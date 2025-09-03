Ми не бачимо сигналів від Росії, що вони хочуть завершити війну, потрібно посилити тиск, - Зеленський
Франція та інші країни зараз хочуть максимально наблизити мир, проте РФ не дає таких сигналів, тому необхідно збільшити тиск на Москву, щоб перейти до дипломатії.
Про це президент України Володимир Зеленський перед початком зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми знаходимося в такому моменті, коли Франція, як і інші країни, дійсно хочуть наблизити мир максимально. На жаль, поки що ми не бачимо сигналів від Росії, що вони хочуть закінчити. Але я впевнений, що наш союз… і союз Європи з Америкою нам допоможуть збільшити тиск на Росію, щоб перейти до дипломатичного вирішення цього такого складного питання, яке так важливо для спокою в Україні, для миру сталого в Україні",- сказав глава держави.
Зеленський висловив вдячність Франції за надані системи ППО SAMP-T, а також за лідерство разом з Великою Британією у "Коаліції охочих".
"Сьогодні у нас буде двостороння розмова, двостороння зустріч з нашими командами, а завтра у нас буде Коаліція охочих. Результатом якої, я не знаю в який це день відбудеться, але це точно відбудеться, будуть гарантії безпеки для України", - розповів президент.
