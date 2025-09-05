Бельгія не передаватиме заморожені російські активи на допомогу Україні, - глава МЗС Прево
Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево повторив рішучу позицію своєї країни щодо неприпустимості конфіскації заморожених російських активів, які в основному зберігаються в бельгійських банках, для надання допомоги Україні.
Про це він розповів в інтерв’ю Euronews, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, конфіскація російських активів поставить під загрозу репутацію Бельгії як центру фінансових послуг.
"Це був би дуже поганий сигнал для інших країн світу. Деякі з них також мають активи, суверенні активи в Брюсселі чи в інших місцях Європи", - зазначив він.
За словами дипломата, бельгійський уряд "розглянув" можливість конфіскації заблокованих активів і дійшов висновку, що це також "підірве" довіру до євро.
Водночас Прево пообіцяв, що Бельгія зробить внесок у гарантії безпеки для України в межах "Коаліції охочих".
Він додав, що деталі ще остаточно не узгоджені, але припустив, що "підтримка включатиме переважно літаки", а крім того, Бельгія може допомогти з розмінуванням.
тому не роздупляться
Влада, повторює сценарій подій перед її окупацією, у 20 столітті, гітлерівцями!! Бельгійці, що вижили після ДСВ, померли, а їх наступне покоління, пішло по граблям, знову??