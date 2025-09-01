РУС
Новости Гарантии безопасности
Греция не будет участвовать в предоставлении военных гарантий безопасности Украине, - глава МИД Герапетритис

Греция не будет предоставлять военные гарантии безопасности Украине

Греция не намерена участвовать в предоставлении военных гарантий безопасности Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Real News, об этом заявил министр иностранных дел Греции Георгос Герапетритис.

Так, по его словам, Греция в вопросе Украины придерживается принципиальной позиции в пользу международного права. Эта позиция не только морально оправдана, но и полностью соответствует национальным интересам.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину на международных площадках и активно участвовать в предоставлении гуманитарной помощи и содействии с целью развития, но не намерены участвовать в военных гарантиях безопасности. Турция имеет вторую по численности армию в НАТО и собственную оборонную промышленность, что дает ей больше возможностей для участия в таких инициативах", - отметил Герапетритис.

Также читайте: Лидеры Европы 4 сентября в Париже будут обсуждать гарантии безопасности для Украины, - FT

Напомним, в октябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в Брюсселе подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Греция (732) гарантии безопасности (234)
Капець. І як тепер бути без допомоги цих фріків та спиногризів на шиї у ЄС?
01.09.2025 14:43 Ответить
А на хера грекам (и кому-либо еще) нужен этот "геморрой"!? Неужели не понятна простая истина, что никто не хочет умирать за чужую свободу и не свои проблемы?
Нет никаких "железобетонных" гарантий и даже пресловутая и "святая" 5-я статья НАТО такая же туфта, что и "будапештская туалетная бумага".
Только сильная и САМОДОСТАТОЧНАЯ армия Украины в совокупности с термоядерным оружием и средствами его доставки, способными преодолевать ПВО противника может что-то гарантировать на деле, остальное все - пустой треп и наглый обман!
01.09.2025 15:12 Ответить
Особливо такі, як ти, не хочуть. Давно півничок в америці кукурікаєш?
01.09.2025 15:15 Ответить
Та і не треба - голодранців грецьких ще годувати не вистачало. Та й вояки ті греки такі собі, античні
01.09.2025 15:13 Ответить
Ну власне він правий: вони маслали 2000 років тому. Зараз - вони ніщеброди, і принаймні не ставлять палки в колеса як інші попрашайки з Угорщини
01.09.2025 15:44 Ответить
Вони навіть свою власну безпеку не здатні гарантувати: Кіпр вже довгі роки окупований.
01.09.2025 16:10 Ответить
Бо у Греції -Все є!! Навіть відпочивають кацапи!!
01.09.2025 16:49 Ответить
 
 