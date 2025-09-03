Сьогодні або днями проведемо розмову із Трампом, говоритимемо про санкції, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський сьогодні або протягом найближчих днів проведе розмову із Дональдом Трампом.

Про це глава держави сказав під час пресконференції із прем'єркою Данії Метте Фредеріксен, передає Цензор.НЕТ.

"Нам потрібні США на нашому боці у цей дуже важливий етап війни. Бо є політична підтримка, двопартійна підтримка від США. І протягом усіх цих атак, коли ми потребуємо систем ППО, то системи Patriot є лише в США. Є звичайно в наших європейських партнерів, але ракети і найбільше постачання знаходяться у США. Нам потрібна ця підтримка, ми дякуємо за підтримку", - зазначив він.

За словами Зеленського, зі США говорили про 10 додаткових систем Patriot.

"США це підтримали. .. Щодо санкцій, я можу сказати лише про формат переговорів із Трампом. Ми говорили, що за рахунок тиску США він зможе змусити Путіна перейти до дипломатичного формату діалогу, щоб він вівся не зброєю", - розповів президент.

Якщо Путін цього не зробить, то Зеленський просив Трампа за можливості застосувати тарифи та санкції проти нього, щоб він пішов на цей діалог.

"Якщо не буде цієї зустрічі, то тоді підтримку у вигляді допомоги, санкцій. Ці сигнали ми передали президенту США. Він кілька тижнів тому сказав, що дасть якусь відповідь. Він сказав, що через кілька тижнів. Це може бути два або три тижні. Ми сьогодні або днями розмовлятимемо із президентом США та уточнимо це питання", - додав Зеленський.

