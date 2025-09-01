Греция не будет участвовать в предоставлении военных гарантий безопасности Украине, - глава МИД Герапетритис

Греция не намерена участвовать в предоставлении военных гарантий безопасности Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Real News, об этом заявил министр иностранных дел Греции Георгос Герапетритис.

Так, по его словам, Греция в вопросе Украины придерживается принципиальной позиции в пользу международного права. Эта позиция не только морально оправдана, но и полностью соответствует национальным интересам.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину на международных площадках и активно участвовать в предоставлении гуманитарной помощи и содействии с целью развития, но не намерены участвовать в военных гарантиях безопасности. Турция имеет вторую по численности армию в НАТО и собственную оборонную промышленность, что дает ей больше возможностей для участия в таких инициативах", - отметил Герапетритис.

Напомним, в октябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в Брюсселе подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.