Посланник ЕС по вопросам санкций О’Салливан прибыл в США для обсуждения усиления давления на РФ, - CNN
Специальный представитель Европейского Союза по вопросам санкций Дэвид О'Салливан в понедельник, 8 сентября, находится в Вашингтоне для обсуждения с представителями администрации США усиления давления на Россию.
Об этом пишет CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом встреч, сообщает Цензор.НЕТ.
Ожидается, что посланник ЕС по вопросам санкций встретится с представителями Министерства финансов США, чтобы обсудить и скоординировать потенциальные меры в отношении Москвы в связи с эскалацией войны РФ против Украины.
Встречи состоятся на фоне недавнего заявления президента США Дональда Трампа о готовности ввести новые меры против Москвы.
По словам источников, во встречах примут участие должностные лица Белого дома, Государственного департамента и Офиса торгового представителя США. Собеседники CNN описали переговоры как признак продвижения новых скоординированных санкций против России.
Напомним, что 7 сентября, президент США Дональд Трамп заявил, что готов перейти ко второму этапу санкций против России из-за ее войны против Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль