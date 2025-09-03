УКР
Ми не бачимо сигналів від Росії, що вони хочуть завершити війну, потрібно посилити тиск, - Зеленський

зеленський

Франція та інші країни зараз хочуть максимально наблизити мир, проте РФ не дає таких сигналів, тому необхідно збільшити тиск на Москву, щоб перейти до дипломатії.

Про це президент України Володимир Зеленський перед початком зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми знаходимося в такому моменті, коли Франція, як і інші країни, дійсно хочуть наблизити мир максимально. На жаль, поки що ми не бачимо сигналів від Росії, що вони хочуть закінчити. Але я впевнений, що наш союз… і союз Європи з Америкою нам допоможуть збільшити тиск на Росію, щоб перейти до дипломатичного вирішення цього такого складного питання, яке так важливо для спокою в Україні, для миру сталого в Україні",- сказав глава держави.

Читайте також: Зеленський прибув до Франції: у Парижі зустрінеться з Макроном

Зеленський висловив вдячність Франції за надані системи ППО SAMP-T, а також за лідерство разом з Великою Британією у "Коаліції охочих".

"Сьогодні у нас буде двостороння розмова, двостороння зустріч з нашими командами, а завтра у нас буде Коаліція охочих. Результатом якої, я не знаю в який це день відбудеться, але це точно відбудеться, будуть гарантії безпеки для України", - розповів президент.

Читайте також: Путін під час візиту до Китаю знову буде викручуватися, це його спорт номер один, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25339) росія (67493) Франція (3154) припинення вогню (339)
+3
Тільки сліпий не бачить сигналів, що ***** і касапи хочуть завершити війну колонізацією України з поверненням нас до складу своєї імперії, якщо не всю Україну одразу, то "по областям".

Тільки дегенкрат не усвідомлює різниці між метою України і задачами ***** і касапів у цій війні. І тому він цю різницю не здатен пояснити Європі; і що найбільш прикро - трумпу.
03.09.2025 21:00 Відповісти
+2
А мир в очах пуйла,це вже не рахується?
03.09.2025 21:02 Відповісти
+2
Мы не видим сигналов от России, что они хотят завершить войну, нужно усилить давление, - Зеленский Источник: https://censor.net/ru/n3572107
============
з тобою і твоєю шоблою перемоги і кінця війни ніколи не буде. Нам потрібна влада перемоги, а не влада крадіїв і узурпаторів. Іди на куй, громадянин зеленський!
03.09.2025 21:14 Відповісти
"Сьогодні ми знаходимося в такому ...." - далі не читаю, бо знаю ДЕ ми знаходимося!!!
03.09.2025 20:59 Відповісти
Тільки коли Трамп рішиться натиснути на рашку - може шось зрушиться
03.09.2025 21:02 Відповісти
Воно, путіну, не в те око дивилось...
03.09.2025 21:04 Відповісти
Так мир він вже там побачив
А Трамп це знає, він навіть і каже, ви там діти в пісочниці, бийте друг друга, мудра рижа мавпа буде сидити на дереві та спостерігати. І зброю буде потихеньку продавати.
03.09.2025 21:02 Відповісти
Заробляти на дурниках -нормальна тема. Так само як продаж сигарет.
Франція та інші країни зараз хочуть максимально наблизити мир Джерело: https://censor.net/ua/n3572107
- і далі можна не читити ... доки країни хотітимуть лише "наблизити мир" - ***** буде почувати себе абсолютно спокійно !
03.09.2025 21:15 Відповісти
Так ти ж обіцяв завершити війну,а як ні то підеш,бо війна була вигідна тількі Порошенко,а зараз ти чомусь чекаєш якихось сигналів від сросії.
03.09.2025 21:17 Відповісти
Перейти до дипломатії з людоїдами? Ну ти і ідіот.
03.09.2025 21:24 Відповісти
На зелю також потрібен тиск,щоб йшов на закінчення війни,згідно головної обіцянки лохторату,що швидко її закінчить.
Але,лише затягує її,в парі з дерьмаком,використовуючи часто сварки з партнерами на рівному місці.Бо закінчення і мир означатиме кінець "зеленого ковіду" і вони це добре розуміють,що прийдеться відповісти за все "добро",содіяне ними.
03.09.2025 21:43 Відповісти
У Зелі є велика полоса, коли він чує і спостерігає всілякі сигнали, а є невеличкий період, коли вже треба закинутись.
03.09.2025 22:02 Відповісти
"Сьогодні у нас буде двостороння розмова, двостороння зустріч з нашими командами, а завтра у нас буде Коаліція охочих. Результатом якої, я не знаю в який це день відбудеться, але це точно відбудеться, будуть гарантії безпеки для України", - розповів президент. ( на базарі люди більш конкретно домовляються).а це так по3,14зділи й розійшлися...
03.09.2025 22:02 Відповісти
З ватноголовим дібілом на чолі та з його шоблою мародерів єрмаків-міндічів-чернишових тупо сподіватися бодай на якісь успіхи що на фронті що будь де. Кожен день скомороха при владі це марна втрата і наших людей і територій, бо йому насправді до дупи скільки лишиться українців та що залишиться від України і чи залишиться що небудь взагалі... Він тут, як казала Забужко, на гастролях...
03.09.2025 22:28 Відповісти
 
 