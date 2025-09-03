Мы не видим сигналов от России, что они хотят завершить войну, нужно усилить давление, - Зеленский

Франция и другие страны сейчас хотят максимально приблизить мир, однако РФ не дает таких сигналов, поэтому необходимо увеличить давление на Москву, чтобы перейти к дипломатии.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский перед началом встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы находимся в таком моменте, когда Франция, как и другие страны, действительно хотят приблизить мир максимально. К сожалению, пока что мы не видим сигналов от России, что они хотят закончить. Но я уверен, что наш союз... и союз Европы с Америкой нам помогут увеличить давление на Россию, чтобы перейти к дипломатическому решению этого такого сложного вопроса, который так важен для спокойствия в Украине, для мира устойчивого в Украине",- сказал глава государства.

Читайте также: Зеленский прибыл во Францию: в Париже встретится с Макроном

Зеленский выразил благодарность Франции за предоставленные системы ПВО SAMP-T, а также за лидерство вместе с Великобританией в "Коалиции желающих".

"Сегодня у нас будет двусторонний разговор, двусторонняя встреча с нашими командами, а завтра у нас будет Коалиция желающих. Результатом которой, я не знаю в какой это день состоится, но это точно произойдет, будут гарантии безопасности для Украины", - рассказал президент.

Читайте также: Путин во время визита в Китай снова будет выкручиваться, это его спорт номер один, - Зеленский