Новости Встреча Путина и Си Цзиньпина
3 274 44

Агентство Reuters удалило видео разговора Путина и Си Цзиньпина о бессмертии после требования госвещателя Китая

Reuters удалило видео разговора Путина и Си Цзиньпина о долголетии

В пятницу информагентство Reuters News изъяло четырехминутное видео, в котором российский диктатор Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин обсуждают возможность того, что люди могут жить до 150 лет и даже достигать бессмертия, после того, как государственное телевидение Китая потребовало его удаления и отозвало разрешение на материал.

Об этом говорится в заявлении Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что кадры разговора Путина и Си во время военного парада в Пекине 3 сентября были лицензированы китайской государственной телевизионной сетью China Central Television (CCTV).

Информационное агентство обработало видео и отредактировало его продолжительность до 4-х минут, которое затем распространяли международные вещатели.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин послал Трампу два плохих сигнала, - WSJ

Reuters заявило, что удаляет видеозапись из-за того, что теперь не имеет разрешения на публикацию материала, который был защищен авторскими правами.

CCTV в обращении к агентству обвинило его в превышении условий использования соглашения, а также критиковало "редакционную обработку этого материала", однако деталей там не уточнили.

"Редакционная обработка этого материала привела к явному искажению фактов и утверждений, содержащихся в лицензированной ленте", - написал в письме к Reuters руководитель юридического отдела информационного агентства CCTV.

Зато Reuters отмечает точность обнародованных материалов.

"Мы внимательно просмотрели опубликованные кадры ине нашли оснований считать, что давняя приверженность Reuters к точной, беспристрастной журналистике была скомпрометирована", - резюмировали в агентстве.

Читайте также: Путин встретился с Си Цзиньпином в Пекине: заявлений о войне в Украине не было

Напомним, 3 сентября во время военного парада в Пекине лидер Китая Си Цзиньпин, российский диктатор Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын обсуждали перспективы увеличения продолжительности жизни благодаря пересадке органов.

Запись разговора с переведенными на английский комментариями политиков опубликовало издание Bloomberg. Этот момент транслировался в прямом эфире государственным вещателем CCTV для других медиа.

В частности, как утверждает Bloomberg, переводчик на китайский озвучил такие слова Путина к Си: "Благодаря развитию биотехнологий человеческие органы можно постоянно пересаживать, и люди смогут жить все моложе и даже достичь бессмертия".

Далее Си отвечает: "Прогнозы показывают, что в этом веке есть шанс дожить и до 150 лет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин прибыл в Китай на 4 дня, примет участие в параде с Си Цзиньпином

Автор: 

Китай (3166) путин владимир (32162) Си Цзиньпин (320)
+21
06.09.2025 17:39 Ответить
+15
Споконвічна мрія всіх шизанутих диктаторів - жити вічно і вічно красти, вбивати та воювати.
06.09.2025 17:38 Ответить
+13
06.09.2025 17:35 Ответить
06.09.2025 17:35 Ответить
Кащей був роботом-андроїдом іншої цивілізації (можливо інопланетної). Збирав зразки місцевої флори і фауни, включаючи принцес. Зв'язок через антену (голку) з скринькою (апаратурою). Коли його знайшли в ланцюгах (електричних?), то заряду у нього залишилося тільки на інструкції - залити в нього багато колодязної води (багатої дейтерієм).
06.09.2025 17:54 Ответить
06.09.2025 18:46 Ответить
Багато "російських" (?) казок - інструкції спілкування з інопланетними (?) цивілізаціями. Наприклад, "Царівна-жаба", приклад спілкування з космонавткою, яка намагається ночами адаптуватися до місцевої атмосфері. Але дебіл-москаль знищує її скафандр і рятувальний корабель евакуює потерпілу на базу.
06.09.2025 19:04 Ответить
А толку ?
Вже всі і так побачили ...
Чи це такий маркетинговий хід - типу прихованої реклами ...?
06.09.2025 17:36 Ответить
Споконвічна мрія всіх шизанутих диктаторів - жити вічно і вічно красти, вбивати та воювати.
06.09.2025 17:38 Ответить
То вже розійшлося Світом... Написано пером - нє вирубіш тапаром!)))
https://www.youtube.com/shorts/5kb5O97sanc Раньшє люді рєдко дожівалі до 70...
06.09.2025 17:43 Ответить
Будем пересаджувати собі органи - відмолодієм нах і станем Кащеями Безсмертними - путлєр
06.09.2025 17:38 Ответить
06.09.2025 17:39 Ответить
06.09.2025 17:41 Ответить
тю вожди наврода давно вечно живут! вот на ленина посмотрите!
06.09.2025 17:39 Ответить
Та краще вже дивитися на тараньку - буде естетичніше!
06.09.2025 17:53 Ответить
🤣
06.09.2025 18:28 Ответить
ВВХ не хоче в мавзолей до старого Вови
06.09.2025 17:42 Ответить
Точно, його вже й забальзумали наперед!
06.09.2025 17:54 Ответить
усі криваві диктатори мають не турбуватись про довголіття або безсмертя-вони вічно будуть перебувати у пеклі...
06.09.2025 17:43 Ответить
Китайці давно схожим займаються таємно. Нічого дивного.
06.09.2025 17:44 Ответить
два їбанутих мріють про бессмертя, таскаючи за собою валізи гімна...
вангую - здохнуть.
06.09.2025 17:44 Ответить
Вічна влада і вічне життя: ну що ще ці 2 диктатори можуть бажати?

