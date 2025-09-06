УКР
Новини
Агентство Reuters видалило відео розмови Путіна та Сі Цзіньпіна про безсмертя після вимоги держмовника Китаю

Reuters видалило відео розмови Путіна та Сі Цзіньпіна про довголіття

У п'ятницю інформагентство Reuters News вилучило чотирихвилинне відео, в якому російський диктатор Володимир Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін обговорюють можливість того, що люди можуть жити до 150 років і навіть досягати безсмертя, після того, як державне телебачення Китаю зажадало його видалення і відкликало дозвіл на матеріал.

Про це йдеться в заяві Reuters​, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що кадри розмови Путіна й Сі під час військового параду в Пекіні 3 вересня були ліцензовані китайською державною телевізійною мережею China Central Television (CCTV).

Інформаційне агентство опрацювало відео та відредагувало його тривалість до 4-х хвилин, яке потім поширювали міжнародні мовники.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін надіслав Трампу два погані сигнали, - WSJ

Reuters заявило, що видаляє відеозапис через те, що тепер не має дозволу на публікацію матеріалу, який був захищений авторськими правами.

CCTV у зверненні до агентства звинуватило його у перевищенні умов використання угоди, а також критикував "редакційну обробку цього матеріалу", однак деталей там не уточнили.

"Редакційна обробка цього матеріалу призвела до явного перекручування фактів і тверджень, що містяться в ліцензованій стрічці", - написав у листі до Reuters керівник юридичного відділу інформаційного агентства CCTV.

Натомість Reuters наголошує на точності оприлюднених матеріалів.

"Ми уважно переглянули опубліковані кадри, і ми не знайшли підстав вважати, що давня прихильність Reuters до точної, неупередженої журналістики була скомпрометована", – резюмували в агентстві.

Читайте також: Путін зустрівся із Сі Цзіньпіном у Пекіні: заяв про війну в Україні не було

Нагадаємо, 3 вересня під час військового параду в Пекіні лідер Китаю Сі Цзіньпін, російський диктатор Володимир Путін та голова КНДР Кім Чен Ин обговорювали перспективи збільшення тривалості життя завдяки пересадці органів. 

Запис розмови із перекладеними англійською коментарями політиків опублікувало видання Bloomberg. Цей момент транслювався в прямому етері державним мовником CCTV для інших медіа.

Зокрема, як стверджує Bloomberg, перекладач на китайську озвучив такі слова Путіна до Сі: "Завдяки розвитку біотехнологій людські органи можна постійно пересаджувати, і люди зможуть жити дедалі молодшими й навіть досягти безсмертя".

Далі Сі відповідає: "Прогнози показують, що в цьому столітті є шанс дожити й до 150 років"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін прибув до Китаю на 4 дні, візьме участь у параді з Сі Цзіньпіном

