Польша не будет отправлять войска в Украину даже после окончания войны. У нас другая задача, - Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск после заседания "Коалиции желающих" заявил, что его страна не планирует отправку войск в Украину в рамках гарантий безопасности. Варшава будет выполнять другую роль.
Об этом сообщает Polsat News, передает Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос журналистов после встречи в Париже, Туск заверил, что позиция страны относительно переброски польских войск в Украину остается неизменной.
"Польша, как мы неоднократно подчеркивали, не планирует отправку войск в Украину. Также и после окончания войны", - заявил он.
Поддержка, однако, будет заключаться в координации, среди прочего, логистики, отметил министр.
"Мы отвечаем за логистику. Известно, что в Польше расположен этот крупнейший хаб, это место организации помощи для Украины. И это задача достаточной, если не сказать исключительной важности", - подчеркнул премьер-министр Польши.
Переговоры на встрече "Коалиции желающих" были разделены на две части. В первой, как пояснил глава польского правительства, обсуждалось распределение ответственности стран за восстановление безопасности Украины.
По словам Туска, никто из партнеров по европейской коалиции не выступает против решения Польши.
"Конечно, все принимают такую форму присутствия Польши в помощи Украине", - говорит он.
"Второй частью встречи было общение с президентом Трампом. Мы говорили о том, как мы могли бы заставить Путина взяться за ум", - добавил Туск.
Історія, про це свідчить!! На все, свій час!!
у поляків одне завдання-нагнітати істерію про "Волинську трагедію" та висипати українське зерно на жд колії. Це все на що вони здатні.Сцикуни.Щиро бажаю щоб декілька шахєдів вхерачило по Варшаві .Для профілактики і правильної орієнтації.
Що ж тут скажеш...Тільки одне....Слава ОУН-УПА! Слава українцям-патріотам та націоналістам котрі у сві часи боронили Україну від різної наволочі що зазіхала на наші землі! Слава ЗСУ !