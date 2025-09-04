РУС
Новости Иностранные миротворцы в Украине
Польша не будет отправлять войска в Украину даже после окончания войны. У нас другая задача, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск после заседания "Коалиции желающих" заявил, что его страна не планирует отправку войск в Украину в рамках гарантий безопасности. Варшава будет выполнять другую роль.

Об этом сообщает Polsat News, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос журналистов после встречи в Париже, Туск заверил, что позиция страны относительно переброски польских войск в Украину остается неизменной.

"Польша, как мы неоднократно подчеркивали, не планирует отправку войск в Украину. Также и после окончания войны", - заявил он.

Поддержка, однако, будет заключаться в координации, среди прочего, логистики, отметил министр.

"Мы отвечаем за логистику. Известно, что в Польше расположен этот крупнейший хаб, это место организации помощи для Украины. И это задача достаточной, если не сказать исключительной важности", - подчеркнул премьер-министр Польши.

Переговоры на встрече "Коалиции желающих" были разделены на две части. В первой, как пояснил глава польского правительства, обсуждалось распределение ответственности стран за восстановление безопасности Украины.

По словам Туска, никто из партнеров по европейской коалиции не выступает против решения Польши.

"Конечно, все принимают такую форму присутствия Польши в помощи Украине", - говорит он.

"Второй частью встречи было общение с президентом Трампом. Мы говорили о том, как мы могли бы заставить Путина взяться за ум", - добавил Туск.

Топ комментарии
+18
Завдання добре відомі: Блокування кордонів та ексгумації.
04.09.2025 20:05 Ответить
04.09.2025 20:05 Ответить
+13
Поляки логісти, німці фінансисти, французи на дипломатичному фронті, італійці здалеку привітно помахають, голандців та данців просто мало, британці можуть але не зараз, шведи ще не звикли до НАТО. Залишається, як я завжди і казав, тільки зведена рота з трьох балтійських країн. Ось вони на всьому кордоні і будуть.
04.09.2025 20:08 Ответить
04.09.2025 20:08 Ответить
+10
От послав Бог сусідів, причому з усіх боків.
04.09.2025 20:13 Ответить
04.09.2025 20:13 Ответить
З одного боку, це правильно, потрібно думати насамперед про свою безпеку. А з іншого боку, про свою безпеку та свої сили треба було думати у 2014, а не сподіваються на весь світ із нами.
04.09.2025 20:01 Ответить
04.09.2025 20:01 Ответить
А ніхто не відправлятиме. Балачкі та пусті обіцянки, аби ми підписали мир. Сенс військ у тому, щоб вони були з ракетами, літаками, Хаймарсами, Петріотами, з усім. Думаю, Зелька нам напарить озброєну пістолетами місію тіпа ОБСЕ на білих джипах, назве це миротворчєскімі вайскамі.
04.09.2025 20:05 Ответить
04.09.2025 20:05 Ответить
Завдання добре відомі: Блокування кордонів та ексгумації.
показать весь комментарий
04.09.2025 20:05 Ответить
Поміняйте цьому картавому підару грамофон, zeby rydy pies nie sraw ze strachu.
показать весь комментарий
04.09.2025 20:07 Ответить
04.09.2025 20:26 Ответить
04.09.2025 20:26 Ответить
Поляки логісти, німці фінансисти, французи на дипломатичному фронті, італійці здалеку привітно помахають, голандців та данців просто мало, британці можуть але не зараз, шведи ще не звикли до НАТО. Залишається, як я завжди і казав, тільки зведена рота з трьох балтійських країн. Ось вони на всьому кордоні і будуть.
04.09.2025 20:08 Ответить
04.09.2025 20:08 Ответить
не буде зведеної роти! всі члени нато проти неї виступлять! але нечісельні нащадки нових"лісових братів", поклавших на різні ступені "стурбованості"- вони будуть!
показать весь комментарий
04.09.2025 20:35 Ответить
Всякому городу нрав і права, Всяка іміє свій ум голова, Всякого прихоті водять за ніс, Всякого манить к наживі свій біс.(С)
Історія, про це свідчить!! На все, свій час!!
04.09.2025 20:09 Ответить
04.09.2025 20:09 Ответить
А чи відправить Польща свої війська якщо москаль в районі білоруської області чи калінінграду перейде польський кордон ?
показать весь комментарий
04.09.2025 20:10 Ответить
Скорше мало б місце зворотнє.
показать весь комментарий
04.09.2025 20:24 Ответить
От послав Бог сусідів, причому з усіх боків.
04.09.2025 20:13 Ответить
04.09.2025 20:13 Ответить
Домовились ,напад на Польщу буде наступним, але Україна свої війська туди не відправить.
показать весь комментарий
04.09.2025 20:16 Ответить
Срати і всикатись з переляку
04.09.2025 20:23 Ответить
04.09.2025 20:23 Ответить
04.09.2025 20:23 Ответить
04.09.2025 20:23 Ответить
Дональд - він і у Польщі Дональд.
04.09.2025 20:24 Ответить
04.09.2025 20:24 Ответить
Ну так, а то не дай боже "ЗНОВ вас у війну будемо втягувати", --- Пісдюкі!,(
04.09.2025 20:26 Ответить
04.09.2025 20:26 Ответить
Завдання інше , висипати зерно на кордоні, пшеки з ким чудово справляються.
04.09.2025 20:34 Ответить
04.09.2025 20:34 Ответить
То все просто. Треба пропустити в Польщу один батальйон бурятів. Ну так, експериментально. І споглядати на те все так, як споглядають на нас рольнікі з блакитною кров'ю.
04.09.2025 21:07 Ответить
04.09.2025 21:07 Ответить
от кого-кого, а озброєних рольніків ще точно не вистачало. нехай в себе в рольнікостані трусяться від страху.
04.09.2025 20:39 Ответить
04.09.2025 20:39 Ответить
В Польщі знаходиться до мільйона українських чоловіків призовного віку... Як по Вашому вони мають пояснити своєму населенню що треба боронити Україну та їхати на фронт?
04.09.2025 20:49 Ответить
04.09.2025 20:49 Ответить
Оце дійсно потужно!!!
04.09.2025 20:55 Ответить
04.09.2025 20:55 Ответить
Польща не відправлятиме війська в Україну навіть після закінчення війни. У нас інше завдання, - Туск
============
у поляків одне завдання-нагнітати істерію про "Волинську трагедію" та висипати українське зерно на жд колії. Це все на що вони здатні.Сцикуни.Щиро бажаю щоб декілька шахєдів вхерачило по Варшаві .Для профілактики і правильної орієнтації.
04.09.2025 20:56 Ответить
04.09.2025 20:56 Ответить
Польща не відправлятиме війська в Україну навіть після закінчення війни. У нас інше завдання, - Туск
===========
Що ж тут скажеш...Тільки одне....Слава ОУН-УПА! Слава українцям-патріотам та націоналістам котрі у сві часи боронили Україну від різної наволочі що зазіхала на наші землі! Слава ЗСУ !
04.09.2025 21:06 Ответить
04.09.2025 21:06 Ответить
Польща буде на підхваті у США - Туск
04.09.2025 21:10 Ответить
04.09.2025 21:10 Ответить
З Венесуелою воювати?
04.09.2025 22:29 Ответить
04.09.2025 22:29 Ответить
Дивує реакція дописувачів. Якщо ішак та його зелена банда все робила та продовжує робити на шкоду державі та народу, то якого милого ви хочете від інших. З ішаком не буде нічого на краще. Дякуйте та підтримуйте ЗСУ. На них одна надія.
04.09.2025 21:20 Ответить
04.09.2025 21:20 Ответить
у них завдання по максимуму заробити на війні і післявоєнній ситуації, а не витрачати
04.09.2025 21:25 Ответить
04.09.2025 21:25 Ответить
"Другою частиною зустрічі було спілкування з президентом Трампом. Ми говорили про те, як ми могли б змусити Путіна взятися за розум", - додав Туск.І САМЕ ТОМУ.Я ЯК "ПШИЯЦЄЛЬ КУЙЛА,ДАЮ ЙОМУ СИГНАЛ, ЩО ПОЛЬЩА СВОЇХ ВІЙСК НЕ БУДЕ ВІДПРАВЛЯТИ
04.09.2025 22:05 Ответить
04.09.2025 22:05 Ответить
 
 