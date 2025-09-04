УКР
Новини Іноземні миротворці в Україні
1 401 24

Польща не відправлятиме війська в Україну навіть після закінчення війни. У нас інше завдання, - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після засідання "Коаліції охочих" заявив, що його країна не планує відправлення військ до України у рамках гарантій безпеки. Варшава виконуватиме іншу роль.

Про це повідомляє Polsat News, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання журналістів після зустрічі у Парижі, Туск запевнив, що позиція країни щодо перекидання польських військ до України залишається незмінною.

"Польща, як ми неодноразово підкреслювали, не планує відправлення військ в Україну. Також і після закінчення війни", - заявив він.

Підтримка, однак, полягатиме в координації, серед іншого, логістики, зауважив міністр.

"Ми відповідаємо за логістику. Відомо, що в Польщі розташований цей найбільший хаб, це місце організації допомоги для України. І це завдання достатньої, якщо не сказати виняткової важливості", - наголосив прем'єр-міністр Польщі.

Переговори на зустрічі "Коаліції охочих" були розділені на дві частини. У першій, як пояснив глава польського уряду, обговорювався розподіл відповідальності країн за відновлення безпеки України.

За словами Туска, ніхто з партнерів по європейській коаліції не виступає проти рішення Польщі.

"Звичайно, всі приймають таку форму присутності Польщі у допомозі Україні", - каже він.

"Другою частиною зустрічі було спілкування з президентом Трампом. Ми говорили про те, як ми могли б змусити Путіна взятися за розум", - додав Туск.

Топ коментарі
+12
Завдання добре відомі: Блокування кордонів та ексгумації.
04.09.2025 20:05 Відповісти
+8
От послав Бог сусідів, причому з усіх боків.
04.09.2025 20:13 Відповісти
+7
Поляки логісти, німці фінансисти, французи на дипломатичному фронті, італійці здалеку привітно помахають, голандців та данців просто мало, британці можуть але не зараз, шведи ще не звикли до НАТО. Залишається, як я завжди і казав, тільки зведена рота з трьох балтійських країн. Ось вони на всьому кордоні і будуть.
04.09.2025 20:08 Відповісти
З одного боку, це правильно, потрібно думати насамперед про свою безпеку. А з іншого боку, про свою безпеку та свої сили треба було думати у 2014, а не сподіваються на весь світ із нами.
04.09.2025 20:01 Відповісти
А ніхто не відправлятиме. Балачкі та пусті обіцянки, аби ми підписали мир. Сенс військ у тому, щоб вони були з ракетами, літаками, Хаймарсами, Петріотами, з усім. Думаю, Зелька нам напарить озброєну пістолетами місію тіпа ОБСЕ на білих джипах, назве це миротворчєскімі вайскамі.
04.09.2025 20:05 Відповісти
04.09.2025 20:05 Відповісти
Поміняйте цьому картавому підару грамофон, zeby rydy pies nie sraw ze strachu.
04.09.2025 20:07 Відповісти
04.09.2025 20:26 Відповісти
Поляки логісти, німці фінансисти, французи на дипломатичному фронті, італійці здалеку привітно помахають, голандців та данців просто мало, британці можуть але не зараз, шведи ще не звикли до НАТО. Залишається, як я завжди і казав, тільки зведена рота з трьох балтійських країн. Ось вони на всьому кордоні і будуть.
04.09.2025 20:08 Відповісти
не буде зведеної роти! всі члени нато проти неї виступлять! але нечісельні нащадки нових"лісових братів", поклавших на різні ступені "стурбованості"- вони будуть!
04.09.2025 20:35 Відповісти
Всякому городу нрав і права, Всяка іміє свій ум голова, Всякого прихоті водять за ніс, Всякого манить к наживі свій біс.(С)
Історія, про це свідчить!! На все, свій час!!
04.09.2025 20:09 Відповісти
А чи відправить Польща свої війська якщо москаль в районі білоруської області чи калінінграду перейде польський кордон ?
04.09.2025 20:10 Відповісти
Скорше мало б місце зворотнє.
04.09.2025 20:24 Відповісти
От послав Бог сусідів, причому з усіх боків.
04.09.2025 20:13 Відповісти
Домовились ,напад на Польщу буде наступним, але Україна свої війська туди не відправить.
04.09.2025 20:16 Відповісти
Срати і всикатись з переляку
04.09.2025 20:23 Відповісти
04.09.2025 20:23 Відповісти
Дональд - він і у Польщі Дональд.
04.09.2025 20:24 Відповісти
Ну так, а то не дай боже "ЗНОВ вас у війну будемо втягувати", --- Пісдюкі!,(
04.09.2025 20:26 Відповісти
Завдання інше , висипати зерно на кордоні, пшеки з ким чудово справляються.
04.09.2025 20:34 Відповісти
То все просто. Треба пропустити в Польщу один батальйон бурятів. Ну так, експериментально. І споглядати на те все так, як споглядають на нас рольнікі з блакитною кров'ю.
04.09.2025 21:07 Відповісти
от кого-кого, а озброєних рольніків ще точно не вистачало. нехай в себе в рольнікостані трусяться від страху.
04.09.2025 20:39 Відповісти
В Польщі знаходиться до мільйона українських чоловіків призовного віку... Як по Вашому вони мають пояснити своєму населенню що треба боронити Україну та їхати на фронт?
04.09.2025 20:49 Відповісти
Оце дійсно потужно!!!
04.09.2025 20:55 Відповісти
Польща не відправлятиме війська в Україну навіть після закінчення війни. У нас інше завдання, - Туск
у поляків одне завдання-нагнітати істерію про "Волинську трагедію" та висипати українське зерно на жд колії. Це все на що вони здатні.Сцикуни.Щиро бажаю щоб декілька шахєдів вхерачило по Варшаві .Для профілактики і правильної орієнтації.
04.09.2025 20:56 Відповісти
Польща не відправлятиме війська в Україну навіть після закінчення війни. У нас інше завдання, - Туск
Що ж тут скажеш...Тільки одне....Слава ОУН-УПА! Слава українцям-патріотам та націоналістам котрі у сві часи боронили Україну від різної наволочі що зазіхала на наші землі! Слава ЗСУ !
04.09.2025 21:06 Відповісти
Польща буде на підхваті у США - Туск
04.09.2025 21:10 Відповісти
 
 