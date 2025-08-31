Сийярто критикует Еврокомиссию за отсутствие ответа по поводу атак на нефтепровод "Дружба", - СМИ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Еврокомиссия до сих пор не ответила на письмо Венгрии и Словакии относительно украинских атак на нефтепровод "Дружба".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Index.

По словам Сийярто, Брюссель и большинство стран ЕС, по его мнению, заинтересованы не в мире, а в "долгосрочном продолжении войны в Украине" и готовы потратить дополнительные триллионы на ее поддержку. Министр подчеркнул, что Венгрия не поддастся давлению и защитит венгерский народ от негативных последствий войны и санкций.

Сийярто добавил, что для ЕС не является приоритетом энергетическая безопасность Венгрии и обеспечение страны необходимыми источниками энергии, что, по его мнению, подтверждает отсутствие реакции на письмо по нефтепроводу "Дружба".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия не поддержит решений, которые противоречат ее интересам и тормозят "мирный процесс", - Сийярто

Что предшествовало?

Напомним, утром 18 августа Венгрия и Словакия прекратили получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" после удара украинских дронов по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ.

В результате попадания на объекте вспыхнул пожар, а перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена почти на двое суток. Впрочем, поздно вечером среды, 20 августа, Россия возобновила поставки нефти в Венгрию и Словакию по этому трубопроводу.

Однако уже вечером 21 августа Силы беспилотных систем (СБС) нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области РФ - одной из крупнейших узловых станций нефтепровода "Дружба".

В результате удара поставки российской нефти в Венгрию снова остановились. В пятницу министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто со ссылкой на российских чиновников сообщил, что в этом году для восстановления работы трубопровода понадобится не менее 5 суток.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия заблокирует открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС, - Сийярто