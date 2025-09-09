Россия будет убивать граждан Чехии так же, как украинцев, - глава разведки страны Коуделка

Украина сегодня борется за свободу Чехии и дает ей возможность подготовиться к возможной российской агрессии.

Об этом заявил глава чешской службы безопасности и разведки (BIS) Михал Коуделка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ceske Noviny.

По его словам, если бы у России было желание, то она бы уже давно согласилась на мирные переговоры и прекращение огня.

"Если бы она этого хотела, она бы не убивала жестоко, она бы не атаковала намеренно мирных жителей, женщин, детей, невинных беззащитных граждан Украины", - подчеркнул Коуделка.

Читайте также: Лидер чешских популистов Окамура требует пересмотреть вид на жительство всех украинцев

Глава разведки отметил, что все должны быть уверены, что россияне сделают то же самое в Чешской Республике.

Он добавил, что украинцы сегодня также борются за свободу Чехии.

"Они дают нам время подготовиться к возможной российской агрессии", - добавил Коуделка.

Также читайте: Россия втрое увеличила количество диверсий на критическую инфраструктуру Европы с 2023 года, - МВД Чехии