Сегодня или в ближайшие дни проведем беседу с Трампом, будем говорить о санкциях, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сегодня или в течение ближайших дней проведет разговор с Дональдом Трампом.

Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен, передает Цензор.НЕТ.

"Нам нужны США на нашей стороне в этот очень важный этап войны. Потому что есть политическая поддержка, двухпартийная поддержка от США. И в течение всех этих атак, когда мы нуждаемся в системах ПВО, то системы Patriot есть только в США. Есть конечно у наших европейских партнеров, но ракеты и больше всего поставок находятся в США. Нам нужна эта поддержка, мы благодарим за поддержку", - отметил он.

По словам Зеленского, с США говорили о 10 дополнительных системах Patriot.

Читайте также: РФ, Китай и КНДР не плетут заговор против США, мысли об этом не было, - помощник Путина Ушаков

"США это поддержали. ... По санкциям, я могу сказать только о формате переговоров с Трампом. Мы говорили, что за счет давления США он сможет заставить Путина перейти к дипломатическому формату диалога, чтобы он велся не оружием", - рассказал президент.

Если Путин этого не сделает, то Зеленский просил Трампа по возможности применить тарифы и санкции против него, чтобы он пошел на этот диалог.

"Если не будет этой встречи, то тогда - поддержку в виде помощи, санкций. Эти сигналы мы передали президенту США. Он несколько недель назад сказал, что даст какой-то ответ. Он сказал, что через несколько недель. Это может быть две или три недели. Мы сегодня или на днях будем разговаривать с президентом США и уточним этот вопрос", - добавил Зеленский.

Читайте: Украина уже имеет основу для гарантий безопасности в виде двусторонних соглашений по безопасности, - Зеленский