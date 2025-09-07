Атака РФ на Київ: масштабна пожежа та задимлення у Святошинському районі, мешканців просять не виходити на вулицю
У Святошинському районі Києва внаслідок ворожої атаки виникла масштабна пожежа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.
Як зазначається, через це на Борщагівці та в сусідніх мікрорайонах (як міста, так і області) спостерігається сильне задимлення.
"Просимо мешканців зачинити вікна та без нагальної потреби не виходити на вулицю", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації на цю хвилину не відомо.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва.
Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках
