Силы ПВО работают по российским беспилотникам на Киевщине

В воскресенье, 31 августа, в небе над Киевщиной зафиксировали российские дроны. По вражеским целям работают Силы ПВО.

Об этом сообщает Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - сказано в сообщении.

Также жителей области призвали оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что во второй половине дня воскресенья, 31 августа, российские захватчики запустили по территории Украины ударные беспилотники.

