Вибух пролунав у Харкові: ворог атакує ударними дронами
У ніч на неділю, 7 вересня, у Харкові пролунав вибух.
Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
Вибух пролунав у Харкові, - повідомлялося о 00:11.
Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 6 вересня, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.
У Києві працювали Сили протиповітряної оборони під час атаки російських безпілотників.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Павло Бубенко #551281
показати весь коментар07.09.2025 00:34 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Amber
показати весь коментар07.09.2025 00:43 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль