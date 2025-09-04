РУС
Гарантии безопасности для Украины: Европа разделилась на три лагеря, - Financial Times

Гарантии безопасности для Украины

Позиции стран, входящих в "Коалицию желающих", расходятся относительно предоставления гарантий безопасности для Украины, которые, в частности, предусматривают направление войск.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом изданию Financial Times сообщили собственные источники.

Так, по словам двух лиц, ознакомленных с обсуждениями, коалиция примерно поделена на три группы.

Одна группа готова развернуть войска на территории Украины, например Британия; другая выступает против этого, к примеру Италия, а большинство, в которое входит Германия, еще не определилась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия предложит усиление ПВО и улучшение дальнобойных возможностей Украины в рамках гарантий безопасности, но не направление войск, - Spiegel

В свою очередь анонимный чиновник Елисейского дворца заявил, что страны, которые желают и могут предоставить гарантии безопасности, завершили техническую работу.

"Сегодня у нас достаточно взносов, чтобы иметь возможность сказать американцам, что мы готовы взять на себя свои обязанности, при условии, что они возьмут на себя свои", - сказал чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работа над гарантиями безопасности для Украины завершена, - Макрон

+15
Два табори - говоруни і ********
04.09.2025 12:48 Ответить
+11
Будуть грати у піддавки аж поки у їхні двері зайде кацап і китаєць з автоматами.
04.09.2025 12:49 Ответить
+9
Роби свою роботу, а не дивись, що для тебе зроблять інші.
04.09.2025 12:52 Ответить
Два табори - говоруни і ********
04.09.2025 12:48 Ответить
Роби свою роботу, а не дивись, що для тебе зроблять інші.
04.09.2025 12:52 Ответить
Один на один ми не вистоїм = А Європа так обіцяє потужно допомогти - за язик їх же ніхто не тягне
04.09.2025 13:00 Ответить
Привид сраліна-гітлєра з пактом молотова-Ріббентропа, з концтаборами та ГУЛАГАМИ, бродить по країнам ЄС і НАТО!!
04.09.2025 13:06 Ответить
Будуть грати у піддавки аж поки у їхні двері зайде кацап і китаєць з автоматами.
04.09.2025 12:49 Ответить
Можливо зайдуть, а можливо і ні. А до нас зайшов кацап, поки ми ржали і дивилися кіно "Слуга наріду" та вірили в казкового Голобородьку і йогог брехню про "перестать стрелять" і "сойдемся посередине". Коли закатували 500 мільярдів в асфальт і на воровські схеми Боневтіка, то вумний нарід 73% цього не бачив, а аплодував і кричав "давай Володя", а сьогодні всі такі стали розумними, навіть почали диктували свої хотєлки європейцям. Де були, коли Боневтік руйнував оборону і відкривав ворота ворогу на півдні і під Києвом?
04.09.2025 12:59 Ответить
вони вже чорнозадих коронують на царство.і китай не встигне.
04.09.2025 14:05 Ответить
Як кажуть поляки, "надія - матір дурнів", так що українців ще довго гратимуть. Живого ресурсу вистачає.
04.09.2025 12:52 Ответить
Лише власна ЯЗ - единий надійний гарант безпеки України!
04.09.2025 12:53 Ответить
Поки вони домовляться кацап вже буде у Варшаві
04.09.2025 12:54 Ответить
Все стабільно
04.09.2025 12:54 Ответить
Можно без лишних совещаний помогать Силам Обороны. Дроны, снаряды, логистика, медикаменты, тепловизоры тощо... На уровне меж спецслужб фигансировать тех кто кошмарит НПЗ - не малюка и будангу а тех кто дело делает .
ВСУ могут очень много сделать для ослабления совдепии, даже выдавить орду за поребрик , НО нужен паритет в логистике и боеприпасах.
Есть хорошие примеры при Залужном - высокоточными системами выбивали логистику и ближайшие штабы, поэтому орда сама убралась из Херсона ( весь Правый берег в окрестностях города) , не пришлось вести уличные бои, как цапы в Грозном .
04.09.2025 12:56 Ответить
Коаліція горлопанів.
04.09.2025 12:57 Ответить
ЄС - євпропейський союз ждунів та відвертих холуїв московії

Британці молодці що звідти вийшли ..тепер їх не крутять на бую фіци та орбанці
04.09.2025 12:58 Ответить
Мабуть байка про лебедя, рака та щуку досі є актуальною. Будуть років десять визначатися, в потім рака зварять до пива, щуку нафарширують, в лебідь полетить у вирій. А воза, як і зараз буде тягнути ЗСУ. Ось така сумна казочка.
04.09.2025 13:00 Ответить
Треба зробити коридор паРаші, хай ідуть в Європу для чого їм сидіти на зруйнованих територіях. Там багаті країни, теплі моря...
04.09.2025 13:02 Ответить
Через Бульбостан нехай пруть, прямо на Польщу. Звісно не дай бог, але якщо так сталося б, то Україна б дуже рішуче це засудила, і навіть могла б надіслати братньому польському народові пару сотен старих танків, АЛЕ за умови якщо союзники поставлять нам новіші. Ну і звісно, залюбки стали би хабом для транспортування зброї до Польщі з Туреччини або Румунії
04.09.2025 13:08 Ответить
Коалиция "Охочих" напоминает группу мальчиков онанистов под балконом их рано повзрослевшей соблазнителоной одноклассницы
04.09.2025 13:02 Ответить
Дрезден, 1944 год. Британия и Штаты тогда были в правильной коалиции.
Так сейчас должен выглядеть центр мааацквы.
04.09.2025 13:07 Ответить
В за що давати за те що вбили? Якщо думали що він герой України то чому раніше не збирали петицію. Чи він своєю смертю зробив щось видатне, або просто державі потрібні мертві герої.
04.09.2025 13:09 Ответить
''До дупи'' подібні ''колективні'' ''безпекові'' ''гарантії''.

Колективні гарантії безпеки можливі лишень у форматі 5статті НАТО - і то якщо в НАТО буде постійно зберігатись як мінімум 3-ядерні держави.

А фундаментальною основою безпеки в першу чергу повинні бути власні великі сильні технологічні Збройні Сили - бажано також з власним Ядерним Арсеналом.

Звичайно ж на безпеку України та багатьох інших держав світу - буде мати великий позитивний вплив остаточний розпад москальської імперії - рф - над цим теж не завадило б попрацювати.
04.09.2025 13:11 Ответить
Розумію так , що гарантій немає. Зійшлися, потерентіли, та й знов поїхали.
04.09.2025 13:14 Ответить
Лебедь, рак та щука.
04.09.2025 13:33 Ответить
Подумайте сами, как демократическая страна может дать гарантии безопасности? Ведь это же война. Люди моментально выберут кого то кто пообещает им все прекратить и подтереть задницу этими гарантиями, даже если какой то политик решит совершить политическое самоубийство пытаясь из соблюсти.
04.09.2025 13:36 Ответить
поки дітвора з Європи ділиться - зло в Китаї об*єднується
04.09.2025 14:06 Ответить
 
 