Силы ПВО работают по российским беспилотникам на Киевщине
В воскресенье, 31 августа, в небе над Киевщиной зафиксировали российские дроны. По вражеским целям работают Силы ПВО.
Об этом сообщает Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - сказано в сообщении.
Также жителей области призвали оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Ранее сообщалось, что во второй половине дня воскресенья, 31 августа, российские захватчики запустили по территории Украины ударные беспилотники.
по Украіні , мабуть , хотять догодити путлєру ,
який гордо засідає в Пекіні серед таких же злочинців ,
як і він сам 😠
Доречі, ці двоє, так і не покарані та ошиваються/переховуються від покарання за злочин, в будівлях Урядового кварталу!!
А генпрокурорські, тікають за це з України, маючи на руках, «лише пакети з Мівіною», для харчування себе і родичів за кордоном, щоб не канючити у людей гроші!