08.2025 23:05 Ответить
100%. Українці воюють, а вони 4 роки шольцають.
30.08.2025 23:17 Ответить
Пошліть нах🤬й Сійярто з Орбаном і все вирішено.
30.08.2025 23:06 Ответить
вони "розглядають"......

занавєс !

.
30.08.2025 23:07 Ответить
Не поспішайте, своє гівно ж не пахне.
30.08.2025 23:09 Ответить
Приостановить их голос или членство!!
Какая изумительная диверсия!!! ( Наверное коллегами шрёдера и меркель ) ЕС тянет их бюджет и еще обязан воспринимать их как равного члена ( ****** наверное по ихнему) что мог заветировать всё
30.08.2025 23:30 Ответить
 
 