Мы не видим сигналов от России, что они хотят завершить войну, нужно усилить давление, - Зеленский
Франция и другие страны сейчас хотят максимально приблизить мир, однако РФ не дает таких сигналов, поэтому необходимо увеличить давление на Москву, чтобы перейти к дипломатии.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский перед началом встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы находимся в таком моменте, когда Франция, как и другие страны, действительно хотят приблизить мир максимально. К сожалению, пока что мы не видим сигналов от России, что они хотят закончить. Но я уверен, что наш союз... и союз Европы с Америкой нам помогут увеличить давление на Россию, чтобы перейти к дипломатическому решению этого такого сложного вопроса, который так важен для спокойствия в Украине, для мира устойчивого в Украине",- сказал глава государства.
Зеленский выразил благодарность Франции за предоставленные системы ПВО SAMP-T, а также за лидерство вместе с Великобританией в "Коалиции желающих".
"Сегодня у нас будет двусторонний разговор, двусторонняя встреча с нашими командами, а завтра у нас будет Коалиция желающих. Результатом которой, я не знаю в какой это день состоится, но это точно произойдет, будут гарантии безопасности для Украины", - рассказал президент.
Тільки дегенкрат не усвідомлює різниці між метою України і задачами ***** і касапів у цій війні. І тому він цю різницю не здатен пояснити Європі; і що найбільш прикро - трумпу.
============
з тобою і твоєю шоблою перемоги і кінця війни ніколи не буде. Нам потрібна влада перемоги, а не влада крадіїв і узурпаторів. Іди на куй, громадянин зеленський!
- і далі можна не читити ... доки країни хотітимуть лише "наблизити мир" - ***** буде почувати себе абсолютно спокійно !
Але,лише затягує її,в парі з дерьмаком,використовуючи часто сварки з партнерами на рівному місці.Бо закінчення і мир означатиме кінець "зеленого ковіду" і вони це добре розуміють,що прийдеться відповісти за все "добро",содіяне ними.