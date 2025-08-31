УКР
Новини Атака БпЛА на Київщину
Сили ППО працюють по російських безпілотних на Київщині

У неділю, 31 серпня, в небі над Київщиною зафіксували російські дрони. По ворожих цілях працюють Сили ППО.

Про це повідомляє Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - сказано в повідомленні.

Також мешканців області закликали  залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Раніше повідомлялося, що у другій половині дня неділі, 31 серпня, російські загарбники запустили по території України ударні безпілотники.

Читайте також: Майже 10 годин тривала нічна атака на Київщину: пошкоджено будинки та залізницю

Щось кацапи сьогодні рано почали запускати свою срань
по Украіні , мабуть , хотять догодити путлєру ,
який гордо засідає в Пекіні серед таких же злочинців ,
як і він сам 😠
31.08.2025 18:40 Відповісти
Упродовж 4 років, Захисники України просять людей не робити так, як це зробили аброхамій з падляком у Яворіввському центрі, в результаті чого ЗАГИНУЛИ ЗАХИСНИКИ України!!!
Доречі, ці двоє, так і не покарані та ошиваються/переховуються від покарання за злочин, в будівлях Урядового кварталу!!
А генпрокурорські, тікають за це з України, маючи на руках, «лише пакети з Мівіною», для харчування себе і родичів за кордоном, щоб не канючити у людей гроші!
31.08.2025 18:44 Відповісти
 
 