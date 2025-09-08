Работы на месте пожара в здании Кабмина продлятся еще сутки, - ГСЧС

Фото: Юлія Свириденко / телеграм-канал

Работы на месте пожара в здании украинского правительства, вследствие атаки РФ в ночь на 7 сентября, будут продолжаться еще примерно сутки. Установлено, что вследствие пожара повреждено примерно 900 кв.м - это девятый и 10 этажи здания Кабмина.

Об этом сообщил председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Андрей Даник во время общения с журналистами, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Работы продолжаются и будут продолжаться еще примерно сутки. После этого соответствующие специалисты будут определять пригодность пострадавших конструкций к дальнейшей эксплуатации", - рассказал чиновник.

Даник рассказал, что повреждения получили кровля, внутренние перегородки и в некоторых местах пол. Он добавил, что в здании правительства остается много нестабильных конструкций, которые должны быть разобраны, чтобы гражданские строители могли начать ремонт в здании.

По словам Даника, локализация пожара длилась около двух часов, а для его полной ликвидации понадобилось гораздо больше времени. Сложность в ликвидации пожара, как отметил глава ГСЧС, заключалась в том, что в элементах здания было много деревянных конструкций, из-за чего пламя быстро распространялось.

Напомним, 7 сентября 2025 года впервые из-за вражеской атаки повреждено здание правительства, крыша и верхние этажи.

Посол ЕС Катарина Матернова заявила, что здание Кабинета министров Украины повредила российская баллистическая ракета "Искандер".

Вследствие массированного российского обстрела Киева в жилой 9-этажке погибли 3 человека, из них 1 -- ребенок. Еще 11 человек получили ранения.

