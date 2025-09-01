Греція не братиме участі в наданні військових гарантій безпеки Україні, - глава МЗС Герапетрітіс

Греція не має наміру брати участь у наданні військових гарантій безпеки Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Real News, про це заявив міністр закордонних справ Греції Георгос Герапетрітіс.

Так, за його словами, Греція в питанні України дотримується принципової позиції на користь міжнародного права. Ця позиція не лише морально виправдана, а й повністю відповідає національним інтересам.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну на міжнародних майданчиках й активно братимемо участь у наданні гуманітарної допомоги та сприянні з метою розвитку, але не маємо наміру брати участь у військових гарантіях безпеки. Туреччина має другу за чисельністю армію у НАТО та власну оборонну промисловість, що дає їй більше можливостей для участі у таких ініціативах", - зазначив Герапетрітіс.

Також читайте: Лідери Європи 4 вересня у Парижі обговорюватимуть гарантії безпеки для України, - FT

Нагадаємо, у жовтні 2024 року президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у Брюсселі підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки.