Греція не братиме участі в наданні військових гарантій безпеки Україні, - глава МЗС Герапетрітіс
Греція не має наміру брати участь у наданні військових гарантій безпеки Україні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Real News, про це заявив міністр закордонних справ Греції Георгос Герапетрітіс.
Так, за його словами, Греція в питанні України дотримується принципової позиції на користь міжнародного права. Ця позиція не лише морально виправдана, а й повністю відповідає національним інтересам.
"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну на міжнародних майданчиках й активно братимемо участь у наданні гуманітарної допомоги та сприянні з метою розвитку, але не маємо наміру брати участь у військових гарантіях безпеки. Туреччина має другу за чисельністю армію у НАТО та власну оборонну промисловість, що дає їй більше можливостей для участі у таких ініціативах", - зазначив Герапетрітіс.
Нагадаємо, у жовтні 2024 року президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у Брюсселі підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки.
Нет никаких "железобетонных" гарантий и даже пресловутая и "святая" 5-я статья НАТО такая же туфта, что и "будапештская туалетная бумага".
Только сильная и САМОДОСТАТОЧНАЯ армия Украины в совокупности с термоядерным оружием и средствами его доставки, способными преодолевать ПВО противника может что-то гарантировать на деле, остальное все - пустой треп и наглый обман!