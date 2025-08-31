Сійярто критикує Єврокомісію за відсутність відповіді щодо атак на нафтопровід "Дружба", - ЗМІ

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що Єврокомісія досі не відповіла на лист Угорщини та Словаччини щодо українських атак на нафтопровід "Дружба".

За словами Сійярто, Брюссель та більшість країн ЄС, на його думку, зацікавлені не в мирі, а в "довгостроковому продовженні війни в Україні" та готові витратити додаткові трильйони на її підтримку. Міністр наголосив, що Угорщина не піддасться тиску і захистить угорський народ від негативних наслідків війни та санкцій.

Сійярто додав, що для ЄС не є пріоритетом енергетична безпека Угорщини та забезпечення країни необхідними джерелами енергії, що, на його думку, підтверджує відсутність реакції на лист щодо нафтопроводу "Дружба".

Що передувало?

Нагадаємо, вранці 18 серпня Угорщина та Словаччина припинили отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба" після удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.

У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено майже на дві доби. Втім, пізно увечері середи, 20 серпня, Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини цим трубопроводом.

Однак вже увечері 21 серпня Сили безпілотних систем (СБС) завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" у Брянській області РФ – одній із найбільших вузлових станцій нафтопроводу "Дружба".

Внаслідок удару постачання російської нафти до Угорщини знову зупинилося. У п’ятницю міністр закордонних справ цієї країни Петер Сійярто із посиланням на російських урядовців повідомив, що цього року для відновлення роботи трубопроводу знадобиться щонайменше 5 діб.

