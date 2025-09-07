Вибух пролунав у Харкові: ворог атакує ударними дронами

У ніч на неділю, 7 вересня, у Харкові пролунав вибух.

Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Вибух пролунав у Харкові, - повідомлялося о 00:11.

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 6 вересня, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.

У Києві працювали Сили протиповітряної оборони під час атаки російських безпілотників.

Читайте також: Росіяни вдарили по Харкову безпілотником "Молнія", - мер (уточнено)