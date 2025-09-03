УКР
Новини Розмова Зеленського і Трампа
634 9

Сьогодні або днями проведемо розмову із Трампом, говоритимемо про санкції, - Зеленський

Зеленський анонсував розмову із Трампом. Що відомо?

Президент Володимир Зеленський сьогодні або протягом найближчих днів проведе розмову із Дональдом Трампом.

Про це глава держави сказав під час пресконференції із прем'єркою Данії Метте Фредеріксен, передає Цензор.НЕТ.

"Нам потрібні США на нашому боці у цей дуже важливий етап війни. Бо є політична підтримка, двопартійна підтримка від США. І протягом усіх цих атак, коли ми потребуємо систем ППО, то системи Patriot є лише в США. Є звичайно в наших європейських партнерів, але ракети і найбільше постачання знаходяться у США. Нам потрібна ця підтримка, ми дякуємо за підтримку", - зазначив він.

За словами Зеленського, зі США говорили про 10 додаткових систем Patriot.

"США це підтримали. .. Щодо санкцій, я можу сказати лише про формат переговорів із Трампом. Ми говорили, що за рахунок тиску США він зможе змусити Путіна перейти до дипломатичного формату діалогу, щоб він вівся не зброєю", - розповів президент.

Якщо Путін цього не зробить, то Зеленський просив Трампа за можливості застосувати тарифи та санкції проти нього, щоб він пішов на цей діалог.

"Якщо не буде цієї зустрічі, то тоді підтримку у вигляді допомоги, санкцій. Ці сигнали ми передали президенту США. Він кілька тижнів тому сказав, що дасть якусь відповідь. Він сказав, що через кілька тижнів. Це може бути два або три тижні. Ми сьогодні або днями розмовлятимемо із президентом США та уточнимо це питання", - додав Зеленський.

Автор: 

х*янкції
показати весь коментар
03.09.2025 16:30 Відповісти
С Пэтриотов соскочил на санкции. Трампон эти "санкции" только в виде прОцентов вводит, причём ему что 10%, что 500%- одно и то же. Такой он арифметик. А вот где Пэтриоты?
показати весь коментар
03.09.2025 16:33 Відповісти
Не хоче Трамп вводити санкції проти рашки - бо вони й Китай зачеплять
показати весь коментар
03.09.2025 16:34 Відповісти
А поки гнида відверто санкцюєнує - 10 підар..в поліцейських зеленского ломають одного інваліда війни - https://www.youtube.com/shorts/XOpRsn58_dA
І оце та країна шо потребує захисту від рашистів? А може всеж таки від української поліції.
показати весь коментар
03.09.2025 16:35 Відповісти
це вже якийсь мазохізм
показати весь коментар
03.09.2025 16:37 Відповісти
Краще б ми про це не знали. Все одно на виході нуль цілих хрін десятих.
показати весь коментар
03.09.2025 16:39 Відповісти
строит из себя решающую сторону
показати весь коментар
03.09.2025 16:47 Відповісти
Трампон розчарований - знов викликає лідура на капітуляцію. Мабуть єрмакумеров добре там всіх розлютив.
показати весь коментар
03.09.2025 16:55 Відповісти
Ще більше потрібно,щоб руда маріонетка кремля здохла! Наша подяка була би безмежна! Точно би встановили День Подяки Трампу!!
показати весь коментар
03.09.2025 17:16 Відповісти
 
 