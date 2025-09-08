Посланник ЕС по вопросам санкций О’Салливан прибыл в США для обсуждения усиления давления на РФ, - CNN

Специальный представитель Европейского Союза по вопросам санкций Дэвид О'Салливан в понедельник, 8 сентября, находится в Вашингтоне для обсуждения с представителями администрации США усиления давления на Россию.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом встреч, сообщает Цензор.НЕТ.

Ожидается, что посланник ЕС по вопросам санкций встретится с представителями Министерства финансов США, чтобы обсудить и скоординировать потенциальные меры в отношении Москвы в связи с эскалацией войны РФ против Украины.

Встречи состоятся на фоне недавнего заявления президента США Дональда Трампа о готовности ввести новые меры против Москвы.

По словам источников, во встречах примут участие должностные лица Белого дома, Государственного департамента и Офиса торгового представителя США. Собеседники CNN описали переговоры как признак продвижения новых скоординированных санкций против России.

Напомним, что 7 сентября, президент США Дональд Трамп заявил, что готов перейти ко второму этапу санкций против России из-за ее войны против Украины.

Читайте также: США и ЕС обсудят новые санкции против РФ 8 сентября, - Associated Press