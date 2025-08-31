РУС
Силы ПВО работают по российским беспилотникам на Киевщине

В воскресенье, 31 августа, в небе над Киевщиной зафиксировали российские дроны. По вражеским целям работают Силы ПВО.

Об этом сообщает Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - сказано в сообщении.

Также жителей области призвали оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что во второй половине дня воскресенья, 31 августа, российские захватчики запустили по территории Украины ударные беспилотники.

Щось кацапи сьогодні рано почали запускати свою срань
по Украіні , мабуть , хотять догодити путлєру ,
який гордо засідає в Пекіні серед таких же злочинців ,
як і він сам 😠
31.08.2025 18:40 Ответить
Упродовж 4 років, Захисники України просять людей не робити так, як це зробили аброхамій з падляком у Яворіввському центрі, в результаті чого ЗАГИНУЛИ ЗАХИСНИКИ України!!!
Доречі, ці двоє, так і не покарані та ошиваються/переховуються від покарання за злочин, в будівлях Урядового кварталу!!
А генпрокурорські, тікають за це з України, маючи на руках, «лише пакети з Мівіною», для харчування себе і родичів за кордоном, щоб не канючити у людей гроші!
31.08.2025 18:44 Ответить
 
 