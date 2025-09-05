РУС
Бельгия не будет передавать замороженные российские активы в помощь Украине, - глава МИД Прево

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево повторил решительную позицию своей страны относительно недопустимости конфискации замороженных российских активов, которые в основном хранятся в бельгийских банках, для оказания помощи Украине.

Об этом он рассказал в интервью Euronews, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, конфискация российских активов поставит под угрозу репутацию Бельгии как центра финансовых услуг.

"Это был бы очень плохой сигнал для других стран мира. Некоторые из них также имеют активы, суверенные активы в Брюсселе или в других местах Европы", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава ХДС/ХСС в Бундестаге Шпан о конфискации российских активов: Нападение РФ на Украину должно иметь последствия

По словам дипломата, бельгийское правительство "рассмотрело" возможность конфискации заблокированных активов и пришло к выводу, что это также "подорвет" доверие к евро.

В то же время Прево пообещал, что Бельгия сделает вклад в гарантии безопасности для Украины в рамках "Коалиции желающих".

Он добавил, что детали еще окончательно не согласованы, но предположил, что "поддержка будет включать преимущественно самолеты", а кроме того, Бельгия может помочь с разминированием.

Читайте также: Бельгия выделяет Украине дополнительные €100 млн военной помощи, - Шмыгаль

Топ комментарии
+9
Воздасться за щедрість і доброту!
05.09.2025 17:48 Ответить
+9
Бельгія не краде гроші в українців на відміну від українською влади. Але українцям не цікаві власні гроші, головне що там десь відбувається
05.09.2025 18:05 Ответить
+7
Сміливо і потужно. Це як така коаліція називається? Ну, окрім ,,охочих,, ,,небайдужих,, та інших.
05.09.2025 17:48 Ответить
Сміливо і потужно. Це як така коаліція називається? Ну, окрім ,,охочих,, ,,небайдужих,, та інших.
05.09.2025 17:48 Ответить
Хитрожопих
05.09.2025 17:53 Ответить
Їм страшно, їх можна зрозуміти, вони бояться. А раптом путін по ним арєшкі запустить!? А поки є Україна, то звичайна їм війна не загрожує, вони це розуміють. А відповідати на обстріл арєшками вони не будуть, щоб не починати війну з НАТО, повномасштабну, бо росія не зможе з ними воювати нормально і відповість ядерними ударами. А цього вони бояться ще більше.
05.09.2025 17:54 Ответить
КААліцИя суходрочих...
05.09.2025 18:57 Ответить
сказав би чесно та простіше: кацапи для Бельгії друзі, а тому Україні хрін
05.09.2025 17:48 Ответить
На усе свій час. Роздупляться і бельгійці. Потрібна наполеглива робота і приклад великих країн-союзників.
05.09.2025 17:48 Ответить
Бельгія має у банках дуже багато кацапського бабла, від якого повністю залежна
тому не роздупляться
05.09.2025 17:53 Ответить
Воздасться за щедрість і доброту!
05.09.2025 17:48 Ответить
Баригі створили т.зв. "європейську цивілізацію", баригі її і похоронять...
05.09.2025 17:49 Ответить
А хто створив російську цивілізацію?
05.09.2025 17:57 Ответить
3,14дори
05.09.2025 18:26 Ответить
І хто кращий?
05.09.2025 18:33 Ответить
Репутація бабло кров на баблі - все змішалось
05.09.2025 17:52 Ответить
капіталісти ще ніколи нікому просто так нічого не давали, то ж цього слід було очікувати
05.09.2025 18:01 Ответить
Бельгія не краде гроші в українців на відміну від українською влади. Але українцям не цікаві власні гроші, головне що там десь відбувається
05.09.2025 18:05 Ответить
Все кругом виноваты, кроме нашей власти! По их мнению бельгийцы виноваты , что грядка солнцеликого ворует шестой год!
05.09.2025 18:13 Ответить
Руцькошелепний, твоя влада, 11 рік веде війну проти України. Чи ти не знав?
05.09.2025 19:03 Ответить
Антідержавна дурість, який міг вигадати лише дурень. Як би не ***** і параша, українцям на ті гроші що у Бельгії ,насрати. А так як нацистське золото у Швейцарії - да оно криваве, але репуація головніше
05.09.2025 19:01 Ответить
на так поцілуй в сраку українську владу, яка одну руку простягує за європейськими грошами а іншою кладе їх по своїх кишенях, а дурні як ти радіють коли депутати ховають все накрадене за закритими реєстрами. Чи ти думаєш що цього не видно
05.09.2025 19:26 Ответить
В той час як Китай дотує РФ на сотні міліардів баксів, европейці готові вдавитись за копійку. - тому і програють
05.09.2025 18:07 Ответить
А що програли європейці?
05.09.2025 18:23 Ответить
Європу Ісламу програли! В тому ж брюсселі, наприклад, є цілі квартали, куди бельгійська поліція навіть не потикається.
05.09.2025 18:39 Ответить
Позавчора десь попалось відео де гарненька ісламка з тюрбаном на голові говорила, щоб бельгійці забирались геть з Брюсселю ...
05.09.2025 19:07 Ответить
Питання хто і що з цього має...
05.09.2025 19:25 Ответить
Прирівнювати міжнародне законодавство до тих хто його віроломно порушив -це повне лайно. Європа деградує і гниє.
05.09.2025 18:22 Ответить
Буде адекватна влада в Україні, тоді будуть гроші!
05.09.2025 18:26 Ответить
Ось так! Бельгійська влада, а не Бельгія, виявила бажання створити коаліцію зіскочивших, а не рішучих!!
Влада, повторює сценарій подій перед її окупацією, у 20 столітті, гітлерівцями!! Бельгійці, що вижили після ДСВ, померли, а їх наступне покоління, пішло по граблям, знову??
05.09.2025 18:28 Ответить
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що країни Європейського Союзу залишаються скептичними щодо пропозицій використовувати заморожені російські активи для допомоги Україні.

