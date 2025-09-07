Атака РФ на Киев: масштабный пожар и задымление в Святошинском районе, жителей просят не выходить на улицу
В Святошинском районе Киева в результате вражеской атаки возник масштабный пожар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.
Как отмечается, из-за этого на Борщаговке и в соседних микрорайонах (как города, так и области) наблюдается сильное задымление.
"Просим жителей закрыть окна и без необходимости не выходить на улицу", - говорится в сообщении.
Больше информации на эту минуту не известно.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева.
Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах
якщо ми вміемо самоорганізуватись...
як можна почати терор у мокві приватною ініціативою?
давайте подумаемо без срачу...
я керував 250 людьми 13 років в айті
можу організувати шо хочеш
А, і те що керував людьми в IT ще нічого не означає. Я бачив керівників в ІТ настільки низького рівня, що аж соромно було працювати з такими (хоча це типова проблема нашоїдержави).
тобі аби потролити на цензорі
придурки ви невиліковні
прочитай мій перший пост
подумай
потім пиши
чи мені тут резюме викласти чи що?
кінчай тролити як дитина
Ну добре, і як на твою думку початок терору в москві припинить загибель дітей (і не тільки) в Україні?
Розпиши детально початковий план. Для такого досвідченого керівника як ти, це повинно бути просто. Може і справді збереш тут команду, яка готова діяти під твоїм проводом.
так зрозуміло?
а мої ідеї ти троляка тупа навіть не зрозуміеш
але подумай
чому срасія плате чечні бешені грощі?
гугли, тугодум
працюю годину на день
міжнародний банк
процесінг картковий програмую
шоб ти кретин міг пивасіка купити по картці
а так я зробив до цього 14 держреестрів у мінюсті
а до того едапс, початкова БД, дизайн даних
Щось ти тут серйозно дав маху в своїй історії🤣.