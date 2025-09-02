Від початку доби на фронті 122 боєзіткнення, - Генштаб

Від початку цієї доби відбулося 122 бойових зіткнення. Сьогодні окупанти завдали 52 авіаційних удари, скинули 79 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1 922 дрони-камікадзе та здійснили 3 344 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Генштабу ЗСУ.

Бойові дії на Півночі

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили чотири атаки росіян, ще два бойові зіткнення тривають. Від початку доби противник завдав чотири авіаційні удари, загалом скинув 12 керованих авіабомб та здійснив 136 артилерійських обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

На Південно–Слобожанському напрямку наші війська зупинили шість атак ворога в районах населених пунктів Красне Перше та Вовчанськ, ще два бойові зіткнення досі тривають.

На Куп’янському напрямку противник здійснив шість наступальних дій у районах населених пунктів Куп’янськ та Петропавлівка. Дотепер точиться одне бойове зіткнення.

Дивіться: Сили оборони зачистили Удачне на Донеччині та встановили в селищі прапор України. ВIДЕО

Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники п’ятнадцять разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі та в бік населеного пункту Дронівка. Шість бойових зіткнень тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили дванадцять атак противника поблизу Григорівки, Виїмки, Серебрянки та Федорівки.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано три бойові зіткнення. Загарбник намагався просуватись у напрямку населених пунктів Ступочки та Предтечине.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 083 790 осіб (+800 за добу), 11 156 танків, 32 301 артсистема, 23 233 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

На Торецькому напрямку росіяни дванадцять разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Щербинівка, Торецьк, Яблунівка, Полтавка. Три бойові зіткнення тривають до цього часу.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 23 рази намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Маяк, Ново Шахове, Вільне, Дачне, Новоекономічне, Миролюбівка, Мирноград, Промінь, Лисівка, Удачне та у напрямку Покровська.

Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 110 окупантів, із них 74 – безповоротно. Також знищено чотири мотоцикли, 80 безпілотних літальних апаратів, три гармати та пошкоджено чотири пункти управління безпілотними літальними апаратами.

Читайте також: Рашисти окупували Воскресенку на Донеччині, мають просування на Дніпропетровщині та Харківщині, - DeepState. МАПИ

Бойові дії на Півдні

На Новопавлівському напрямку ворог сімнадцять разів атакував у районах населених пунктів Іванівка, Новохатське, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Бурлацьке, Січневе, Шевченко, Обратне та в бік Комишувахи. Одна ворожа атака досі триває.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках від початку доби ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку противник тричі атакував у напрямку населеного пункту Антонівка. Сили оборони успішно відбили всі ворожі атаки. Авіаційного удару зазнав населений пункт Миколаївка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ намагалися прорвати нашу оборону біля Карпівки та у напрямку Миролюбівки, - ОСУВ "Дніпро"

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Сьогодні варто відзначити воїнів 426-го окремого батальйону безпілотних систем, які стійко стримують противника.