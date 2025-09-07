УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10764 відвідувача онлайн
Новини Масований ракетний обстріл
3 633 31

Атака РФ на Київ: масштабна пожежа та задимлення у Святошинському районі, мешканців просять не виходити на вулицю

Пожежа після атаки

У Святошинському районі Києва внаслідок ворожої атаки виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.

Як зазначається, через це на Борщагівці та в сусідніх мікрорайонах (як міста, так і області) спостерігається сильне задимлення.

Також читайте: Після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва

"Просимо мешканців зачинити вікна та без нагальної потреби не виходити на вулицю", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках

Автор: 

Київ (20123) пожежа (4416) Повітряні атаки на Київ (927)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Депутатський корпус можна вибрати?
показати весь коментар
07.09.2025 08:01 Відповісти
+9
Йолопе пий зеленку...вавки у голові припіка!
показати весь коментар
07.09.2025 08:05 Відповісти
+8
Яка глибока думка.
показати весь коментар
07.09.2025 08:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І обстріли будуть тільки посилюватися. Тому краще зараз обирайте підрозділ у якому підете у контрнаступ весною.
показати весь коментар
07.09.2025 08:00 Відповісти
Депутатський корпус можна вибрати?
показати весь коментар
07.09.2025 08:01 Відповісти
Обирай між штурмовикои та піхотою.
показати весь коментар
07.09.2025 08:04 Відповісти
Я хочу з вами служити. В якій ви бригаді ?
показати весь коментар
07.09.2025 08:18 Відповісти
Йолопе пий зеленку...вавки у голові припіка!
показати весь коментар
07.09.2025 08:05 Відповісти
А ви в якому підрозділі?
показати весь коментар
07.09.2025 08:11 Відповісти
Судячи з усього, то в інформаційних військах пропагандистського призначення...
показати весь коментар
07.09.2025 08:24 Відповісти
Ворог ціленаправлено знищує столицю відповіді по варварах немає,ось як розуміє мир військовий злочинець путін ,допоки не буде ліквідована рашиський варвар терор не припинется ,ну що до москви ніхто її не атакує ,лише пусті розмови про ракети яких немає і чи будуть?А трамп тільки додав впевненості терористу знищувати Україну.
показати весь коментар
07.09.2025 08:14 Відповісти
Яка глибока думка.
показати весь коментар
07.09.2025 08:19 Відповісти
Приєднуйся -зараз набирають екіпаж ********* "Мацковський атакун"..Можиш зі своїм диваном..
показати весь коментар
07.09.2025 09:39 Відповісти
Начувайтесь, кацапи! Сьогодня, на вечір, зеленський покаже вам свою... фламінгу.
показати весь коментар
07.09.2025 08:21 Відповісти
Звучить так, ніби труси зніме
показати весь коментар
07.09.2025 08:56 Відповісти
Якщо з Лєнки,то і скумбрію побачите...
показати весь коментар
07.09.2025 09:40 Відповісти
добре
якщо ми вміемо самоорганізуватись...
як можна почати терор у мокві приватною ініціативою?
давайте подумаемо без срачу...
я керував 250 людьми 13 років в айті
можу організувати шо хочеш
показати весь коментар
07.09.2025 08:30 Відповісти
Все дуже просто. Ми відправимо вас на красную плошчадь з поясом шахеда.
показати весь коментар
07.09.2025 08:45 Відповісти
типовий ідіот, виборець зе?
показати весь коментар
07.09.2025 08:49 Відповісти
Ну ви ж написали, що можете організувати що завгодно. То ми вам доручаємо те, що написав користувач вище.

А, і те що керував людьми в IT ще нічого не означає. Я бачив керівників в ІТ настільки низького рівня, що аж соромно було працювати з такими (хоча це типова проблема нашоїдержави).
показати весь коментар
07.09.2025 09:20 Відповісти
я бачу таким ********** як ти срати на загибель дітей
тобі аби потролити на цензорі

придурки ви невиліковні
показати весь коментар
07.09.2025 09:22 Відповісти
Цікаво, як ти з мого коменту зробив такий висновок? Мабуть досвід керування допоміг🤔.
показати весь коментар
07.09.2025 09:24 Відповісти
ти другий раз підтвердив що ти ідіот
прочитай мій перший пост
подумай
потім пиши
чи мені тут резюме викласти чи що?
кінчай тролити як дитина
показати весь коментар
07.09.2025 09:27 Відповісти
А ти кумедний😂.

Ну добре, і як на твою думку початок терору в москві припинить загибель дітей (і не тільки) в Україні?

Розпиши детально початковий план. Для такого досвідченого керівника як ти, це повинно бути просто. Може і справді збереш тут команду, яка готова діяти під твоїм проводом.
показати весь коментар
07.09.2025 09:35 Відповісти
ти мені вказівок тут не давай, ти мені не платиш
так зрозуміло?
а мої ідеї ти троляка тупа навіть не зрозуміеш

але подумай
чому срасія плате чечні бешені грощі?
гугли, тугодум
показати весь коментар
07.09.2025 09:53 Відповісти
Ахахахахахааа🤣🤣🤣.
показати весь коментар
07.09.2025 09:56 Відповісти
250 потужних айті можуть організувати тільки 250 протертих до дірок стільців...
показати весь коментар
07.09.2025 09:45 Відповісти
А їхній керівник- ще й пропержений диван...
показати весь коментар
07.09.2025 09:46 Відповісти
в мене зараз зп сто тисяч
працюю годину на день
міжнародний банк
процесінг картковий програмую
шоб ти кретин міг пивасіка купити по картці

а так я зробив до цього 14 держреестрів у мінюсті
а до того едапс, початкова БД, дизайн даних
показати весь коментар
07.09.2025 09:55 Відповісти
Ого! Потужно..один тільки мінус у тебе -любиш багацько на 3.14 здіти...
показати весь коментар
07.09.2025 10:08 Відповісти
13 років досвіду в IT і зп тільки 100 000? Це зарплата мідла/стронг мідла.
Щось ти тут серйозно дав маху в своїй історії🤣.
показати весь коментар
07.09.2025 10:14 Відповісти
Димасик, берешь свой опыт в ойти и п*ешь в ЗСУ. Там куча бывшых управленцев, менеджеров итд. которые применяют свои навыки по назначению во время войны. Конечно не такие статусные как ты , но тоже вроде ничего. А ты, кроме как на цензоре свои бредни строчить походу ни на что больше не способен. Так что давай иди хотя бы в пехотуру, хоть какой-то толк от тебя будет
показати весь коментар
07.09.2025 10:08 Відповісти
https://youtu.be/GegGoJaEuY4?si=X5_9M5zvAPX8TpIJ
показати весь коментар
07.09.2025 09:19 Відповісти
 
 