Взрыв прогремел в Харькове: враг атаковал ударными дронами

взрывы, дым

В ночь на воскресенье, 7 сентября, в Харькове прогремел взрыв.

Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Взрыв прогремел в Харькове, - сообщалось в 00:11.

Ранее сообщалось, что вечером субботы, 6 сентября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.

В Киеве работали Силы противовоздушной обороны во время атаки российских беспилотников.

Читайте также: Россияне ударили по Харькову беспилотником "Молния", - мэр (уточнено)

взрыв (6895) Харьков (7739) атака (514) Харьковская область (1545) Харьковский район (537)
Давно по Харкову не було!
07.09.2025 00:34 Ответить
Цілодобово бʼють по Харкову і області , на жаль !!
07.09.2025 00:43 Ответить
 
 