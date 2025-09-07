РУС
Атака РФ на Киев: масштабный пожар и задымление в Святошинском районе, жителей просят не выходить на улицу

Пожар после атаки

В Святошинском районе Киева в результате вражеской атаки возник масштабный пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.

Как отмечается, из-за этого на Борщаговке и в соседних микрорайонах (как города, так и области) наблюдается сильное задымление.

"Просим жителей закрыть окна и без необходимости не выходить на улицу", - говорится в сообщении.

Больше информации на эту минуту не известно.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах

Киев (26082) пожар (6025) Воздушные атаки на Киев (870)
+10
Депутатський корпус можна вибрати?
07.09.2025 08:01
+9
Йолопе пий зеленку...вавки у голові припіка!
07.09.2025 08:05
+8
Яка глибока думка.
07.09.2025 08:19
І обстріли будуть тільки посилюватися. Тому краще зараз обирайте підрозділ у якому підете у контрнаступ весною.
07.09.2025 08:00
Депутатський корпус можна вибрати?
07.09.2025 08:01
Обирай між штурмовикои та піхотою.
07.09.2025 08:04
Я хочу з вами служити. В якій ви бригаді ?
07.09.2025 08:18
Йолопе пий зеленку...вавки у голові припіка!
07.09.2025 08:05
А ви в якому підрозділі?
07.09.2025 08:11
Судячи з усього, то в інформаційних військах пропагандистського призначення...
07.09.2025 08:24
Ворог ціленаправлено знищує столицю відповіді по варварах немає,ось як розуміє мир військовий злочинець путін ,допоки не буде ліквідована рашиський варвар терор не припинется ,ну що до москви ніхто її не атакує ,лише пусті розмови про ракети яких немає і чи будуть?А трамп тільки додав впевненості терористу знищувати Україну.
07.09.2025 08:14
Яка глибока думка.
07.09.2025 08:19
Приєднуйся -зараз набирають екіпаж ********* "Мацковський атакун"..Можиш зі своїм диваном..
07.09.2025 09:39
Начувайтесь, кацапи! Сьогодня, на вечір, зеленський покаже вам свою... фламінгу.
07.09.2025 08:21
Звучить так, ніби труси зніме
07.09.2025 08:56
Якщо з Лєнки,то і скумбрію побачите...
07.09.2025 09:40
добре
якщо ми вміемо самоорганізуватись...
як можна почати терор у мокві приватною ініціативою?
давайте подумаемо без срачу...
я керував 250 людьми 13 років в айті
можу організувати шо хочеш
07.09.2025 08:30
Все дуже просто. Ми відправимо вас на красную плошчадь з поясом шахеда.
07.09.2025 08:45
типовий ідіот, виборець зе?
07.09.2025 08:49
Ну ви ж написали, що можете організувати що завгодно. То ми вам доручаємо те, що написав користувач вище.

А, і те що керував людьми в IT ще нічого не означає. Я бачив керівників в ІТ настільки низького рівня, що аж соромно було працювати з такими (хоча це типова проблема нашоїдержави).
07.09.2025 09:20
я бачу таким ********** як ти срати на загибель дітей
тобі аби потролити на цензорі

придурки ви невиліковні
07.09.2025 09:22
Цікаво, як ти з мого коменту зробив такий висновок? Мабуть досвід керування допоміг🤔.
07.09.2025 09:24
ти другий раз підтвердив що ти ідіот
прочитай мій перший пост
подумай
потім пиши
чи мені тут резюме викласти чи що?
кінчай тролити як дитина
07.09.2025 09:27
А ти кумедний😂.

Ну добре, і як на твою думку початок терору в москві припинить загибель дітей (і не тільки) в Україні?

Розпиши детально початковий план. Для такого досвідченого керівника як ти, це повинно бути просто. Може і справді збереш тут команду, яка готова діяти під твоїм проводом.
07.09.2025 09:35
ти мені вказівок тут не давай, ти мені не платиш
так зрозуміло?
а мої ідеї ти троляка тупа навіть не зрозуміеш

але подумай
чому срасія плате чечні бешені грощі?
гугли, тугодум
07.09.2025 09:53
Ахахахахахааа🤣🤣🤣.
07.09.2025 09:56
250 потужних айті можуть організувати тільки 250 протертих до дірок стільців...
07.09.2025 09:45
А їхній керівник- ще й пропержений диван...
07.09.2025 09:46
в мене зараз зп сто тисяч
працюю годину на день
міжнародний банк
процесінг картковий програмую
шоб ти кретин міг пивасіка купити по картці

а так я зробив до цього 14 держреестрів у мінюсті
а до того едапс, початкова БД, дизайн даних
07.09.2025 09:55
Ого! Потужно..один тільки мінус у тебе -любиш багацько на 3.14 здіти...
07.09.2025 10:08
13 років досвіду в IT і зп тільки 100 000? Це зарплата мідла/стронг мідла.
Щось ти тут серйозно дав маху в своїй історії🤣.
07.09.2025 10:14
Димасик, берешь свой опыт в ойти и п*ешь в ЗСУ. Там куча бывшых управленцев, менеджеров итд. которые применяют свои навыки по назначению во время войны. Конечно не такие статусные как ты , но тоже вроде ничего. А ты, кроме как на цензоре свои бредни строчить походу ни на что больше не способен. Так что давай иди хотя бы в пехотуру, хоть какой-то толк от тебя будет
07.09.2025 10:08
https://youtu.be/GegGoJaEuY4?si=X5_9M5zvAPX8TpIJ
07.09.2025 09:19
 
 