РУС
Новости Повреждено здание Кабмина из-за атаки РФ
Работы на месте пожара в здании Кабмина продлятся еще сутки, - ГСЧС

Кабмин после атаки
Фото: Юлія Свириденко / телеграм-канал

Работы на месте пожара в здании украинского правительства, вследствие атаки РФ в ночь на 7 сентября, будут продолжаться еще примерно сутки. Установлено, что вследствие пожара повреждено примерно 900 кв.м - это девятый и 10 этажи здания Кабмина.

Об этом сообщил председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Андрей Даник во время общения с журналистами, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Работы продолжаются и будут продолжаться еще примерно сутки. После этого соответствующие специалисты будут определять пригодность пострадавших конструкций к дальнейшей эксплуатации", - рассказал чиновник.

Даник рассказал, что повреждения получили кровля, внутренние перегородки и в некоторых местах пол. Он добавил, что в здании правительства остается много нестабильных конструкций, которые должны быть разобраны, чтобы гражданские строители могли начать ремонт в здании.

Смотрите также: Свириденко показала изнутри здание Правительства после атаки РФ: Пожар потушили. Время партнерам действовать. ФОТО

По словам Даника, локализация пожара длилась около двух часов, а для его полной ликвидации понадобилось гораздо больше времени. Сложность в ликвидации пожара, как отметил глава ГСЧС, заключалась в том, что в элементах здания было много деревянных конструкций, из-за чего пламя быстро распространялось.

Напомним, 7 сентября 2025 года впервые из-за вражеской атаки повреждено здание правительства, крыша и верхние этажи.

Посол ЕС Катарина Матернова заявила, что здание Кабинета министров Украины повредила российская баллистическая ракета "Искандер".

Вследствие массированного российского обстрела Киева в жилой 9-этажке погибли 3 человека, из них 1 -- ребенок. Еще 11 человек получили ранения.

Смотрите также: Здание Кабмина повредила российская ракета "Искандер", - Матернова. ФОТОрепортаж

Кабмин (14109) обстрел (29450) ГСЧС (5121)
Ну, скільки там західні партнери виділили коштів Україні? Хватить на ремонт чи ще треба позичити? Головне добре порахувати, як колись порахували на ремонт Охмадиту.
08.09.2025 23:36 Ответить
І якось дуже вчасно заговорили, що потрібно відмінити "акти виконаних робіт"...
08.09.2025 23:40 Ответить
Акт виконаних робіт, це совковий документ. Його давно треба було відмінити, тем больше що в цивілізованих країнах такого документа немає. Ти хочеш в совок, в ЕС, чи рибу заворачувати?
08.09.2025 23:50 Ответить
08.09.2025 23:41 Ответить
Хз. Будівлю НБУ, наприклад, з Нового року ніхто не ремонтував.
08.09.2025 23:58 Ответить
Будівлю Кабміну колись збудували для НКВД.
Я розумію, що там добротні підвали для розстрілів, а що було зараз на дев'ятому та 10 поверсі?
Спортзал?
Ресторан?
08.09.2025 23:43 Ответить
Ходили чутки, доречі, що саме там було віконце (на боці двору між НБУ), з якого "працював" снайпер у лютому 2014.
08.09.2025 23:56 Ответить
Так з вікон Нацбанку працювали снайпери, те ж були допущені сторонні особи, бо війни не було (охорона НБУпро це знає), як і з даху КАБМІНУ….
Махніцкий, ярема, луценко з СБУ, знають більше, і не тільки про ці будівлі та роботу снайперів ригоАНАЛІВ !!…. Але ж для них, це …
09.09.2025 00:54 Ответить
Завтра подивлюся...

Це дуже цікаво. Але на життя в Україні взагалі ніяк не впливає. 😁
08.09.2025 23:51 Ответить
О, люблю таке. Велике крадівництво буде дитячим садком, у порівнянні з ремонтом кабміну. І буде "на часі", Ось подивитесь. Це ж Клондайк! Бездонна яма!
09.09.2025 00:07 Ответить
В Ізраїлі він через місяць був би, як новенький.

А тут... На роки тендерів та потужної роботи підставних контор.
09.09.2025 00:13 Ответить
Що ти таек любиш? Ось зараз твій кумир підтягнеться і пропонуватиме свої послуги у відновленні себе. Ось буде тобі "О" як його пошлють із його космічними цінами на все це.)
09.09.2025 00:24 Ответить
А в інших будинках, Українців та установ України??
09.09.2025 00:47 Ответить
 
 