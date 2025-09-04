Польща не відправлятиме війська в Україну навіть після закінчення війни. У нас інше завдання, - Туск
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після засідання "Коаліції охочих" заявив, що його країна не планує відправлення військ до України у рамках гарантій безпеки. Варшава виконуватиме іншу роль.
Про це повідомляє Polsat News, передає Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання журналістів після зустрічі у Парижі, Туск запевнив, що позиція країни щодо перекидання польських військ до України залишається незмінною.
"Польща, як ми неодноразово підкреслювали, не планує відправлення військ в Україну. Також і після закінчення війни", - заявив він.
Підтримка, однак, полягатиме в координації, серед іншого, логістики, зауважив міністр.
"Ми відповідаємо за логістику. Відомо, що в Польщі розташований цей найбільший хаб, це місце організації допомоги для України. І це завдання достатньої, якщо не сказати виняткової важливості", - наголосив прем'єр-міністр Польщі.
Переговори на зустрічі "Коаліції охочих" були розділені на дві частини. У першій, як пояснив глава польського уряду, обговорювався розподіл відповідальності країн за відновлення безпеки України.
За словами Туска, ніхто з партнерів по європейській коаліції не виступає проти рішення Польщі.
"Звичайно, всі приймають таку форму присутності Польщі у допомозі Україні", - каже він.
"Другою частиною зустрічі було спілкування з президентом Трампом. Ми говорили про те, як ми могли б змусити Путіна взятися за розум", - додав Туск.
