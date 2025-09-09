РУС
Россия будет убивать граждан Чехии так же, как украинцев, - глава разведки страны Коуделка

Россия будет убивать чехов так же, как украинцев. Что говорят в Праге?

Украина сегодня борется за свободу Чехии и дает ей возможность подготовиться к возможной российской агрессии.

Об этом заявил глава чешской службы безопасности и разведки (BIS) Михал Коуделка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ceske Noviny.

По его словам, если бы у России было желание, то она бы уже давно согласилась на мирные переговоры и прекращение огня.

"Если бы она этого хотела, она бы не убивала жестоко, она бы не атаковала намеренно мирных жителей, женщин, детей, невинных беззащитных граждан Украины", - подчеркнул Коуделка.

Глава разведки отметил, что все должны быть уверены, что россияне сделают то же самое в Чешской Республике.

Он добавил, что украинцы сегодня также борются за свободу Чехии.

"Они дают нам время подготовиться к возможной российской агрессии", - добавил Коуделка.

россия (97123) Чехия (1790) война в Украине (6032)
Топ комментарии
+16
Поляки знайшли найкращий момент, щоб розкопувати могили...
09.09.2025 09:41 Ответить
09.09.2025 09:41 Ответить
+8
Это только словакам и мадьярам не доходит и поляки надеются что пронесет..
09.09.2025 09:38 Ответить
09.09.2025 09:38 Ответить
+7
Поляки, "В своїй голові", уже капітулювали... Опитування це підтвердило - більшість з опитаних збираються емігрувать, у випадку початку війни... От тільки КУДИ? До Західної Європи? Так там уже піднімає голову "ліберасня"... От тільки цікава - "антизахідного тлумачення". Тобто, Європа "рубає гілку, на якій сидить"... Те ж саме починається в США...
09.09.2025 09:44 Ответить
09.09.2025 09:44 Ответить
Это только словакам и мадьярам не доходит и поляки надеются что пронесет..
09.09.2025 09:38 Ответить
09.09.2025 09:38 Ответить
Поляки знайшли найкращий момент, щоб розкопувати могили...
09.09.2025 09:41 Ответить
09.09.2025 09:41 Ответить
На то вони і поляки! Найп1дліша нація!
09.09.2025 09:56 Ответить
09.09.2025 09:56 Ответить
да, перед тем как немцы напали на польшу, поляки с немцами подеребанили земли соседей. только поляки не любят это вспоминать - так антураж жертвы пропадает. так же как и совок в 30-тых отжимал соседей, но об этом и на западе не вспоминают, всё на немчуру свалили ...
09.09.2025 10:07 Ответить
09.09.2025 10:07 Ответить
Поляки, "В своїй голові", уже капітулювали... Опитування це підтвердило - більшість з опитаних збираються емігрувать, у випадку початку війни... От тільки КУДИ? До Західної Європи? Так там уже піднімає голову "ліберасня"... От тільки цікава - "антизахідного тлумачення". Тобто, Європа "рубає гілку, на якій сидить"... Те ж саме починається в США...
09.09.2025 09:44 Ответить
09.09.2025 09:44 Ответить
Не Європа рубає цю гілку, в пуйло її рубає завдяки тим продажним тварям, яких купує в цій Європі...
09.09.2025 11:34 Ответить
09.09.2025 11:34 Ответить
Так допомагайте рашку зупинити.
09.09.2025 09:43 Ответить
09.09.2025 09:43 Ответить
Дуже дивно , що не знаєте про допомогу , яку надає Чехія ...
09.09.2025 10:08 Ответить
09.09.2025 10:08 Ответить
Після цих слів, замість оборони своєї країни зажерті європейці далі будуть тікати в США і Канаду...
09.09.2025 11:37 Ответить
09.09.2025 11:37 Ответить
весь ЄС ,знає ,шо війна в Україні ,справа китайських рук...їх багато , і всі розуміють у китаймькомосковських війск жалю до Європи нема ...але треба гуртуватися і це те чого не хоче москва ,вона платить великі гроші ,таким як фіцо ,орбан , і вже Навродський , сумно ,здається шо вони готують свої народи до загибелі ...
09.09.2025 09:46 Ответить
09.09.2025 09:46 Ответить
Кацапів ніхто не підштовхував до війни з Україною. Кацапи заздалегідь готувались до війни з Україною , незалежно від бажань китаю , але завжди знали , що китай їх підтримає .
09.09.2025 10:27 Ответить
09.09.2025 10:27 Ответить
Абсолютно верно. х-ло готовился к нападению с 2007-го года, когда под нажимом Меркелихи Украине было отказано во вступлении в НАТО, а в Грузии, в 2008-м он провел проверку на вшивость.
09.09.2025 10:40 Ответить
09.09.2025 10:40 Ответить
@ (а перекладі):

Фрідріх Мерц виступив із заявою, яку можна назвати тектонічним зрушенням у свідомості Європи.

