НАБУ закликає нардепів не голосувати за законопроєкт №12439, який покликаний нібито удосконалити гарантії захисту бізнесу під час здійснення кримінального провадження.

НАБУ та САП закликають народних депутатів не голосувати за законопроєкт №12439, який покликаний нібито удосконалити гарантії захисту бізнесу під час здійснення кримінального провадження.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"НАБУ і САП проаналізували положення документа і дійшли до висновку, що запропоновані зміни (зокрема авторства народних депутатів Максима Бужанського та Григорія Мамки) створюють серйозні перешкоди для боротьби з топкорупцією", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Розслідують корупцію у вищих органах влади: У Fire Point відповіли на публікацію про розслідування НАБУ

Автори пропонують:

  • Визнати правомірними дії, якщо вони відповідають "роз’ясненням" від регуляторних органів. Фактично йдеться про підміну рішення суду довільними трактуваннями чиновників, наданими навіть в індивідуальному порядку.
  • Унеможливити проведення невідкладного обшуку у справах щодо пропозиції, обіцянки або надання хабаря, або зловживання впливом без відповідної ухвали слідчого судді.

"НАБУ і САП переконані, що запропоновані зміни не відповідають Конституції та принципу рівності перед законом, дають інструменти для безкарності топкорупціонерів, ставлять під загрозу поточні розслідування та скеровані до суду справи. Йдеться не про захист бізнесу від можливих зловживань з боку чиновників чи правоохоронців. Запропоновані нововведення унеможливлюють притягнення до відповідальності тих, хто зловживає владою. Закликаємо народних обранців утриматися від голосування, яке може завдати болісного удару по антикорупційній системі та правосуддю",  - резюмували в НАБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗМІ написали, що НАБУ розслідує виробництво ракет "Фламінго": Бюро заперечило

+6
"...депутатів Максима Бужанського"
Эта тварь гбешная свободно гуляет по Украине и заседает в раде.
показати весь коментар
01.09.2025 21:03 Відповісти
+2
Мамка - це смотряща за проститутками?
показати весь коментар
01.09.2025 20:59 Відповісти
+1
І зєрмачні "слуги" одумаються, і не проголосують!
показати весь коментар
01.09.2025 21:12 Відповісти
Мамка - це смотряща за проститутками?
показати весь коментар
01.09.2025 20:59 Відповісти
У нас как всегда, прикрываются защитой бизнеса, а по факту принимают то, что легализирует его кошмарно
показати весь коментар
01.09.2025 21:00 Відповісти
НАБУ та САП так нібито удосконалити гарантії, або точно удосконалити гарантії? Вас створили клоуни, і ви так за ці всі роки і залишилися клоунами.
показати весь коментар
01.09.2025 21:00 Відповісти
"...депутатів Максима Бужанського"
Эта тварь гбешная свободно гуляет по Украине и заседает в раде.
показати весь коментар
01.09.2025 21:03 Відповісти
Ну це ж не Парубій, який вболіваа за Державу, гідну того, щоб у ній жити і її захищати. Цей гуляв, гуляє і гулятиме що при зелених, що при червоних.
показати весь коментар
01.09.2025 21:18 Відповісти
І зєрмачні "слуги" одумаються, і не проголосують!
показати весь коментар
01.09.2025 21:12 Відповісти
2025 рік. Одинадцять років війни з кацапами.
СЛУГА УРОДА
показати весь коментар
01.09.2025 21:16 Відповісти
Єлдака попросіть!!!
показати весь коментар
01.09.2025 21:28 Відповісти
-вовк, не їж зайчат...
показати весь коментар
01.09.2025 21:29 Відповісти
Та їм все заважає. Окрім власної непомірної зряплати.
Деять років майже працюють, а толку як не було, так і немає.
показати весь коментар
01.09.2025 21:37 Відповісти
 
 