На фронте зафиксировано 69 боестолкновений, половина из них - на Покровском направлении, - Генштаб

По состоянию на 16:00 9 сентября общее количество боевых столкновений на фронте составляет 69.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Нововасильевка, Новая Гута, Бачевск, Вольная Слобода, Бобылевка, Белая Береза, Малушино, Горки Сумской области; Зализный Мост Черниговской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отбили четыре вражеские атаки, еще одно столкновение продолжается. Авиация захватчиков нанесла три удара, сбросив при этом восемь управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 126 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении враг совершил три атаки в районе Волчанска.

На Купянском направлении Силы обороны отбили четыре атаки врага в районе Степной Новоселовки, и в направлении Купянска, Петропавловки, Песчаного, еще одно боестолкновение продолжается.

Читайте также: Водителей призывают избегать движения по трассе от Изюма до Славянска из-за угрозы дронов

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия совершила семь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новомихайловка, Среднее, Колодязи и Торское, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Сиверском направлении подразделения россиян 10 раз пытались продвигаться на позиции наших войск в районах Серебрянки, Григорьевки и в направлении Выемки. Одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении враг дважды осуществлял наступательные действия в районе Ступочек.

На Торецком направлении противник шесть раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Катериновки, Яблоновки, Полтавки и в сторону Александро-Шультино, Плещиевки.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 35 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Заповедное, Миролюбовка, Новоэкономичное, Котлино, Удачное и в направлении Родинского, Проминя, Покровска. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 27 атак.

На Новопавловском направлении украинские защитники остановили 4 штурмовых действия вражеских войск, еще семь столкновений до сих пор продолжаются. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Малиевка, Камышеваха, Ольговка и в направлении Филии, Новоивановки.

Также читайте: До конца года на финансирование украинской армии не хватает 300 миллиардов гривен, - СМИ

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении враг нанес авиационный удар по району населенного пункта Ольговка.