Мерц чітко дав зрозуміти, що США більше не є гарантом безпеки на європейському континенті і не можуть вважатися повноцінним партнером.

Він прямо заявив:
"Ми повинні визнати той факт, що наші відносини зі США змінюються. США переглядають свої інтереси - і це відбувається не вчора. Тому ми, європейці, також маємо коригувати свої інтереси, не піддаючись хибної ностальгії."
"Стає очевидним, що це партнерство (зі США) буде менш очевидним. Воно буде більше орієнтоване на конкретні проблеми та інтереси."

Це дуже правильне усвідомлення, що США більше не є союзником Європи: "Ми залишилися самі. І ми маємо ставати сильними."
І неймовірно добре, що така велика і сильна держава як Німеччина це розуміє.

Також Фрідріх Мерц зробив правильну заяву про те, наскільки екзистенційно важливо підтримувати Україну.
Єдине, що називати війну росії проти Європи "гібридною" - не зовсім правильно. Після замахів на главу Rheinmetall та Урсулу фон дер Ляйєн, польотів дронів над Балтикою та Скандинавією, а також підрив складів у Гамбурзі - це вже пряма загроза: росія веде війну проти Європи, і це потрібно усвідомити.

Тож, на зміну Меркель та Шольцю прийшов не просто чиновник, а лідер, який здатний задати правильний напрямок усьому Євросоюзу.
09.09.2025 09:50 Ответить
09.09.2025 09:50 Ответить
Міхал Коуделка має здоровий глузд-респект...
09.09.2025 09:57 Ответить
09.09.2025 09:57 Ответить
росіяни вбивають росіян як мух, так шо не сумнівайтесь
09.09.2025 10:07 Ответить
09.09.2025 10:07 Ответить
У кулачних боях ?
09.09.2025 10:11 Ответить
09.09.2025 10:11 Ответить
кулачних боях, користуючись посадами, охоронці вязнів, сусіди сусідів, чоловікі дружин, командири та начальники підлеглих, мусора всіх хто потрапить під руку
09.09.2025 10:53 Ответить
09.09.2025 10:53 Ответить
З рашистськими ботами, що тут пасуться через VPN з укр. ІР зрозуміло (їх тут 50% усіх коментаторів).
Але навіть приблизно не можу зрозуміти мотиви українчиків - ухилянтів.
На що ви, дебіли, розраховуєте?
Типу, як та вагітність, що якось само собою розсосеться?
До 24.02.2022 з АТО дійсно було якось так: хочеш - їдеш, хочеш - не їдеш.
Але все ж змінилося.
Абсолютно без варіантів.
Бийся, або будеш вбитим.
Ви розумієте, що ми, добровольці з 22-го, вже майже закінчилися?
Усі, з ким я зараз тут - ми навіть в своєму штурмовому батальйоні як ті легенди, заслужені ветерани. Стерті, обмежено придатні. Хто на охороні, хто на папірцях.
ТЦК бусифікує з-під генделиків таку непросихаючу публіку, що валить в СЗЧ ще з БЗВП.

А ви? На що ви розраховуєте? Ну, пройдуть кацапи по вашим містам. Думаєте, швиденько перейдете на російську мову і все буде норм?
Та ніхрєна.
Вас вб'ють лише за те, що ваш сусід був в ЗСУ.
І вас і вашу родину.
Тому нехрєн тут розказувати за "економічний фронт" та злих ТЦКашників.
Мобілізуйтеся.
Доведіть хоч собі, що ви чоловіки, а не лайно на паличці.
09.09.2025 10:18 Ответить
09.09.2025 10:18 Ответить
Так само друже,з 26.02.22. І вже теж на грані, постійно борюсь з собою щоб не уйти в сзч. І сам не знаю що мене тут тримає, тільки те що знаю як що прийдуть підари України не буде
09.09.2025 10:34 Ответить
09.09.2025 10:34 Ответить
постійно борюсь з собою щоб не уйти в сзч

