Безпекові гарантії для України: Європа розділилася на три табори, - Financial Times

Позиції країн, що входять до "Коаліції охочих", розходяться щодо надання гарантій безпеки для України, які, зокрема, передбачають направлення військ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це виданню Financial Times повідомили власні джерела.

Так, за словами двох осіб, ознайомлених з обговореннями, коаліція приблизно поділена на три групи.

Одна група готова розгорнути війська на території України, наприклад Британія; інша виступає проти цього, приміром Італія, а більшість, до якої входить Німеччина, ще не визначилася.

Своєю чергою анонімний посадовець Єлисейського палацу заявив, що країни, які бажають і можуть надати гарантії безпеки, завершили технічну роботу.

"Сьогодні у нас достатньо внесків, щоб мати змогу сказати американцям, що ми готові взяти на себе свої обов'язки, за умови, що вони візьмуть на себе свої", – сказав чиновник.

