Поставки нефти через российскую трубу Чехия
1 488 30

Сийярто критикует Еврокомиссию за отсутствие ответа по поводу атак на нефтепровод "Дружба", - СМИ

Сьиярто снова поехал в РФ и встретился с Лавровым

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Еврокомиссия до сих пор не ответила на письмо Венгрии и Словакии относительно украинских атак на нефтепровод "Дружба".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Index.

По словам Сийярто, Брюссель и большинство стран ЕС, по его мнению, заинтересованы не в мире, а в "долгосрочном продолжении войны в Украине" и готовы потратить дополнительные триллионы на ее поддержку. Министр подчеркнул, что Венгрия не поддастся давлению и защитит венгерский народ от негативных последствий войны и санкций.

Сийярто добавил, что для ЕС не является приоритетом энергетическая безопасность Венгрии и обеспечение страны необходимыми источниками энергии, что, по его мнению, подтверждает отсутствие реакции на письмо по нефтепроводу "Дружба".

Венгрия не поддержит решений, которые противоречат ее интересам и тормозят "мирный процесс", - Сийярто

Что предшествовало?

Напомним, утром 18 августа Венгрия и Словакия прекратили получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" после удара украинских дронов по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ.

В результате попадания на объекте вспыхнул пожар, а перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена почти на двое суток. Впрочем, поздно вечером среды, 20 августа, Россия возобновила поставки нефти в Венгрию и Словакию по этому трубопроводу.

Однако уже вечером 21 августа Силы беспилотных систем (СБС) нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области РФ - одной из крупнейших узловых станций нефтепровода "Дружба".

В результате удара поставки российской нефти в Венгрию снова остановились. В пятницу министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто со ссылкой на российских чиновников сообщил, что в этом году для восстановления работы трубопровода понадобится не менее 5 суток.

Венгрия заблокирует открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС, - Сийярто

Автор: 

Еврокомиссия (1522) Сийярто Петер (357)
Топ комментарии
+24
Євросоюз не має втручатися в цю "угорську кризу".
показать весь комментарий
31.08.2025 11:37 Ответить
+18
Відсутність відповіді це і є відповідь. Пішов нах пуйловська наволочь.
показать весь комментарий
31.08.2025 11:45 Ответить
+11
😂 Што, абідна? Жа? Так це ще не послали, лише натякнули.
показать весь комментарий
31.08.2025 11:37 Ответить
😂 Што, абідна? Жа? Так це ще не послали, лише натякнули.
показать весь комментарий
31.08.2025 11:37 Ответить
Євросоюз не має втручатися в цю "угорську кризу".
показать весь комментарий
31.08.2025 11:37 Ответить
Нехай краще згадає скільки паскудства він та Оркбан зробили Україні...
показать весь комментарий
31.08.2025 11:38 Ответить
Щось цей підарок розпатякався. Може час здохнути?
показать весь комментарий
31.08.2025 11:38 Ответить
Давно пора. Але в списку на негайний здох він далеко не перший.
показать весь комментарий
31.08.2025 12:10 Ответить
Допомогу від ЄС він теж критикує?
показать весь комментарий
31.08.2025 11:42 Ответить
Відсутність відповіді це і є відповідь. Пішов нах пуйловська наволочь.
показать весь комментарий
31.08.2025 11:45 Ответить
До дупи цей прихвостень рашистів
показать весь комментарий
31.08.2025 11:46 Ответить
Шо, ******* смоктати у ***** дедалі сає все скалдніше і складніше?
показать весь комментарий
31.08.2025 11:48 Ответить
Нехай Свинятро краще Кабздону поскаржиться. От там буде повне порозуміння і співчуття!
показать весь комментарий
31.08.2025 11:49 Ответить
***** скаргу напиши, підар кацапський
показать весь комментарий
31.08.2025 11:50 Ответить
Угорська гнида ніяк не може збагнути ,
що нафтопровід ,, Дружба "то не є
власністю Угорщини , тому нехай він і холуй кремля
Орбан ідуть лісом на три літери 😡