Поки вперед ногами їх не винесуть, шкодитимуть всьому світові.
06.09.2025 17:45 Ответить
Все таки є Бог який знає що робить і буде так як потрібно.
06.09.2025 17:50 Ответить
Всі диктатори серуть в чумаданчик, і обсираються перед смертю.
06.09.2025 17:53 Ответить
Не треба за чужих розжовувати,в нас є свій вождь і також не проти би 150 та правити 100.
06.09.2025 17:55 Ответить
О Боже! Тобто керувати країнами будуть чахлики- невмерущи!!! Жах! Мабуть цей світ не заслуговує на їснування!!!
06.09.2025 17:55 Ответить
- доктор в мене проблема, хожу ікрою.
- а ви не пробовали їсти те, що всі їдять?
06.09.2025 18:00 Ответить
Запіздно. Мережа все памятає.
06.09.2025 18:03 Ответить
Без коментарів. І шо з цим усім робить?
06.09.2025 18:07 Ответить
Сча его будут крутить в тики-токе все кому не лень.
06.09.2025 18:08 Ответить
Прогинаються перед диктаторами
06.09.2025 18:08 Ответить
Епоха франкенштейнів
06.09.2025 18:12 Ответить
Лікарі пластику обличчя не
можуть нормально зробити,
жінки схожі на квазімодо...
а то вони органи пересадять....
За мозги взагалі мовчу,за
зір,слух,мочовий,геморой...
Два старих ідіота пофантазували..
06.09.2025 18:12 Ответить
Так і ху#ло ботоксно-плішиве вже перетворилося на китайську,ботоксну старуху.
06.09.2025 18:18 Ответить
плєшивий боїться здохнути, розуміє, що навіть кацапи, після його сконання, будуть сцяти і срати на його могилу
06.09.2025 18:17 Ответить
Якісь продумані медики отримали кошти для досліджень стовбурових клітин
06.09.2025 18:17 Ответить
06.09.2025 18:18 Ответить
А старчеський маразм нiхто не вiдмiняв! 😀
06.09.2025 18:18 Ответить
Осталось в ДНК змінити код і вуаля ..Але цього ніколи ніхто не змінить ..Бо ключі від коду у Создатєля ,а він далеко
06.09.2025 18:19 Ответить
Ну ОК. навіть якщо жити можна буде вічно. А як бути з хворобами невиліковними? Від них же ж доведеться померти, навіть якщо вчені знайдуть спосід штучно подовжити життя.
06.09.2025 18:22 Ответить
Яке там дожити до 150 років, якщо Пуйло останнім часом шамкотить як старий беззубий дід? Вініри хоч би йому вставили як ЯнукОвочу. Скоріше за все готують двійників до подальшого правління, тому запускають ІПСО про довголіття.
06.09.2025 18:22 Ответить
Ты не бойся Путин смерти,
не прийдет тебе каюк.
За тобой прискачут черти,
и живым тебя возьмут.
06.09.2025 18:40 Ответить
Це було сказано для Рудого, сам Рудий тільки сказав,-щасти Вам. Маразм крєпчаєт не тільки в Донні.
06.09.2025 18:42 Ответить
Йшов 13-й рік, як адвокат Beyonce вилучив фото з інтернету.
06.09.2025 18:49 Ответить
Осб тому цю криваву брехливу ,трусливу рашиську істоту треба знищити ,не має ця нациська паскуда яка принесла стільки біди існувати в цьому світі.
06.09.2025 19:07 Ответить
Цю істоту створили 140 мільйонів кацапів. Замочите цього - вони зроблять собі нового.
Ще гіршого.
06.09.2025 19:13 Ответить
Пу і Ху отримають своє безсмертя - ВІЧНО будуть смажитися в пеклі...
06.09.2025 19:20 Ответить
 
 