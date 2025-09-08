Посланець ЄС з питань санкцій О’Салліван прибув у США для обговорення посилення тиску на РФ, - CNN

Спеціальний представник Європейського Союзу з питань санкцій Девід О'Салліван у понеділок, 8 вересня, перебуває у Вашингтоні для обговорення з представниками адміністрації США посилення тиску на Росію.

Про це пише CNN з посиланням на джерела, обізнані з перебігом зустрічей, повідомляє Цензор.НЕТ.

Очікується, що посланець ЄС з питань санкцій зустрінеться з представниками Міністерства фінансів США, щоб обговорити та скоординувати потенційні заходи щодо Москви у зв'язку з ескалацією війни РФ проти України.

Зустрічі відбудуться на тлі нещодавньої заяви президента США Дональда Трампа про готовність запровадити нові заходи проти Москви.

За словами джерел, у зустрічах візьмуть участь посадовці Білого дому, Державного департаменту та Офісу торгового представника США. Співрозмовники CNN описали переговори як ознаку просування нових скоординованих санкцій проти Росії.

Нагадаємо, що 7 вересня, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії через її війну проти України.

