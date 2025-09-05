Бельгія не передаватиме заморожені російські активи на допомогу Україні, - глава МЗС Прево

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево повторив рішучу позицію своєї країни щодо неприпустимості конфіскації заморожених російських активів, які в основному зберігаються в бельгійських банках, для надання допомоги Україні.

Про це він розповів в інтерв’ю Euronews, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, конфіскація російських активів поставить під загрозу репутацію Бельгії як центру фінансових послуг.

"Це був би дуже поганий сигнал для інших країн світу. Деякі з них також мають активи, суверенні активи в Брюсселі чи в інших місцях Європи", - зазначив він.

За словами дипломата, бельгійський уряд "розглянув" можливість конфіскації заблокованих активів і дійшов висновку, що це також "підірве" довіру до євро.

Водночас Прево пообіцяв, що Бельгія зробить внесок у гарантії безпеки для України в межах "Коаліції охочих".

Він додав, що деталі ще остаточно не узгоджені, але припустив, що "підтримка включатиме переважно літаки", а крім того, Бельгія може допомогти з розмінуванням.

