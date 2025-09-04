Безпекові гарантії для України: Європа розділилася на три табори, - Financial Times
Позиції країн, що входять до "Коаліції охочих", розходяться щодо надання гарантій безпеки для України, які, зокрема, передбачають направлення військ.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це виданню Financial Times повідомили власні джерела.
Так, за словами двох осіб, ознайомлених з обговореннями, коаліція приблизно поділена на три групи.
Одна група готова розгорнути війська на території України, наприклад Британія; інша виступає проти цього, приміром Італія, а більшість, до якої входить Німеччина, ще не визначилася.
Своєю чергою анонімний посадовець Єлисейського палацу заявив, що країни, які бажають і можуть надати гарантії безпеки, завершили технічну роботу.
"Сьогодні у нас достатньо внесків, щоб мати змогу сказати американцям, що ми готові взяти на себе свої обов'язки, за умови, що вони візьмуть на себе свої", – сказав чиновник.
ВСУ могут очень много сделать для ослабления совдепии, даже выдавить орду за поребрик , НО нужен паритет в логистике и боеприпасах.
Есть хорошие примеры при Залужном - высокоточными системами выбивали логистику и ближайшие штабы, поэтому орда сама убралась из Херсона ( весь Правый берег в окрестностях города) , не пришлось вести уличные бои, как цапы в Грозном .
Британці молодці що звідти вийшли ..тепер їх не крутять на бую фіци та орбанці
Так сейчас должен выглядеть центр мааацквы.
Колективні гарантії безпеки можливі лишень у форматі 5статті НАТО - і то якщо в НАТО буде постійно зберігатись як мінімум 3-ядерні держави.
А фундаментальною основою безпеки в першу чергу повинні бути власні великі сильні технологічні Збройні Сили - бажано також з власним Ядерним Арсеналом.
Звичайно ж на безпеку України та багатьох інших держав світу - буде мати великий позитивний вплив остаточний розпад москальської імперії - рф - над цим теж не завадило б попрацювати.