Роботи на місці пожежі в будівлі Кабміну триватимуть ще добу, - ДСНС

Фото: Юлія Свириденко / телеграм-канал

Роботи на місці пожежі в будівлі українського уряду, внаслідок атаки РФ у ніч на 7 вересня, триватимуть ще приблизно добу. Наразі встановлено, що внаслідок пожежі пошкоджено приблизно 900 кв.м - це дев’ятий та 10 поверхи будівлі Кабміну.

Про це повідомив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрій Даник під час спілкування з журналістами, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Роботи продовжуються і будуть тривати ще приблизно добу. Після цього відповідні фахівці визначатимуть придатність постраждалих конструкцій до подальшої експлуатації",- розповів посадовець.

Даник розповів, що пошкоджень зазнали покрівля, внутрішні перегородки та в деяких місцях підлога. Він додав, що у будівлі уряду залишається багато нестабільних конструкцій, які мають бути розібрані, щоб цивільні будівельники могли розпочати ремонт у будівлі.

За словами Даника, локалізація пожежі тривала близько двох годин, а для її повної ліквідації знадобилось набагато більше часу. Складність у ліквідації пожежі, як зазначив голова ДСНС, полягала в тому, що в елементах будівлі було багато дерев’яних конструкцій, через що полум’я швидко розповсюджувалось.

Нагадаємо, 7 вересня 2025 року вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду, дах і верхні поверхи.

Посол ЄС Катаріна Матернова заявила, що будівлю Кабінету міністрів України пошкодила російська балістична ракета "Іскандер".

Унаслідок масованого російського обстрілу Києва в житловій 9-поверхівці загинули 3 людини, з них 1 –– дитина. Ще 11 осіб дістали поранення.