показать весь комментарий
31.08.2025 11:52 Ответить
Він хоче і собі з відкатів нацарювати на палац, як орбан.
показать весь комментарий
31.08.2025 11:55 Ответить
Не відповіла значить послала по відомому адресу .
показать весь комментарий
31.08.2025 11:56 Ответить
Хант с мансей, не п*зди, ЕС ответило - Нефтепровод дрюжба не является критичным источником энергоносителей для ЕС.
показать весь комментарий
31.08.2025 11:56 Ответить
«Дружбу» треба зав'язати вузликом.
показать весь комментарий
31.08.2025 11:59 Ответить
На тебе всі вже членлод8 поклали, жалійся ху...лу, хоча якщо він це побачити, то не буде на тебе гроші витрачати, а теж покладе
показать весь комментарий
31.08.2025 11:59 Ответить
"Мадьяки" платять мільйони долларів московії на війну в Україні,
ЦЕ
повинно хвилювати ЕС.
показать весь комментарий
31.08.2025 12:03 Ответить
Подивіться на цього покидька сіярто на фото. Саме так і виглядає фашист-інтелігент. Він з тих, хто сам не вбиває, але вбивцю підтримує.
показать весь комментарий
31.08.2025 12:12 Ответить
Як вправно граємо дурника.
показать весь комментарий
31.08.2025 12:15 Ответить
Нійсрято один долітався, ти **********.
показать весь комментарий
31.08.2025 12:40 Ответить
король Роберт Мадяр Перший засуджує удари подружбі🤣
показать весь комментарий
31.08.2025 12:40 Ответить
Ні,ну Євросоюз тут не правий,як так не відповідати,якщо так,то Угорщина невідкладно подає заяву про вихід з цього союзу,нехай тоді попробують жити без Угорщини!!!
показать весь комментарий
31.08.2025 12:45 Ответить
Не подобається? Хай виходять із ненависного ЄС!
показать весь комментарий
31.08.2025 12:50 Ответить
https://t.me/Omelyan_News/19278 ЄС розглядає можливість відмовитися від принципу одностайності у зовнішній політиці й перейти до голосування кваліфікованою більшістю, - https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-30/eu-explores-ways-of-acting-more-quickly-on-foreign-policy Bloomberg.
Такий крок дозволив би Брюсселю діяти швидше й жорсткіше на тлі зростання геополітичної конкуренції, а також позбавив би окремі держави можливості блокувати рішення, які підтримує більшість.

🎯Насамперед мова йде про Угорщину, що систематично гальмує ініціативи на користь України та проти росії. Терпіння багатьох членів Союзу вичерпується: напередодні Будапешт відмовився приєднатися до заяви з осудом російських ударів по Україні, під час яких загинули 25 цивільних та було пошкоджено представництво ЄС у Києві.
Перед зустріччю глав МЗС ЄС у Копенгагені країнам розіслали документ, який окреслює можливі правові механізми для впровадження кваліфікованого голосування. Якщо ця ідея буде реалізована, кремль втратить одного зі своїх ключових лобістів у ЄС, а Будапешт - можливість шантажувати партнерів блокуванням спільних рішень.
показать весь комментарий
31.08.2025 13:10 Ответить
Давно пора.
показать весь комментарий
31.08.2025 13:16 Ответить
Дивні істоти! Все не подобається в ЄС? Так виходь, ніхто не сумуватиме, навпаки, чистіше повітря буде. Фашистам не місце в ЄС!
показать весь комментарий
31.08.2025 13:16 Ответить
Циганва їбуча.
показать весь комментарий
31.08.2025 13:20 Ответить
********** пожалуйся,пид#р
показать весь комментарий
31.08.2025 13:35 Ответить
 
 