===========================================================

Це не демократія! Це гівноїдство від ліберастії. Тут люта війна на знищення європейської країни і її нації, а вони носяться з "священним правом власності" азійського агресора-розбійника, який срав і сере на Міжнародне і всяке інше право.

Так що, хай загине Україна і її народ, але "священне право власності" людожера повинне торжествувати?
05.09.2025 18:34 Ответить
Пан Прево, ти--моральний урод, а не захисник фінансової репутації Бельгії. Репутацію тре тримати перед тими, хто на це заслуговує, а не перед масовими вбивцями у міжнародному розшуку.
05.09.2025 18:44 Ответить
ВІдновлювати країну буде нема за що. Чудово , просто чудово.
05.09.2025 18:45 Ответить
Це буде поганим прикладом для іншого світу, що виявляється бельгійці в сраку не дають. А це погіршить бізнес.
05.09.2025 18:46 Ответить
Правильно, що не передадуть, бо місцеві гниди все вкрадуть.
Як там українець Міндіч?
В нормальній країні за це пошматували б усіх причетних, а у нас красти це нормально, всі звикли.
05.09.2025 18:52 Ответить
Головне,щоб Бельгія не дай Боже не підірвала довіру до раши та її кривавих грошей! Це підірве довіру до юаня!!!!
05.09.2025 18:58 Ответить
Вбивай, ґвалтуй, розчленовуй, мародерствуй. Якщо в тебе ядерка - це не буде поганим сигналом для світу .

А от конфісковувати у цієї ядерної країни гроші - це був би дуже поганий сигнал для інших країн світу . Харам, табу, як ви смієте
05.09.2025 19:13 Ответить
Кровавые деньги русских нацистов....
05.09.2025 19:16 Ответить
припиніть жити у світі рожевих поні, прийміть світ таким який він є - лицемірним та несправедливим до слабших. Лише тоді буде шанс вижити
05.09.2025 19:29 Ответить
 
 