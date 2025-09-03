РУС
Мы не видим сигналов от России, что они хотят завершить войну, нужно усилить давление, - Зеленский

Франция и другие страны сейчас хотят максимально приблизить мир, однако РФ не дает таких сигналов, поэтому необходимо увеличить давление на Москву, чтобы перейти к дипломатии.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский перед началом встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы находимся в таком моменте, когда Франция, как и другие страны, действительно хотят приблизить мир максимально. К сожалению, пока что мы не видим сигналов от России, что они хотят закончить. Но я уверен, что наш союз... и союз Европы с Америкой нам помогут увеличить давление на Россию, чтобы перейти к дипломатическому решению этого такого сложного вопроса, который так важен для спокойствия в Украине, для мира устойчивого в Украине",- сказал глава государства.

Зеленский выразил благодарность Франции за предоставленные системы ПВО SAMP-T, а также за лидерство вместе с Великобританией в "Коалиции желающих".

"Сегодня у нас будет двусторонний разговор, двусторонняя встреча с нашими командами, а завтра у нас будет Коалиция желающих. Результатом которой, я не знаю в какой это день состоится, но это точно произойдет, будут гарантии безопасности для Украины", - рассказал президент.

Топ комментарии
+3
Тільки сліпий не бачить сигналів, що ***** і касапи хочуть завершити війну колонізацією України з поверненням нас до складу своєї імперії, якщо не всю Україну одразу, то "по областям".

Тільки дегенкрат не усвідомлює різниці між метою України і задачами ***** і касапів у цій війні. І тому він цю різницю не здатен пояснити Європі; і що найбільш прикро - трумпу.
03.09.2025 21:00 Ответить
+2
А мир в очах пуйла,це вже не рахується?
03.09.2025 21:02 Ответить
+2
з тобою і твоєю шоблою перемоги і кінця війни ніколи не буде. Нам потрібна влада перемоги, а не влада крадіїв і узурпаторів. Іди на куй, громадянин зеленський!
03.09.2025 21:14 Ответить
"Сьогодні ми знаходимося в такому ...." - далі не читаю, бо знаю ДЕ ми знаходимося!!!
03.09.2025 20:59 Ответить
Тільки сліпий не бачить сигналів, що ***** і касапи хочуть завершити війну колонізацією України з поверненням нас до складу своєї імперії, якщо не всю Україну одразу, то "по областям".

Тільки дегенкрат не усвідомлює різниці між метою України і задачами ***** і касапів у цій війні. І тому він цю різницю не здатен пояснити Європі; і що найбільш прикро - трумпу.
03.09.2025 21:00 Ответить
Тільки коли Трамп рішиться натиснути на рашку - може шось зрушиться
03.09.2025 21:02 Ответить
А мир в очах пуйла,це вже не рахується?
03.09.2025 21:02 Ответить
Воно, путіну, не в те око дивилось...
03.09.2025 21:04 Ответить
Так мир він вже там побачив
03.09.2025 22:08 Ответить
А Трамп це знає, він навіть і каже, ви там діти в пісочниці, бийте друг друга, мудра рижа мавпа буде сидити на дереві та спостерігати. І зброю буде потихеньку продавати.
03.09.2025 21:02 Ответить
Заробляти на дурниках -нормальна тема. Так само як продаж сигарет.
03.09.2025 21:43 Ответить
з тобою і твоєю шоблою перемоги і кінця війни ніколи не буде. Нам потрібна влада перемоги, а не влада крадіїв і узурпаторів. Іди на куй, громадянин зеленський!
03.09.2025 21:14 Ответить
Франція та інші країни зараз хочуть максимально наблизити мир Джерело: https://censor.net/ua/n3572107
- і далі можна не читити ... доки країни хотітимуть лише "наблизити мир" - ***** буде почувати себе абсолютно спокійно !
03.09.2025 21:15 Ответить
Так ти ж обіцяв завершити війну,а як ні то підеш,бо війна була вигідна тількі Порошенко,а зараз ти чомусь чекаєш якихось сигналів від сросії.
03.09.2025 21:17 Ответить
Перейти до дипломатії з людоїдами? Ну ти і ідіот.
03.09.2025 21:24 Ответить
На зелю також потрібен тиск,щоб йшов на закінчення війни,згідно головної обіцянки лохторату,що швидко її закінчить.
Але,лише затягує її,в парі з дерьмаком,використовуючи часто сварки з партнерами на рівному місці.Бо закінчення і мир означатиме кінець "зеленого ковіду" і вони це добре розуміють,що прийдеться відповісти за все "добро",содіяне ними.
03.09.2025 21:43 Ответить
У Зелі є велика полоса, коли він чує і спостерігає всілякі сигнали, а є невеличкий період, коли вже треба закинутись.
03.09.2025 22:02 Ответить
"Сьогодні у нас буде двостороння розмова, двостороння зустріч з нашими командами, а завтра у нас буде Коаліція охочих. Результатом якої, я не знаю в який це день відбудеться, але це точно відбудеться, будуть гарантії безпеки для України", - розповів президент. ( на базарі люди більш конкретно домовляються).а це так по3,14зділи й розійшлися...
03.09.2025 22:02 Ответить
З ватноголовим дібілом на чолі та з його шоблою мародерів єрмаків-міндічів-чернишових тупо сподіватися бодай на якісь успіхи що на фронті що будь де. Кожен день скомороха при владі це марна втрата і наших людей і територій, бо йому насправді до дупи скільки лишиться українців та що залишиться від України і чи залишиться що небудь взагалі... Він тут, як казала Забужко, на гастролях...
03.09.2025 22:28 Ответить
 
 