Атака РФ на Київ: масштабна пожежа та задимлення у Святошинському районі, мешканців просять не виходити на вулицю

У Святошинському районі Києва внаслідок ворожої атаки виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.

Як зазначається, через це на Борщагівці та в сусідніх мікрорайонах (як міста, так і області) спостерігається сильне задимлення.

"Просимо мешканців зачинити вікна та без нагальної потреби не виходити на вулицю", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках