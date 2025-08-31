Сийярто критикует Еврокомиссию за отсутствие ответа по поводу атак на нефтепровод "Дружба", - СМИ
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Еврокомиссия до сих пор не ответила на письмо Венгрии и Словакии относительно украинских атак на нефтепровод "Дружба".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Index.
По словам Сийярто, Брюссель и большинство стран ЕС, по его мнению, заинтересованы не в мире, а в "долгосрочном продолжении войны в Украине" и готовы потратить дополнительные триллионы на ее поддержку. Министр подчеркнул, что Венгрия не поддастся давлению и защитит венгерский народ от негативных последствий войны и санкций.
Сийярто добавил, что для ЕС не является приоритетом энергетическая безопасность Венгрии и обеспечение страны необходимыми источниками энергии, что, по его мнению, подтверждает отсутствие реакции на письмо по нефтепроводу "Дружба".
Что предшествовало?
Напомним, утром 18 августа Венгрия и Словакия прекратили получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" после удара украинских дронов по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ.
В результате попадания на объекте вспыхнул пожар, а перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена почти на двое суток. Впрочем, поздно вечером среды, 20 августа, Россия возобновила поставки нефти в Венгрию и Словакию по этому трубопроводу.
Однако уже вечером 21 августа Силы беспилотных систем (СБС) нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области РФ - одной из крупнейших узловых станций нефтепровода "Дружба".
В результате удара поставки российской нефти в Венгрию снова остановились. В пятницу министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто со ссылкой на российских чиновников сообщил, что в этом году для восстановления работы трубопровода понадобится не менее 5 суток.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
що нафтопровід ,, Дружба "то не є
власністю Угорщини , тому нехай він і холуй кремля
Орбан ідуть лісом на три літери 😡
Будріс відповів Сійярто: Литва досягла енергетичної незалежності від Росії і може допомогти Угорщині
ЦЕ
повинно хвилювати ЕС.
Такий крок дозволив би Брюсселю діяти швидше й жорсткіше на тлі зростання геополітичної конкуренції, а також позбавив би окремі держави можливості блокувати рішення, які підтримує більшість.
🎯Насамперед мова йде про Угорщину, що систематично гальмує ініціативи на користь України та проти росії. Терпіння багатьох членів Союзу вичерпується: напередодні Будапешт відмовився приєднатися до заяви з осудом російських ударів по Україні, під час яких загинули 25 цивільних та було пошкоджено представництво ЄС у Києві.
Перед зустріччю глав МЗС ЄС у Копенгагені країнам розіслали документ, який окреслює можливі правові механізми для впровадження кваліфікованого голосування. Якщо ця ідея буде реалізована, кремль втратить одного зі своїх ключових лобістів у ЄС, а Будапешт - можливість шантажувати партнерів блокуванням спільних рішень.