НАБУ призывает нардепов не голосовать за законопроект №12439, который призван якобы усовершенствовать гарантии защиты бизнеса при осуществлении уголовного производства

НАБУ и САП призывают народных депутатов не голосовать за законопроект №12439, который призван якобы усовершенствовать гарантии защиты бизнеса при осуществлении уголовного производства.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"НАБУ и САП проанализировали положения документа и пришли к выводу, что предложенные изменения (в частности авторства народных депутатов Максима Бужанского и Григория Мамки) создают серьезные препятствия для борьбы с топ-коррупцией", - говорится в сообщении.
Авторы предлагают:
- Признать правомерными действия, если они соответствуют "разъяснениям" от регуляторных органов. Фактически речь идет о подмене решения суда произвольными трактовками чиновников, предоставленными даже в индивидуальном порядке.
- Сделать невозможным проведение неотложного обыска по делам о предложении, обещании или даче взятки, или злоупотребления влиянием без соответствующего постановления следственного судьи.
"НАБУ и САП убеждены, что предложенные изменения не соответствуют Конституции и принципу равенства перед законом, дают инструменты для безнаказанности топ-коррупционеров, ставят под угрозу текущие расследования и направленные в суд дела. Речь идет не о защите бизнеса от возможных злоупотреблений со стороны чиновников или правоохранителей. Предложенные нововведения делают невозможным привлечение к ответственности тех, кто злоупотребляет властью. Призываем народных избранников воздержаться от голосования, которое может нанести болезненный удар по антикоррупционной системе и правосудию", - резюмировали в НАБУ.
НАБУ та САП так нібито удосконалити гарантії, або точно удосконалити гарантії? Вас створили клоуни, і ви так за ці всі роки і залишилися клоунами.
Эта тварь гбешная свободно гуляет по Украине и заседает в раде.
СЛУГА УРОДА
Деять років майже працюють, а толку як не було, так і немає.