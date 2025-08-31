Сили ППО працюють по російських безпілотних на Київщині
У неділю, 31 серпня, в небі над Київщиною зафіксували російські дрони. По ворожих цілях працюють Сили ППО.
Про це повідомляє Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - сказано в повідомленні.
Також мешканців області закликали залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Раніше повідомлялося, що у другій половині дня неділі, 31 серпня, російські загарбники запустили по території України ударні безпілотники.
по Украіні , мабуть , хотять догодити путлєру ,
який гордо засідає в Пекіні серед таких же злочинців ,
як і він сам 😠
Доречі, ці двоє, так і не покарані та ошиваються/переховуються від покарання за злочин, в будівлях Урядового кварталу!!
А генпрокурорські, тікають за це з України, маючи на руках, «лише пакети з Мівіною», для харчування себе і родичів за кордоном, щоб не канючити у людей гроші!