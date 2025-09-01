НАБУ закликає нардепів не голосувати за законопроєкт №12439, який покликаний нібито удосконалити гарантії захисту бізнесу під час здійснення кримінального провадження.

НАБУ та САП закликають народних депутатів не голосувати за законопроєкт №12439, який покликаний нібито удосконалити гарантії захисту бізнесу під час здійснення кримінального провадження.

"НАБУ і САП проаналізували положення документа і дійшли до висновку, що запропоновані зміни (зокрема авторства народних депутатів Максима Бужанського та Григорія Мамки) створюють серйозні перешкоди для боротьби з топкорупцією", - йдеться в повідомленні.

Автори пропонують:

Визнати правомірними дії, якщо вони відповідають "роз’ясненням" від регуляторних органів. Фактично йдеться про підміну рішення суду довільними трактуваннями чиновників, наданими навіть в індивідуальному порядку.

Унеможливити проведення невідкладного обшуку у справах щодо пропозиції, обіцянки або надання хабаря, або зловживання впливом без відповідної ухвали слідчого судді.

"НАБУ і САП переконані, що запропоновані зміни не відповідають Конституції та принципу рівності перед законом, дають інструменти для безкарності топкорупціонерів, ставлять під загрозу поточні розслідування та скеровані до суду справи. Йдеться не про захист бізнесу від можливих зловживань з боку чиновників чи правоохоронців. Запропоновані нововведення унеможливлюють притягнення до відповідальності тих, хто зловживає владою. Закликаємо народних обранців утриматися від голосування, яке може завдати болісного удару по антикорупційній системі та правосуддю", - резюмували в НАБУ.

