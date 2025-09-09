Росія вбиватиме громадян Чехії так само, як українців, - глава розвідки країни Коуделка
Україна сьогодні бореться за свободу Чехії та дає їй можливість підготуватися до можливої російської агресії.
Про це заявив глава чеської служби безпеки та розвідки (BIS) Міхал Коуделка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Ceske Noviny.
За його словами, якби у Росії було бажання, то вона б вже давно погодилася на мирні переговори та припинення вогню.
"Якби вона цього хотіла, вона б не вбивала жорстоко, вона б не атакувала навмисно мирних жителів, жінок, дітей, невинних беззахисних громадян України", - наголосив Коуделка.
Очільник розвідки зазначив, що усі мають бути впевнені, що росіяни зроблять те саме в Чеській Республіці.
Він додав, що українці сьогодні також борються за свободу Чехії.
"Вони дають нам час підготуватися до можливої російської агресії", - додав Коуделка.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Фрідріх Мерц виступив із заявою, яку можна назвати тектонічним зрушенням у свідомості Європи.
Мерц чітко дав зрозуміти, що США більше не є гарантом безпеки на європейському континенті і не можуть вважатися повноцінним партнером.
Він прямо заявив:
"Ми повинні визнати той факт, що наші відносини зі США змінюються. США переглядають свої інтереси - і це відбувається не вчора. Тому ми, європейці, також маємо коригувати свої інтереси, не піддаючись хибної ностальгії."
"Стає очевидним, що це партнерство (зі США) буде менш очевидним. Воно буде більше орієнтоване на конкретні проблеми та інтереси."
Це дуже правильне усвідомлення, що США більше не є союзником Європи: "Ми залишилися самі. І ми маємо ставати сильними."
І неймовірно добре, що така велика і сильна держава як Німеччина це розуміє.
Також Фрідріх Мерц зробив правильну заяву про те, наскільки екзистенційно важливо підтримувати Україну.
Єдине, що називати війну росії проти Європи "гібридною" - не зовсім правильно. Після замахів на главу Rheinmetall та Урсулу фон дер Ляйєн, польотів дронів над Балтикою та Скандинавією, а також підрив складів у Гамбурзі - це вже пряма загроза: росія веде війну проти Європи, і це потрібно усвідомити.
Тож, на зміну Меркель та Шольцю прийшов не просто чиновник, а лідер, який здатний задати правильний напрямок усьому Євросоюзу.
Але навіть приблизно не можу зрозуміти мотиви українчиків - ухилянтів.
На що ви, дебіли, розраховуєте?
Типу, як та вагітність, що якось само собою розсосеться?
До 24.02.2022 з АТО дійсно було якось так: хочеш - їдеш, хочеш - не їдеш.
Але все ж змінилося.
Абсолютно без варіантів.
Бийся, або будеш вбитим.
Ви розумієте, що ми, добровольці з 22-го, вже майже закінчилися?
Усі, з ким я зараз тут - ми навіть в своєму штурмовому батальйоні як ті легенди, заслужені ветерани. Стерті, обмежено придатні. Хто на охороні, хто на папірцях.
ТЦК бусифікує з-під генделиків таку непросихаючу публіку, що валить в СЗЧ ще з БЗВП.
А ви? На що ви розраховуєте? Ну, пройдуть кацапи по вашим містам. Думаєте, швиденько перейдете на російську мову і все буде норм?
Та ніхрєна.
Вас вб'ють лише за те, що ваш сусід був в ЗСУ.
І вас і вашу родину.
Тому нехрєн тут розказувати за "економічний фронт" та злих ТЦКашників.
Мобілізуйтеся.
Доведіть хоч собі, що ви чоловіки, а не лайно на паличці.