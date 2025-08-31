Сили ППО працюють по російських безпілотних на Київщині

У неділю, 31 серпня, в небі над Київщиною зафіксували російські дрони. По ворожих цілях працюють Сили ППО.

Про це повідомляє Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - сказано в повідомленні.

Також мешканців області закликали залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Раніше повідомлялося, що у другій половині дня неділі, 31 серпня, російські загарбники запустили по території України ударні безпілотники.

