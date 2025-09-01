РУС
Новости Голосование за законопроект №12439
НАБУ призывает нардепов не голосовать за законопроект №12439, который призван якобы усовершенствовать гарантии защиты бизнеса при осуществлении уголовного производства

НАБУ и САП призывают народных депутатов не голосовать за законопроект №12439, который призван якобы усовершенствовать гарантии защиты бизнеса при осуществлении уголовного производства.

"НАБУ и САП проанализировали положения документа и пришли к выводу, что предложенные изменения (в частности авторства народных депутатов Максима Бужанского и Григория Мамки) создают серьезные препятствия для борьбы с топ-коррупцией", - говорится в сообщении.

Авторы предлагают:

  • Признать правомерными действия, если они соответствуют "разъяснениям" от регуляторных органов. Фактически речь идет о подмене решения суда произвольными трактовками чиновников, предоставленными даже в индивидуальном порядке.
  • Сделать невозможным проведение неотложного обыска по делам о предложении, обещании или даче взятки, или злоупотребления влиянием без соответствующего постановления следственного судьи.

"НАБУ и САП убеждены, что предложенные изменения не соответствуют Конституции и принципу равенства перед законом, дают инструменты для безнаказанности топ-коррупционеров, ставят под угрозу текущие расследования и направленные в суд дела. Речь идет не о защите бизнеса от возможных злоупотреблений со стороны чиновников или правоохранителей. Предложенные нововведения делают невозможным привлечение к ответственности тех, кто злоупотребляет властью. Призываем народных избранников воздержаться от голосования, которое может нанести болезненный удар по антикоррупционной системе и правосудию", - резюмировали в НАБУ.

Топ комментарии
+6
"...депутатів Максима Бужанського"
Эта тварь гбешная свободно гуляет по Украине и заседает в раде.
01.09.2025 21:03 Ответить
+2
Мамка - це смотряща за проститутками?
01.09.2025 20:59 Ответить
+1
І зєрмачні "слуги" одумаються, і не проголосують!
01.09.2025 21:12 Ответить
Мамка - це смотряща за проститутками?
01.09.2025 20:59 Ответить
У нас как всегда, прикрываются защитой бизнеса, а по факту принимают то, что легализирует его кошмарно
01.09.2025 21:00 Ответить
НАБУ та САП закликають народних депутатів не голосувати за законопроєкт №12439, який покликаний нібито удосконалити гарантії захисту бізнесу під час здійснення кримінального провадження Джерело: https://censor.net/ua/n3571695
НАБУ та САП так нібито удосконалити гарантії, або точно удосконалити гарантії? Вас створили клоуни, і ви так за ці всі роки і залишилися клоунами.
01.09.2025 21:00 Ответить
"...депутатів Максима Бужанського"
Эта тварь гбешная свободно гуляет по Украине и заседает в раде.
01.09.2025 21:03 Ответить
Ну це ж не Парубій, який вболіваа за Державу, гідну того, щоб у ній жити і її захищати. Цей гуляв, гуляє і гулятиме що при зелених, що при червоних.
01.09.2025 21:18 Ответить
І зєрмачні "слуги" одумаються, і не проголосують!
01.09.2025 21:12 Ответить
2025 рік. Одинадцять років війни з кацапами.
СЛУГА УРОДА
01.09.2025 21:16 Ответить
Єлдака попросіть!!!
01.09.2025 21:28 Ответить
-вовк, не їж зайчат...
01.09.2025 21:29 Ответить
Та їм все заважає. Окрім власної непомірної зряплати.
Деять років майже працюють, а толку як не було, так і немає.
01.09.2025 21:37 Ответить
ЗЕлу№па випробовує терпіння українців!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
01.09.2025 22:09 Ответить
 
 