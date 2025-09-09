На фронті зафіксовано 69 боєзіткнень, половина з них - на Покровському напрямку, - Генштаб

Станом на 16:00 9 вересня загальна кількість бойових зіткнень на фронті становить 69.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Бойові дії на півночі

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Нововасилівка, Нова Гута, Бачівськ, Вільна Слобода, Бобилівка, Біла Береза, Малушине, Гірки Сумської області; Залізний Міст Чернігівської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни за сьогодні відбили чотири ворожі атаки, ще одне зіткнення триває. Авіація загарбників завдала трьох ударів, скинувши при цьому вісім керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 126 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку ворог здійснив три атаки у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки ворога в районі Степової Новоселівки, та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного, ще одне боєзіткнення триває.

Читайте також: Водіїв закликають уникати руху трасою від Ізюма до Слов’янська через загрозу дронів

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українців у районах населених пунктів Новомихайлівка, Середнє, Колодязі та Торське, одне боєзіткнення досі триває.

На Сіверському напрямку підрозділи росіян 10 разів намагалися просуватися на позиції наших військ у районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку Виїмки. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку ворог двічі здійснював наступальні дії у районі Ступочок.

На Торецькому напрямку противник шість разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах Катеринівки, Яблунівки, Полтавки та у бік Олександро-Шультиного, Плещіївки.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 35 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Заповідне, Миролюбівка, Новоекономічне, Котлине, Удачне та в напрямку Родинського, Променя, Покровська. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 27 атак.

На Новопавлівському напрямку українські захисники зупинили 4 штурмових дії ворожих військ, ще сім зіткнень досі тривають. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Маліївка, Комишуваха, Ольгівка та в напрямку Філії, Новоіванівки.

Також читайте: До кінця року на фінансування української армії не вистачає 300 мільярдів гривень, - ЗМІ

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаційного удару по району населеного пункту Ольгівка.