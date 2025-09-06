Агентство Reuters удалило видео разговора Путина и Си Цзиньпина о бессмертии после требования госвещателя Китая
В пятницу информагентство Reuters News изъяло четырехминутное видео, в котором российский диктатор Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин обсуждают возможность того, что люди могут жить до 150 лет и даже достигать бессмертия, после того, как государственное телевидение Китая потребовало его удаления и отозвало разрешение на материал.
Об этом говорится в заявлении Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что кадры разговора Путина и Си во время военного парада в Пекине 3 сентября были лицензированы китайской государственной телевизионной сетью China Central Television (CCTV).
Информационное агентство обработало видео и отредактировало его продолжительность до 4-х минут, которое затем распространяли международные вещатели.
Reuters заявило, что удаляет видеозапись из-за того, что теперь не имеет разрешения на публикацию материала, который был защищен авторскими правами.
CCTV в обращении к агентству обвинило его в превышении условий использования соглашения, а также критиковало "редакционную обработку этого материала", однако деталей там не уточнили.
"Редакционная обработка этого материала привела к явному искажению фактов и утверждений, содержащихся в лицензированной ленте", - написал в письме к Reuters руководитель юридического отдела информационного агентства CCTV.
Зато Reuters отмечает точность обнародованных материалов.
"Мы внимательно просмотрели опубликованные кадры ине нашли оснований считать, что давняя приверженность Reuters к точной, беспристрастной журналистике была скомпрометирована", - резюмировали в агентстве.
Напомним, 3 сентября во время военного парада в Пекине лидер Китая Си Цзиньпин, российский диктатор Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын обсуждали перспективы увеличения продолжительности жизни благодаря пересадке органов.
Запись разговора с переведенными на английский комментариями политиков опубликовало издание Bloomberg. Этот момент транслировался в прямом эфире государственным вещателем CCTV для других медиа.
В частности, как утверждает Bloomberg, переводчик на китайский озвучил такие слова Путина к Си: "Благодаря развитию биотехнологий человеческие органы можно постоянно пересаживать, и люди смогут жить все моложе и даже достичь бессмертия".
Далее Си отвечает: "Прогнозы показывают, что в этом веке есть шанс дожить и до 150 лет".
Вже всі і так побачили ...
Чи це такий маркетинговий хід - типу прихованої реклами ...?
https://www.youtube.com/shorts/5kb5O97sanc Раньшє люді рєдко дожівалі до 70...
вангую - здохнуть.
Поки вперед ногами їх не винесуть, шкодитимуть всьому світові.
- а ви не пробовали їсти те, що всі їдять?
можуть нормально зробити,
жінки схожі на квазімодо...
а то вони органи пересадять....
За мозги взагалі мовчу,за
зір,слух,мочовий,геморой...
Два старих ідіота пофантазували..
не прийдет тебе каюк.
За тобой прискачут черти,
и живым тебя возьмут.
Ще гіршого.