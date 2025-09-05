Бельгия не будет передавать замороженные российские активы в помощь Украине, - глава МИД Прево
Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево повторил решительную позицию своей страны относительно недопустимости конфискации замороженных российских активов, которые в основном хранятся в бельгийских банках, для оказания помощи Украине.
Об этом он рассказал в интервью Euronews, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, конфискация российских активов поставит под угрозу репутацию Бельгии как центра финансовых услуг.
"Это был бы очень плохой сигнал для других стран мира. Некоторые из них также имеют активы, суверенные активы в Брюсселе или в других местах Европы", - отметил он.
По словам дипломата, бельгийское правительство "рассмотрело" возможность конфискации заблокированных активов и пришло к выводу, что это также "подорвет" доверие к евро.
В то же время Прево пообещал, что Бельгия сделает вклад в гарантии безопасности для Украины в рамках "Коалиции желающих".
Он добавил, что детали еще окончательно не согласованы, но предположил, что "поддержка будет включать преимущественно самолеты", а кроме того, Бельгия может помочь с разминированием.
тому не роздупляться
Влада, повторює сценарій подій перед її окупацією, у 20 столітті, гітлерівцями!! Бельгійці, що вижили після ДСВ, померли, а їх наступне покоління, пішло по граблям, знову??
===========================================================
Це не демократія! Це гівноїдство від ліберастії. Тут люта війна на знищення європейської країни і її нації, а вони носяться з "священним правом власності" азійського агресора-розбійника, який срав і сере на Міжнародне і всяке інше право.
Так що, хай загине Україна і її народ, але "священне право власності" людожера повинне торжествувати?
Як там
українецьМіндіч?
В нормальній країні за це пошматували б усіх причетних, а у нас красти це нормально, всі звикли.
А от конфісковувати у цієї ядерної країни гроші - це був би дуже поганий сигнал для інших країн світу . Харам, табу, як ви смієте