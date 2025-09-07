Взрыв прогремел в Харькове: враг атаковал ударными дронами
В ночь на воскресенье, 7 сентября, в Харькове прогремел взрыв.
Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
Взрыв прогремел в Харькове, - сообщалось в 00:11.
Ранее сообщалось, что вечером субботы, 6 сентября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.
В Киеве работали Силы противовоздушной обороны во время атаки российских беспилотников.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Павло Бубенко #551281
показать весь комментарий07.09.2025 00:34 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Amber
показать весь комментарий07.09.2025 00:43 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль