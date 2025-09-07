Атака РФ на Киев: масштабный пожар и задымление в Святошинском районе, жителей просят не выходить на улицу

В Святошинском районе Киева в результате вражеской атаки возник масштабный пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.

Как отмечается, из-за этого на Борщаговке и в соседних микрорайонах (как города, так и области) наблюдается сильное задымление.

Также читайте: После утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева

"Просим жителей закрыть окна и без необходимости не выходить на улицу", - говорится в сообщении.

Больше информации на эту минуту не известно.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах