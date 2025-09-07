Взрыв прогремел в Харькове: враг атаковал ударными дронами

В ночь на воскресенье, 7 сентября, в Харькове прогремел взрыв.

Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Взрыв прогремел в Харькове, - сообщалось в 00:11.

Ранее сообщалось, что вечером субботы, 6 сентября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.

В Киеве работали Силы противовоздушной обороны во время атаки российских беспилотников.

