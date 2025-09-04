Гарантии безопасности для Украины: Европа разделилась на три лагеря, - Financial Times
Позиции стран, входящих в "Коалицию желающих", расходятся относительно предоставления гарантий безопасности для Украины, которые, в частности, предусматривают направление войск.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом изданию Financial Times сообщили собственные источники.
Так, по словам двух лиц, ознакомленных с обсуждениями, коалиция примерно поделена на три группы.
Одна группа готова развернуть войска на территории Украины, например Британия; другая выступает против этого, к примеру Италия, а большинство, в которое входит Германия, еще не определилась.
В свою очередь анонимный чиновник Елисейского дворца заявил, что страны, которые желают и могут предоставить гарантии безопасности, завершили техническую работу.
"Сегодня у нас достаточно взносов, чтобы иметь возможность сказать американцам, что мы готовы взять на себя свои обязанности, при условии, что они возьмут на себя свои", - сказал чиновник.
ВСУ могут очень много сделать для ослабления совдепии, даже выдавить орду за поребрик , НО нужен паритет в логистике и боеприпасах.
Есть хорошие примеры при Залужном - высокоточными системами выбивали логистику и ближайшие штабы, поэтому орда сама убралась из Херсона ( весь Правый берег в окрестностях города) , не пришлось вести уличные бои, как цапы в Грозном .
Британці молодці що звідти вийшли ..тепер їх не крутять на бую фіци та орбанці
Так сейчас должен выглядеть центр мааацквы.
Колективні гарантії безпеки можливі лишень у форматі 5статті НАТО - і то якщо в НАТО буде постійно зберігатись як мінімум 3-ядерні держави.
А фундаментальною основою безпеки в першу чергу повинні бути власні великі сильні технологічні Збройні Сили - бажано також з власним Ядерним Арсеналом.
Звичайно ж на безпеку України та багатьох інших держав світу - буде мати великий позитивний вплив остаточний розпад москальської імперії - рф - над цим теж не завадило б попрацювати.