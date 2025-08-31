УКР
Новини Поставки нафти через трубопровід Дружба
959 21

Сійярто критикує Єврокомісію за відсутність відповіді щодо атак на нафтопровід "Дружба", - ЗМІ

Сійярто знову поїхав до РФ та зустрівся із Лавровим

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що Єврокомісія досі не відповіла на лист Угорщини та Словаччини щодо українських атак на нафтопровід "Дружба".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Index.

За словами Сійярто, Брюссель та більшість країн ЄС, на його думку, зацікавлені не в мирі, а в "довгостроковому продовженні війни в Україні" та готові витратити додаткові трильйони на її підтримку. Міністр наголосив, що Угорщина не піддасться тиску і захистить угорський народ від негативних наслідків війни та санкцій.

Сійярто додав, що для ЄС не є пріоритетом енергетична безпека Угорщини та забезпечення країни необхідними джерелами енергії, що, на його думку, підтверджує відсутність реакції на лист щодо нафтопроводу "Дружба".

Що передувало?

Нагадаємо, вранці 18 серпня Угорщина та Словаччина припинили отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба" після удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.

У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено майже на дві доби. Втім, пізно увечері середи, 20 серпня, Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини цим трубопроводом.

Однак вже увечері 21 серпня Сили безпілотних систем (СБС) завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" у Брянській області РФ – одній із найбільших вузлових станцій нафтопроводу "Дружба".

Внаслідок удару постачання російської нафти до Угорщини знову зупинилося. У п’ятницю міністр закордонних справ цієї країни Петер Сійярто із посиланням на російських урядовців повідомив, що цього року для відновлення роботи трубопроводу знадобиться щонайменше 5 діб.

+12
Євросоюз не має втручатися в цю "угорську кризу".
31.08.2025 11:37 Відповісти
+11
Відсутність відповіді це і є відповідь. Пішов нах пуйловська наволочь.
31.08.2025 11:45 Відповісти
+7
😂 Што, абідна? Жа? Так це ще не послали, лише натякнули.
31.08.2025 11:37 Відповісти
😂 Што, абідна? Жа? Так це ще не послали, лише натякнули.
31.08.2025 11:37 Відповісти
Євросоюз не має втручатися в цю "угорську кризу".
31.08.2025 11:37 Відповісти
Нехай краще згадає скільки паскудства він та Оркбан зробили Україні...
31.08.2025 11:38 Відповісти
Щось цей підарок розпатякався. Може час здохнути?
31.08.2025 11:38 Відповісти
Давно пора. Але в списку на негайний здох він далеко не перший.
31.08.2025 12:10 Відповісти
Допомогу від ЄС він теж критикує?
31.08.2025 11:42 Відповісти
Відсутність відповіді це і є відповідь. Пішов нах пуйловська наволочь.
31.08.2025 11:45 Відповісти
До дупи цей прихвостень рашистів
31.08.2025 11:46 Відповісти
Шо, ******* смоктати у ***** дедалі сає все скалдніше і складніше?
31.08.2025 11:48 Відповісти
Нехай Свинятро краще Кабздону поскаржиться. От там буде повне порозуміння і співчуття!
31.08.2025 11:49 Відповісти
***** скаргу напиши, підар кацапський
31.08.2025 11:50 Відповісти
Угорська гнида ніяк не може збагнути ,
що нафтопровід ,, Дружба "то не є
власністю Угорщини , тому нехай він і холуй кремля
Орбан ідуть лісом на три літери 😡

31.08.2025 11:52 Відповісти
Він хоче і собі з відкатів нацарювати на палац, як орбан.
31.08.2025 11:55 Відповісти
Не відповіла значить послала по відомому адресу .
31.08.2025 11:56 Відповісти
Хант с мансей, не п*зди, ЕС ответило - Нефтепровод дрюжба не является критичным источником энергоносителей для ЕС.
31.08.2025 11:56 Відповісти
«Дружбу» треба зав'язати вузликом.
31.08.2025 11:59 Відповісти
На тебе всі вже членлод8 поклали, жалійся ху...лу, хоча якщо він це побачити, то не буде на тебе гроші витрачати, а теж покладе
31.08.2025 11:59 Відповісти
"Мадьяки" платять мільйони долларів московії на війну в Україні,
ЦЕ
повинно хвилювати ЕС.
31.08.2025 12:03 Відповісти
Подивіться на цього покидька сіярто на фото. Саме так і виглядає фашист-інтелігент. Він з тих, хто сам не вбиває, але вбивцю підтримує.
31.08.2025 12:12 Відповісти
Як вправно граємо дурника.
31.08.2025 12:15 Відповісти
 
 