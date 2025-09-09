Росія вбиватиме громадян Чехії так само, як українців, - глава розвідки країни Коуделка

Україна сьогодні бореться за свободу Чехії та дає їй можливість підготуватися до можливої російської агресії.

Про це заявив глава чеської служби безпеки та розвідки (BIS) Міхал Коуделка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Ceske Noviny.

За його словами, якби у Росії було бажання, то вона б вже давно погодилася на мирні переговори та припинення вогню.

"Якби вона цього хотіла, вона б не вбивала жорстоко, вона б не атакувала навмисно мирних жителів, жінок, дітей, невинних беззахисних громадян України", - наголосив Коуделка.

Очільник розвідки зазначив, що усі мають бути впевнені, що росіяни зроблять те саме в Чеській Республіці.

Він додав, що українці сьогодні також борються за свободу Чехії.

"Вони дають нам час підготуватися до можливої ​​російської агресії", - додав Коуделка.

