УКР
Новини Атака безпілотників на Харків
Вибух пролунав у Харкові: ворог атакує ударними дронами

У ніч на неділю, 7 вересня, у Харкові пролунав вибух.

Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Вибух пролунав у Харкові, - повідомлялося о 00:11.

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 6 вересня, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.

У Києві працювали Сили протиповітряної оборони під час атаки російських безпілотників.

Читайте також: Росіяни вдарили по Харкову безпілотником "Молнія", - мер (уточнено)

вибух (4607) Харків (5865) атака (491) Харківська область (1564) Харківський район (544)
Давно по Харкову не було!
07.09.2025 00:34 Відповісти
Цілодобово бʼють по Харкову і області , на жаль !!
07.09.2025 00:43 Відповісти
 
 