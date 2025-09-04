УКР
Новини Гарантії безпеки для України
Безпекові гарантії для України: Європа розділилася на три табори, - Financial Times

Безпекові гарантії для України

Позиції країн, що входять до "Коаліції охочих", розходяться щодо надання гарантій безпеки для України, які, зокрема, передбачають направлення військ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це виданню Financial Times повідомили власні джерела.

Так, за словами двох осіб, ознайомлених з обговореннями, коаліція приблизно поділена на три групи.

Одна група готова розгорнути війська на території України, наприклад Британія; інша виступає проти цього, приміром Італія, а більшість, до якої входить Німеччина, ще не визначилася.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина запропонує посилення ППО та покращення далекобійних спроможностей України в межах гарантій безпеки, але не направлення військ, - Spiegel

Своєю чергою анонімний посадовець Єлисейського палацу заявив, що країни, які бажають і можуть надати гарантії безпеки, завершили технічну роботу.

"Сьогодні у нас достатньо внесків, щоб мати змогу сказати американцям, що ми готові взяти на себе свої обов'язки, за умови, що вони візьмуть на себе свої", – сказав чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Роботу над гарантіями безпеки для України завершено, - Макрон

гарантії безпеки (258) Коаліція охочих (47)
Два табори - говоруни і ********
04.09.2025 12:48 Відповісти
Роби свою роботу, а не дивись, що для тебе зроблять інші.
04.09.2025 12:52 Відповісти
Один на один ми не вистоїм = А Європа так обіцяє потужно допомогти - за язик їх же ніхто не тягне
04.09.2025 13:00 Відповісти
Привид сраліна-гітлєра з пактом молотова-Ріббентропа, з концтаборами та ГУЛАГАМИ, бродить по країнам ЄС і НАТО!!
04.09.2025 13:06 Відповісти
Будуть грати у піддавки аж поки у їхні двері зайде кацап і китаєць з автоматами.
04.09.2025 12:49 Відповісти
Можливо зайдуть, а можливо і ні. А до нас зайшов кацап, поки ми ржали і дивилися кіно "Слуга наріду" та вірили в казкового Голобородьку і йогог брехню про "перестать стрелять" і "сойдемся посередине". Коли закатували 500 мільярдів в асфальт і на воровські схеми Боневтіка, то вумний нарід 73% цього не бачив, а аплодував і кричав "давай Володя", а сьогодні всі такі стали розумними, навіть почали диктували свої хотєлки європейцям. Де були, коли Боневтік руйнував оборону і відкривав ворота ворогу на півдні і під Києвом?
04.09.2025 12:59 Відповісти
Як кажуть поляки, "надія - матір дурнів", так що українців ще довго гратимуть. Живого ресурсу вистачає.
04.09.2025 12:52 Відповісти
Лише власна ЯЗ - единий надійний гарант безпеки України!
04.09.2025 12:53 Відповісти
Поки вони домовляться кацап вже буде у Варшаві
04.09.2025 12:54 Відповісти
Все стабільно
04.09.2025 12:54 Відповісти
Можно без лишних совещаний помогать Силам Обороны. Дроны, снаряды, логистика, медикаменты, тепловизоры тощо... На уровне меж спецслужб фигансировать тех кто кошмарит НПЗ - не малюка и будангу а тех кто дело делает .
ВСУ могут очень много сделать для ослабления совдепии, даже выдавить орду за поребрик , НО нужен паритет в логистике и боеприпасах.
Есть хорошие примеры при Залужном - высокоточными системами выбивали логистику и ближайшие штабы, поэтому орда сама убралась из Херсона ( весь Правый берег в окрестностях города) , не пришлось вести уличные бои, как цапы в Грозном .
04.09.2025 12:56 Відповісти
Коаліція горлопанів.
04.09.2025 12:57 Відповісти
ЄС - євпропейський союз ждунів та відвертих холуїв московії

Британці молодці що звідти вийшли ..тепер їх не крутять на бую фіци та орбанці
04.09.2025 12:58 Відповісти
Мабуть байка про лебедя, рака та щуку досі є актуальною. Будуть років десять визначатися, в потім рака зварять до пива, щуку нафарширують, в лебідь полетить у вирій. А воза, як і зараз буде тягнути ЗСУ. Ось така сумна казочка.
04.09.2025 13:00 Відповісти
Треба зробити коридор паРаші, хай ідуть в Європу для чого їм сидіти на зруйнованих територіях. Там багаті країни, теплі моря...
04.09.2025 13:02 Відповісти
Через Бульбостан нехай пруть, прямо на Польщу. Звісно не дай бог, але якщо так сталося б, то Україна б дуже рішуче це засудила, і навіть могла б надіслати братньому польському народові пару сотен старих танків, АЛЕ за умови якщо союзники поставлять нам новіші. Ну і звісно, залюбки стали би хабом для транспортування зброї до Польщі з Туреччини або Румунії
04.09.2025 13:08 Відповісти
Коалиция "Охочих" напоминает группу мальчиков онанистов под балконом их рано повзрослевшей соблазнителоной одноклассницы
04.09.2025 13:02 Відповісти
Дрезден, 1944 год. Британия и Штаты тогда были в правильной коалиции.
Так сейчас должен выглядеть центр мааацквы.
04.09.2025 13:07 Відповісти
В за що давати за те що вбили? Якщо думали що він герой України то чому раніше не збирали петицію. Чи він своєю смертю зробив щось видатне, або просто державі потрібні мертві герої.
04.09.2025 13:09 Відповісти
''До дупи'' подібні ''колективні'' ''безпекові'' ''гарантії''.

Колективні гарантії безпеки можливі лишень у форматі 5статті НАТО - і то якщо в НАТО буде постійно зберігатись як мінімум 3-ядерні держави.

А фундаментальною основою безпеки в першу чергу повинні бути власні великі сильні технологічні Збройні Сили - бажано також з власним Ядерним Арсеналом.

Звичайно ж на безпеку України та багатьох інших держав світу - буде мати великий позитивний вплив остаточний розпад москальської імперії - рф - над цим теж не завадило б попрацювати.
04.09.2025 13:11 Відповісти
Розумію так , що гарантій немає. Зійшлися, потерентіли, та й знов поїхали.
04.09.2025 13:14 Відповісти
 
 