Новини Пошкоджено будівлю Кабміну через атаку РФ
Роботи на місці пожежі в будівлі Кабміну триватимуть ще добу, - ДСНС

Кабмін після атаки
Фото: Юлія Свириденко / телеграм-канал

Роботи на місці пожежі в будівлі українського уряду, внаслідок атаки РФ у ніч на 7 вересня, триватимуть ще приблизно добу. Наразі встановлено, що внаслідок пожежі пошкоджено приблизно 900 кв.м - це дев’ятий та 10 поверхи будівлі Кабміну.

Про це повідомив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрій Даник під час спілкування з журналістами, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Роботи продовжуються і будуть тривати ще приблизно добу. Після цього відповідні фахівці визначатимуть придатність постраждалих конструкцій до подальшої експлуатації",- розповів посадовець.

Даник розповів, що пошкоджень зазнали покрівля, внутрішні перегородки та в деяких місцях підлога. Він додав, що у будівлі уряду залишається багато нестабільних конструкцій, які мають бути розібрані, щоб цивільні будівельники могли розпочати ремонт у будівлі.

За словами Даника, локалізація пожежі тривала близько двох годин, а для її повної ліквідації знадобилось набагато більше часу. Складність у ліквідації пожежі, як зазначив голова ДСНС, полягала в тому, що в елементах будівлі було багато дерев’яних конструкцій, через що полум’я швидко розповсюджувалось.

Нагадаємо, 7 вересня 2025 року вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду, дах і верхні поверхи.

Посол ЄС Катаріна Матернова заявила, що будівлю Кабінету міністрів України пошкодила російська балістична ракета "Іскандер".

Унаслідок масованого російського обстрілу Києва в житловій 9-поверхівці загинули 3 людини, з них 1 –– дитина. Ще 11 осіб дістали поранення.

Ну, скільки там західні партнери виділили коштів Україні? Хватить на ремонт чи ще треба позичити? Головне добре порахувати, як колись порахували на ремонт Охмадиту.
показати весь коментар
08.09.2025 23:36 Відповісти
І якось дуже вчасно заговорили, що потрібно відмінити "акти виконаних робіт"...
показати весь коментар
08.09.2025 23:40 Відповісти
Акт виконаних робіт, це совковий документ. Його давно треба було відмінити, тем больше що в цивілізованих країнах такого документа немає. Ти хочеш в совок, в ЕС, чи рибу заворачувати?
показати весь коментар
08.09.2025 23:50 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2025 23:41 Відповісти
Хз. Будівлю НБУ, наприклад, з Нового року ніхто не ремонтував.
показати весь коментар
08.09.2025 23:58 Відповісти
Будівлю Кабміну колись збудували для НКВД.
Я розумію, що там добротні підвали для розстрілів, а що було зараз на дев'ятому та 10 поверсі?
Спортзал?
Ресторан?
показати весь коментар
08.09.2025 23:43 Відповісти
Ходили чутки, доречі, що саме там було віконце (на боці двору між НБУ), з якого "працював" снайпер у лютому 2014.
показати весь коментар
08.09.2025 23:56 Відповісти
Так з вікон Нацбанку працювали снайпери, те ж були допущені сторонні особи, бо війни не було (охорона НБУпро це знає), як і з даху КАБМІНУ….
Махніцкий, ярема, луценко з СБУ, знають більше, і не тільки про ці будівлі та роботу снайперів ригоАНАЛІВ !!…. Але ж для них, це …
показати весь коментар
09.09.2025 00:54 Відповісти
Завтра подивлюся...

Це дуже цікаво. Але на життя в Україні взагалі ніяк не впливає. 😁
показати весь коментар
08.09.2025 23:51 Відповісти
О, люблю таке. Велике крадівництво буде дитячим садком, у порівнянні з ремонтом кабміну. І буде "на часі", Ось подивитесь. Це ж Клондайк! Бездонна яма!
показати весь коментар
09.09.2025 00:07 Відповісти
В Ізраїлі він через місяць був би, як новенький.

А тут... На роки тендерів та потужної роботи підставних контор.
показати весь коментар
09.09.2025 00:13 Відповісти
Що ти таек любиш? Ось зараз твій кумир підтягнеться і пропонуватиме свої послуги у відновленні себе. Ось буде тобі "О" як його пошлють із його космічними цінами на все це.)
показати весь коментар
09.09.2025 00:24 Відповісти
А в інших будинках, Українців та установ України??
показати весь коментар
09.09.2025 00:47 Відповісти
 
 