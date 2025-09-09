Россия будет убивать граждан Чехии так же, как украинцев, - глава разведки страны Коуделка
Украина сегодня борется за свободу Чехии и дает ей возможность подготовиться к возможной российской агрессии.
Об этом заявил глава чешской службы безопасности и разведки (BIS) Михал Коуделка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ceske Noviny.
По его словам, если бы у России было желание, то она бы уже давно согласилась на мирные переговоры и прекращение огня.
"Если бы она этого хотела, она бы не убивала жестоко, она бы не атаковала намеренно мирных жителей, женщин, детей, невинных беззащитных граждан Украины", - подчеркнул Коуделка.
Глава разведки отметил, что все должны быть уверены, что россияне сделают то же самое в Чешской Республике.
Он добавил, что украинцы сегодня также борются за свободу Чехии.
"Они дают нам время подготовиться к возможной российской агрессии", - добавил Коуделка.
Фрідріх Мерц виступив із заявою, яку можна назвати тектонічним зрушенням у свідомості Європи.
Мерц чітко дав зрозуміти, що США більше не є гарантом безпеки на європейському континенті і не можуть вважатися повноцінним партнером.
Він прямо заявив:
"Ми повинні визнати той факт, що наші відносини зі США змінюються. США переглядають свої інтереси - і це відбувається не вчора. Тому ми, європейці, також маємо коригувати свої інтереси, не піддаючись хибної ностальгії."
"Стає очевидним, що це партнерство (зі США) буде менш очевидним. Воно буде більше орієнтоване на конкретні проблеми та інтереси."
Це дуже правильне усвідомлення, що США більше не є союзником Європи: "Ми залишилися самі. І ми маємо ставати сильними."
І неймовірно добре, що така велика і сильна держава як Німеччина це розуміє.
Також Фрідріх Мерц зробив правильну заяву про те, наскільки екзистенційно важливо підтримувати Україну.
Єдине, що називати війну росії проти Європи "гібридною" - не зовсім правильно. Після замахів на главу Rheinmetall та Урсулу фон дер Ляйєн, польотів дронів над Балтикою та Скандинавією, а також підрив складів у Гамбурзі - це вже пряма загроза: росія веде війну проти Європи, і це потрібно усвідомити.
Тож, на зміну Меркель та Шольцю прийшов не просто чиновник, а лідер, який здатний задати правильний напрямок усьому Євросоюзу.
Але навіть приблизно не можу зрозуміти мотиви українчиків - ухилянтів.
На що ви, дебіли, розраховуєте?
Типу, як та вагітність, що якось само собою розсосеться?
До 24.02.2022 з АТО дійсно було якось так: хочеш - їдеш, хочеш - не їдеш.
Але все ж змінилося.
Абсолютно без варіантів.
Бийся, або будеш вбитим.
Ви розумієте, що ми, добровольці з 22-го, вже майже закінчилися?
Усі, з ким я зараз тут - ми навіть в своєму штурмовому батальйоні як ті легенди, заслужені ветерани. Стерті, обмежено придатні. Хто на охороні, хто на папірцях.
ТЦК бусифікує з-під генделиків таку непросихаючу публіку, що валить в СЗЧ ще з БЗВП.
А ви? На що ви розраховуєте? Ну, пройдуть кацапи по вашим містам. Думаєте, швиденько перейдете на російську мову і все буде норм?
Та ніхрєна.
Вас вб'ють лише за те, що ваш сусід був в ЗСУ.
І вас і вашу родину.
Тому нехрєн тут розказувати за "економічний фронт" та злих ТЦКашників.
Мобілізуйтеся.
Доведіть хоч собі, що ви чоловіки, а не лайно на паличці.
А на що ти розраховував? Давай тільки без пропаганди про сибір, гулаги, бурятів і штурм Варшави. Мільйони броньованої прикормленої мразоти сидять по тилах і всього цього, чомусь, не бояться.
Тримаємося далі.
ПС. Напиши цю свою маячню депутанам, прокурорам, мажорам та іншим броньованим. Чи проти них сцикотно рота розкрити?
.... гашетку.... Ти хоч той кулемет (який-небудь, від РПК до Браунінга) вживу хоч раз бачив, обісцяний?
Нє?
Сцошно? Страшнувато, егеж?
Чи хочеш?
Давай.
Але можеш мобілізуватися й в своєму Сиктиквкарі на "сво". Опинишся в Торецьку, можливо. Ще й твій трупєц додасть сморіду.