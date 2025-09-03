РУС
Сегодня или в ближайшие дни проведем беседу с Трампом, будем говорить о санкциях, - Зеленский

Зеленский анонсировал разговор с Трампом. Что известно?

Президент Владимир Зеленский сегодня или в течение ближайших дней проведет разговор с Дональдом Трампом.

Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен, передает Цензор.НЕТ.

"Нам нужны США на нашей стороне в этот очень важный этап войны. Потому что есть политическая поддержка, двухпартийная поддержка от США. И в течение всех этих атак, когда мы нуждаемся в системах ПВО, то системы Patriot есть только в США. Есть конечно у наших европейских партнеров, но ракеты и больше всего поставок находятся в США. Нам нужна эта поддержка, мы благодарим за поддержку", - отметил он.

По словам Зеленского, с США говорили о 10 дополнительных системах Patriot.

Читайте также: РФ, Китай и КНДР не плетут заговор против США, мысли об этом не было, - помощник Путина Ушаков

"США это поддержали. ... По санкциям, я могу сказать только о формате переговоров с Трампом. Мы говорили, что за счет давления США он сможет заставить Путина перейти к дипломатическому формату диалога, чтобы он велся не оружием", - рассказал президент.

Если Путин этого не сделает, то Зеленский просил Трампа по возможности применить тарифы и санкции против него, чтобы он пошел на этот диалог.

"Если не будет этой встречи, то тогда - поддержку в виде помощи, санкций. Эти сигналы мы передали президенту США. Он несколько недель назад сказал, что даст какой-то ответ. Он сказал, что через несколько недель. Это может быть две или три недели. Мы сегодня или на днях будем разговаривать с президентом США и уточним этот вопрос", - добавил Зеленский.

Читайте: Украина уже имеет основу для гарантий безопасности в виде двусторонних соглашений по безопасности, - Зеленский

Зеленский Владимир (21798) Трамп Дональд (6515)
х*янкції
03.09.2025 16:30 Ответить
С Пэтриотов соскочил на санкции. Трампон эти "санкции" только в виде прОцентов вводит, причём ему что 10%, что 500%- одно и то же. Такой он арифметик. А вот где Пэтриоты?
03.09.2025 16:33 Ответить
Не хоче Трамп вводити санкції проти рашки - бо вони й Китай зачеплять
03.09.2025 16:34 Ответить
А поки гнида відверто санкцюєнує - 10 підар..в поліцейських зеленского ломають одного інваліда війни - https://www.youtube.com/shorts/XOpRsn58_dA
І оце та країна шо потребує захисту від рашистів? А може всеж таки від української поліції.
03.09.2025 16:35 Ответить
це вже якийсь мазохізм
03.09.2025 16:37 Ответить
Краще б ми про це не знали. Все одно на виході нуль цілих хрін десятих.
03.09.2025 16:39 Ответить
Трампон розчарований - знов викликає лідура на капітуляцію. Мабуть єрмакумеров добре там всіх розлютив.
03.09.2025 16:55 Ответить
Ще більше потрібно,щоб руда маріонетка кремля здохла! Наша подяка була би безмежна! Точно би встановили День Подяки Трампу!!
03.09.2025 17:16 Ответить
 
 