А на що ти розраховував? Давай тільки без пропаганди про сибір, гулаги, бурятів і штурм Варшави. Мільйони броньованої прикормленої мразоти сидять по тилах і всього цього, чомусь, не бояться.
09.09.2025 10:38 Ответить
09.09.2025 10:38 Ответить
Не знаю. Може якійсь внутрішній обов'язок. Та і не хочеться щоб з моєю київщиною було те саме щось Донеччиною.А то що там мільйони десь сидять так то вже,товаріщ, ти тут пропаганду толкаеш. Зі мною служать і менти бувші,і чиновників,є даже театральний режисер. 78ОДШП.
09.09.2025 10:46 Ответить
09.09.2025 10:46 Ответить
Яка пропаганда? Пройди, хоча б, по Києву. Подивись, скільки тусується тих же поліцаїв. Якісь муніципальні варти. Якісь незрозумілі типу охоронні структури в формах найрізноманітніших фасонів і кольорів. Все це десятками і сотнями на кожному кроці. Подивись, скільки мажорів. Скільки розвелось чинуш різних рангів. І все воно відкуплене і броньоване. І всім їм, чомусь, похрін і на бурятів, і на всі гулаги з сибірами. Чому? І чому саме простий цивільний роботяга-чорнороб повинен всього цього боятись і йти в окопи? Чому лише в чорнороба є "конституційні обов"язки", а в відкупленої та броньованої мразоти лише права?
09.09.2025 11:00 Ответить
09.09.2025 11:00 Ответить
Дякую за захист, пане Віталію. Бережіть себе, повертайтеся живим і здоровим!💙💛
09.09.2025 11:12 Ответить
09.09.2025 11:12 Ответить
Та куди нам, друже, вже йти в СЗЧ? Ти ж не гірше за мене знаєш, як напрацьовується в ЗСУ авторитет та як легко можна його позбутися ))
Тримаємося далі.
09.09.2025 10:51 Ответить
09.09.2025 10:51 Ответить
Строчиш коменти лівою, правою натискаючи на гашетку кулемена, воєн?
ПС. Напиши цю свою маячню депутанам, прокурорам, мажорам та іншим броньованим. Чи проти них сцикотно рота розкрити?
09.09.2025 10:34 Ответить
09.09.2025 10:34 Ответить
Йди ти накуй, підор рашистський.
.... гашетку.... Ти хоч той кулемет (який-небудь, від РПК до Браунінга) вживу хоч раз бачив, обісцяний?
09.09.2025 10:50 Ответить
09.09.2025 10:50 Ответить
Відповідай прямо. З якої зброї саме в ці хвилини косиш рашистів?
09.09.2025 11:02 Ответить
09.09.2025 11:02 Ответить
Приїдь та подивись. Бери квиток до Краматорська. У нас є досвід безпосередньої прямої мобілізації. Від нас поїдеш на БЗВП і до нас же повернешся.
Нє?
Сцошно? Страшнувато, егеж?
Чи хочеш?
Давай.

Але можеш мобілізуватися й в своєму Сиктиквкарі на "сво". Опинишся в Торецьку, можливо. Ще й твій трупєц додасть сморіду.
09.09.2025 11:14 Ответить
09.09.2025 11:14 Ответить
То чому ти не на фронті з кулеметом, а тиняєшся з ноутбуком по тилах?
09.09.2025 11:22 Ответить
09.09.2025 11:22 Ответить
більше скажу - на цензорі 100% рашистських ботів через VPN з укр. ІР
09.09.2025 10:47 Ответить
09.09.2025 10:47 Ответить
Саме так. І всі вони, чомусь, корчать з себе патріотів і проклинають "ухилянтів".
09.09.2025 10:51 Ответить
09.09.2025 10:51 Ответить
Дякую за захист. Бережіть себе, повертайтеся живі та здорові!💙💛
09.09.2025 11:10 Ответить
09.09.2025 11:10 Ответить
Рашисти будуть вбивати всіх, не тільки чехів! Тому не жуйте соплі, а швидше клепайте зброю в євросоюзі і давайте Україні, допоки наші діти стримують москалів
09.09.2025 10:41 Ответить
09.09.2025 10:41 Ответить
 
 