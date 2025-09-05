УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8846 відвідувачів онлайн
Новини Конфіскація заморожених активів Допомога від Бельгії
1 370 19

Бельгія не передаватиме заморожені російські активи на допомогу Україні, - глава МЗС Прево

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево повторив рішучу позицію своєї країни щодо неприпустимості конфіскації заморожених російських активів, які в основному зберігаються в бельгійських банках, для надання допомоги Україні.

Про це він розповів в інтерв’ю Euronews, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, конфіскація російських активів поставить під загрозу репутацію Бельгії як центру фінансових послуг.

"Це був би дуже поганий сигнал для інших країн світу. Деякі з них також мають активи, суверенні активи в Брюсселі чи в інших місцях Європи", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава ХДС/ХСС у Бундестазі Шпан про конфіскацію російських активів: Напад РФ на Україну повинен мати наслідки

За словами дипломата, бельгійський уряд "розглянув" можливість конфіскації заблокованих активів і дійшов висновку, що це також "підірве" довіру до євро.

Водночас Прево пообіцяв, що Бельгія зробить внесок у гарантії безпеки для України в межах "Коаліції охочих".

Він додав, що деталі ще остаточно не узгоджені, але припустив, що "підтримка включатиме переважно літаки", а крім того, Бельгія може допомогти з розмінуванням.

Читайте також: Бельгія виділяє Україні додаткові €100 млн військової допомоги, - Шмигаль

Автор: 

Бельгія (436) допомога (8704) заморожені активи (615)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Воздасться за щедрість і доброту!
показати весь коментар
05.09.2025 17:48 Відповісти
+3
Хитрожопих
показати весь коментар
05.09.2025 17:53 Відповісти
+3
Бельгія не краде гроші в українців на відміну від українською влади. Але українцям не цікаві власні гроші, головне що там десь відбувається
показати весь коментар
05.09.2025 18:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сміливо і потужно. Це як така коаліція називається? Ну, окрім ,,охочих,, ,,небайдужих,, та інших.
показати весь коментар
05.09.2025 17:48 Відповісти
Хитрожопих
показати весь коментар
05.09.2025 17:53 Відповісти
Їм страшно, їх можна зрозуміти, вони бояться. А раптом путін по ним арєшкі запустить!? А поки є Україна, то звичайна їм війна не загрожує, вони це розуміють. А відповідати на обстріл арєшками вони не будуть, щоб не починати війну з НАТО, повномасштабну, бо росія не зможе з ними воювати нормально і відповість ядерними ударами. А цього вони бояться ще більше.
показати весь коментар
05.09.2025 17:54 Відповісти
сказав би чесно та простіше: кацапи для Бельгії друзі, а тому Україні хрін
показати весь коментар
05.09.2025 17:48 Відповісти
На усе свій час. Роздупляться і бельгійці. Потрібна наполеглива робота і приклад великих країн-союзників.
показати весь коментар
05.09.2025 17:48 Відповісти
Бельгія має у банках дуже багато кацапського бабла, від якого повністю залежна
тому не роздупляться
показати весь коментар
05.09.2025 17:53 Відповісти
Воздасться за щедрість і доброту!
показати весь коментар
05.09.2025 17:48 Відповісти
Баригі створили т.зв. "європейську цивілізацію", баригі її і похоронять...
показати весь коментар
05.09.2025 17:49 Відповісти
А хто створив російську цивілізацію?
показати весь коментар
05.09.2025 17:57 Відповісти
3,14дори
показати весь коментар
05.09.2025 18:26 Відповісти
Репутація бабло кров на баблі - все змішалось
показати весь коментар
05.09.2025 17:52 Відповісти
капіталісти ще ніколи нікому просто так нічого не давали, то ж цього слід було очікувати
показати весь коментар
05.09.2025 18:01 Відповісти
Бельгія не краде гроші в українців на відміну від українською влади. Але українцям не цікаві власні гроші, головне що там десь відбувається
показати весь коментар
05.09.2025 18:05 Відповісти
Все кругом виноваты, кроме нашей власти! По их мнению бельгийцы виноваты , что грядка солнцеликого ворует шестой год!
показати весь коментар
05.09.2025 18:13 Відповісти
В той час як Китай дотує РФ на сотні міліардів баксів, европейці готові вдавитись за копійку. - тому і програють
показати весь коментар
05.09.2025 18:07 Відповісти
А що програли європейці?
показати весь коментар
05.09.2025 18:23 Відповісти
Прирівнювати міжнародне законодавство до тих хто його віроломно порушив -це повне лайно. Європа деградує і гниє.
показати весь коментар
05.09.2025 18:22 Відповісти
Буде адекватна влада в Україні, тоді будуть гроші!
показати весь коментар
05.09.2025 18:26 Відповісти
Ось так! Бельгійська влада, а не Бельгія, виявила бажання створити коаліцію зіскочивших, а не рішучих!!
Влада, повторює сценарій подій перед її окупацією, у 20 столітті, гітлерівцями!! Бельгійці, що вижили після ДСВ, померли, а їх наступне покоління, пішло по граблям, знову??
показати весь коментар
05.09.2025 18:28 Відповісти
 
 