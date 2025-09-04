Гарантии безопасности для Украины: Европа разделилась на три лагеря, - Financial Times

Позиции стран, входящих в "Коалицию желающих", расходятся относительно предоставления гарантий безопасности для Украины, которые, в частности, предусматривают направление войск.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом изданию Financial Times сообщили собственные источники.

Так, по словам двух лиц, ознакомленных с обсуждениями, коалиция примерно поделена на три группы.

Одна группа готова развернуть войска на территории Украины, например Британия; другая выступает против этого, к примеру Италия, а большинство, в которое входит Германия, еще не определилась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия предложит усиление ПВО и улучшение дальнобойных возможностей Украины в рамках гарантий безопасности, но не направление войск, - Spiegel

В свою очередь анонимный чиновник Елисейского дворца заявил, что страны, которые желают и могут предоставить гарантии безопасности, завершили техническую работу.

"Сегодня у нас достаточно взносов, чтобы иметь возможность сказать американцам, что мы готовы взять на себя свои обязанности, при условии, что они возьмут на себя свои", - сказал чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работа над гарантиями безопасности для Украины завершена, - Макрон