Греция не будет участвовать в предоставлении военных гарантий безопасности Украине, - глава МИД Герапетритис
Греция не намерена участвовать в предоставлении военных гарантий безопасности Украине.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Real News, об этом заявил министр иностранных дел Греции Георгос Герапетритис.
Так, по его словам, Греция в вопросе Украины придерживается принципиальной позиции в пользу международного права. Эта позиция не только морально оправдана, но и полностью соответствует национальным интересам.
"Мы будем продолжать поддерживать Украину на международных площадках и активно участвовать в предоставлении гуманитарной помощи и содействии с целью развития, но не намерены участвовать в военных гарантиях безопасности. Турция имеет вторую по численности армию в НАТО и собственную оборонную промышленность, что дает ей больше возможностей для участия в таких инициативах", - отметил Герапетритис.
Напомним, в октябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в Брюсселе подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.
Нет никаких "железобетонных" гарантий и даже пресловутая и "святая" 5-я статья НАТО такая же туфта, что и "будапештская туалетная бумага".
Только сильная и САМОДОСТАТОЧНАЯ армия Украины в совокупности с термоядерным оружием и средствами его доставки, способными преодолевать ПВО противника может что-то гарантировать на деле, остальное все - пустой треп и наглый обман!