Греція не братиме участі в наданні військових гарантій безпеки Україні, - глава МЗС Герапетрітіс

Греція не надаватиме військові гарантії безпеки Україні

Греція не має наміру брати участь у наданні військових гарантій безпеки Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Real News, про це заявив міністр закордонних справ Греції Георгос Герапетрітіс.

Так, за його словами, Греція в питанні України дотримується принципової позиції на користь міжнародного права. Ця позиція не лише морально виправдана, а й повністю відповідає національним інтересам.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну на міжнародних майданчиках й активно братимемо участь у наданні гуманітарної допомоги та сприянні з метою розвитку, але не маємо наміру брати участь у військових гарантіях безпеки. Туреччина має другу за чисельністю армію у НАТО та власну оборонну промисловість, що дає їй більше можливостей для участі у таких ініціативах", - зазначив Герапетрітіс.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у Брюсселі підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки.

Капець. І як тепер бути без допомоги цих фріків та спиногризів на шиї у ЄС?
01.09.2025 14:43 Відповісти
А на хера грекам (и кому-либо еще) нужен этот "геморрой"!? Неужели не понятна простая истина, что никто не хочет умирать за чужую свободу и не свои проблемы?
Нет никаких "железобетонных" гарантий и даже пресловутая и "святая" 5-я статья НАТО такая же туфта, что и "будапештская туалетная бумага".
Только сильная и САМОДОСТАТОЧНАЯ армия Украины в совокупности с термоядерным оружием и средствами его доставки, способными преодолевать ПВО противника может что-то гарантировать на деле, остальное все - пустой треп и наглый обман!
01.09.2025 15:12 Відповісти
Особливо такі, як ти, не хочуть. Давно півничок в америці кукурікаєш?
01.09.2025 15:15 Відповісти
Та і не треба - голодранців грецьких ще годувати не вистачало. Та й вояки ті греки такі собі, античні
01.09.2025 15:13 Відповісти
Ну власне він правий: вони маслали 2000 років тому. Зараз - вони ніщеброди, і принаймні не ставлять палки в колеса як інші попрашайки з Угорщини
01.09.2025 15:44 Відповісти
Вони навіть свою власну безпеку не здатні гарантувати: Кіпр вже довгі роки окупований.
01.09.2025 16:10 Відповісти
 
 